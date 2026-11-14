Қариликни тўхтатиб бўладими? Жигар ва юракни емирувчи фермент фош этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Олимлар жигар, буйрак ва юрак тўқималарининг ёшга боғлиқ шикастланишини кучайтирувчи Гранзим К ферментини аниқлашди.
- Тадқиқотлар ушбу оқсил иммунитетнинг заифлашувига таъсир қилмасдан, ички аъзоларни емириши ва фиброзни келтириб чиқаришини кўрсатди.
- Гранзим К фаолиятини блокловчи дорилар яратилиши келажакда инсон аъзоларини қариш жараёнидан самарали ҳимоя қилиш имконини бериши мумкин.
Биологик қариш инсон организмининг барча тизимларига ўз таъсирини кўрсатади. Тўқималар аста-секин тикланиш қобилиятини йўқотади, уларда ҳужайравий шикастланишлар тўпланади ва сурункали яллиғланиш ривожланади. Олимлар томонидан ўтказилган сўнгги тажрибалар жигар, буйрак ва юракнинг ёшга боғлиқ шикастланишини кучайтирувчи махсус оқсилни аниқлади.
Гранзим К ферменти ва унинг яширин таъсири
Илгари мутахассислар ички аъзолардаги ёшга боғлиқ ўзгаришлар ва иммун тизимининг қариши бир-бири билан узвий боғлиқ, деб ҳисоблар эди. Ёш ўтган сари иммун ҳужайралари сустроқ ишлай бошлайди, бироқ айни пайтда яллиғланишни кучайтирувчи моддаларни кўпроқ ажратади. Улардан бири — грантим К ферментидир.
Биологлар унинг концентрацияси кекса сичқонлар ва одамларда сезиларли даражада ошишини олдиндан билишган эди, аммо унинг аниқ вазифаси номаълумлигича қолаётган эди. Янги илмий иш муаллифлари ферментнинг муайян вазифасини кўрсатиб, иммун тизими ва тўқималарнинг қариш жараёнларини бир-биридан ажратиб кўрсатди. Натижалар нуфузли Immunity журналида эълон қилинди.
Тажриба босқичлари ва соҳалар
Асосий хулосалар ва кўрсаткичлар
Тажриба объекти
Гранзим К оқсили бўлмаган генетик ўзгартирилган ҳамда оддий кекса сичқонлар
Иммун тизими ҳолати
Ҳар икки гуруҳда ҳам инфекция ва ўсмаларга қарши курашиш қобилияти бирдек сусайган
Ички аъзолар ҳолати
Оқсили йўқ сичқонларда ёшга боғлиқ фиброз (чандиқланиш) сезиларли даражада камайган
Аъзолар фаолияти
Жигар шикастланиши пасайган, юрак меъёрий қалинлигини сақлаган, буйракда зарарли оқсиллар камайган
Тажриба натижалари ва тиббиётдаги аҳамияти
Тадқиқотчилар организмида туғилганиданоқ гранзим К умуман бўлмаган генетик ўзгартирилган сичқонлардан фойдаланишди. Ўлчовлар шуни кўрсатдики, ушбу оқсили бўлмаган кекса сичқонларнинг ички аъзолари ҳолатида сезиларли ижобий фарқ мавжуд. Олимлар гранзим К ички аъзолар тўқималарини бевосита емириши, бироқ иммунитетнинг ёшга боғлиқ заифлашувига тўғридан-тўғри таъсир қилмаслиги ҳақида хулосага келди.
Шу тариқа, тадқиқотчилар аъзоларнинг қариши ва иммунитетнинг заифлашишини биологик даражада бир-биридан ажратиш мумкинлигини исботлашди. Гранзим К тўқималарни емириб, уларни қаттиқлаштиради.
Эндиликда тиббиётда ўрганиш ва таъсир кўрсатиш учун аниқ нишон пайдо бўлди: агар вояга етган одамларда ушбу оқсил фаолиятини блоклайдиган дорилар яратилса, шифокорлар юрак, буйрак ва жигарни ёшга боғлиқ емирилишдан ҳамда фиброздан самарали ҳимоя қила олиши мумкин. Бироқ бу натижаларни тўлақонли равишда одамларга татбиқ этиш учун қўшимча ва кенг кўламли клиник тадқиқотлар ўтказиш талаб этилади.
Сизнингча, келажакда олимлар инсон умрини узайтириш ва қариликни тўхтатиш бўйича бундай дори воситаларини ярата оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…