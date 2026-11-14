Қариликни тўхтатиб бўладими? Жигар ва юракни емирувчи фермент фош этилди

2 дақиқа ўқиш55
Қариликни тўхтатиб бўладими? Жигар ва юракни емирувчи фермент фош этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Олимлар жигар, буйрак ва юрак тўқималарининг ёшга боғлиқ шикастланишини кучайтирувчи Гранзим К ферментини аниқлашди.
  • Тадқиқотлар ушбу оқсил иммунитетнинг заифлашувига таъсир қилмасдан, ички аъзоларни емириши ва фиброзни келтириб чиқаришини кўрсатди.
  • Гранзим К фаолиятини блокловчи дорилар яратилиши келажакда инсон аъзоларини қариш жараёнидан самарали ҳимоя қилиш имконини бериши мумкин.

Биологик қариш инсон организмининг барча тизимларига ўз таъсирини кўрсатади. Тўқималар аста-секин тикланиш қобилиятини йўқотади, уларда ҳужайравий шикастланишлар тўпланади ва сурункали яллиғланиш ривожланади. Олимлар томонидан ўтказилган сўнгги тажрибалар жигар, буйрак ва юракнинг ёшга боғлиқ шикастланишини кучайтирувчи махсус оқсилни аниқлади.

Гранзим К ферменти ва унинг яширин таъсири

Илгари мутахассислар ички аъзолардаги ёшга боғлиқ ўзгаришлар ва иммун тизимининг қариши бир-бири билан узвий боғлиқ, деб ҳисоблар эди. Ёш ўтган сари иммун ҳужайралари сустроқ ишлай бошлайди, бироқ айни пайтда яллиғланишни кучайтирувчи моддаларни кўпроқ ажратади. Улардан бири — грантим К ферментидир.

Биологлар унинг концентрацияси кекса сичқонлар ва одамларда сезиларли даражада ошишини олдиндан билишган эди, аммо унинг аниқ вазифаси номаълумлигича қолаётган эди. Янги илмий иш муаллифлари ферментнинг муайян вазифасини кўрсатиб, иммун тизими ва тўқималарнинг қариш жараёнларини бир-биридан ажратиб кўрсатди. Натижалар нуфузли Immunity журналида эълон қилинди.

Тажриба босқичлари ва соҳалар

Асосий хулосалар ва кўрсаткичлар

Тажриба объекти

Гранзим К оқсили бўлмаган генетик ўзгартирилган ҳамда оддий кекса сичқонлар

Иммун тизими ҳолати

Ҳар икки гуруҳда ҳам инфекция ва ўсмаларга қарши курашиш қобилияти бирдек сусайган

Ички аъзолар ҳолати

Оқсили йўқ сичқонларда ёшга боғлиқ фиброз (чандиқланиш) сезиларли даражада камайган

Аъзолар фаолияти

Жигар шикастланиши пасайган, юрак меъёрий қалинлигини сақлаган, буйракда зарарли оқсиллар камайган

Тажриба натижалари ва тиббиётдаги аҳамияти

Тадқиқотчилар организмида туғилганиданоқ гранзим К умуман бўлмаган генетик ўзгартирилган сичқонлардан фойдаланишди. Ўлчовлар шуни кўрсатдики, ушбу оқсили бўлмаган кекса сичқонларнинг ички аъзолари ҳолатида сезиларли ижобий фарқ мавжуд. Олимлар гранзим К ички аъзолар тўқималарини бевосита емириши, бироқ иммунитетнинг ёшга боғлиқ заифлашувига тўғридан-тўғри таъсир қилмаслиги ҳақида хулосага келди.

Шу тариқа, тадқиқотчилар аъзоларнинг қариши ва иммунитетнинг заифлашишини биологик даражада бир-биридан ажратиш мумкинлигини исботлашди. Гранзим К тўқималарни емириб, уларни қаттиқлаштиради.

Эндиликда тиббиётда ўрганиш ва таъсир кўрсатиш учун аниқ нишон пайдо бўлди: агар вояга етган одамларда ушбу оқсил фаолиятини блоклайдиган дорилар яратилса, шифокорлар юрак, буйрак ва жигарни ёшга боғлиқ емирилишдан ҳамда фиброздан самарали ҳимоя қила олиши мумкин. Бироқ бу натижаларни тўлақонли равишда одамларга татбиқ этиш учун қўшимча ва кенг кўламли клиник тадқиқотлар ўтказиш талаб этилади.

Сизнингча, келажакда олимлар инсон умрини узайтириш ва қариликни тўхтатиш бўйича бундай дори воситаларини ярата оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Саломатлик янгиликлари