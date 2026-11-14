Тарканнинг 10 йиллик рафиқаси қандай кўринишда ва ким ўзи?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Турк хонандаси Тарканнинг рафиқаси Пинар Дилек 2011 йилда хонанданинг консертидан кейин танишган мухлисаси бўлиб, улар 2016 йил апрел ойида Истанбулда турмуш қуришган.
- Жуфтлик 2018 йил июл ойида дунёга келган қизи Лия билан бирга шахсий ҳаётини оммадан яширин тутишни афзал кўради.
- Таркан оиласига вақт ажратиш мақсадида 2019 йилдан кейин ижодий танаффус олган бўлса-да, 2022 йилда яна саҳнага қайтиб, фаолиятини давом эттирмоқда.
90-йилларнинг машҳур турк хонандаси Тарканнинг рафиқаси Пинар Дилек кўпчиликка таниш эмас. У модель ёки актриса эмас, омма эътиборидан йироқда бўлишни афзал кўради. Қизиғи шундаки, Пинар бир вақтлар Тарканнинг оддий мухлисаси бўлган, кейинчалик эса унинг ҳаёт йўлдошига айланган.
Таркан ва Пинарнинг танишуви 2011 йилда хонанданинг концертидан кейин содир бўлган. Пинар саҳна ортида ўз кумири билан учрашиш имкониятига эга бўлган. Иккаласи ҳам Германияда туғилиб ўсгани, ўхшаш маданий қарашларга эга экани сабабли тезда тил топишган. Дастлабки мулоқот вақт ўтиши билан муҳаббатга айланган.
Аслида, Таркан узоқ йиллар давомида уйланишга шошилмаган. 2000 йилларнинг бошларида у адвокат Билге Ўзтурк билан қарийб бир неча йил муносабатда бўлган. Жуфтлик биргаликда кўплаб тадбирларда иштирок этган бўлса-да, охир-оқибат муносабатларини якунлаган.
Пинар билан беш йиллик муносабатлардан кейин хонанда унга турмуш қуришни таклиф қилган. 2016 йил апрель ойида улар Истанбулдаги Тарканнинг вилласида никоҳдан ўтди. Дабдабали тўй ўрнига кичик оилавий маросим ўтказилиб, унга қарийб 40 нафар яқин қариндош ва дўст таклиф этилди.
2018 йил июль ойида эса уларнинг Лия исмли қизи дунёга келди. Ота бўлиш Тарканнинг ҳаётига катта ўзгариш олиб кирди. Илгари эркинликни афзал кўрган хонанда энди оиласи ва фарзанди билан ўтказган вақтларини катта бахт деб билади.
Таркан ва Пинар қизларининг шахсий ҳаётини оммадан эҳтиёткорлик билан ҳимоя қилади. Хонанда баъзан оилавий суратларини ижтимоий тармоқларга жойлайди, аммо 8 ёшли Лиянинг юзини ҳеч қачон очиқ кўрсатмайди.
Қизининг туғилган кунида эса Таркан рафиқаси ва фарзанди билан тушган суратини эълон қилиб, шундай ёзган:
«Менинг қадрдонларим, икки бебаҳо қалбим. Ҳаётимизга худди қуёшдек кириб келганингдан жуда ҳам бахтиёрман, азиз қизим. Биз сени жуда-жуда яхши кўрамиз».
Сўнгги йилларда хонанда ижодида ҳам маълум танаффус кузатилди. 2019 йилдан кейин у саҳнадан бироз узоқлашиб, оиласига ва янги мусиқалар устида ишлашга кўпроқ вақт ажратди. Бу даврда унинг саломатлиги ҳақида ҳам турли миш-мишлар тарқалган, бироқ кейинчалик Таркан ижодий танаффус олганини маълум қилган.
2022 йилда эса у яна саҳнага қайтиб, янги қўшиқлар ва концерт дастурларини тақдим эта бошлади. Бугунги кунда ҳам унинг чиқишлари мухлислар билан гавжум бўлиб, Тарканнинг машҳурлиги сақланиб қолмоқда.
Пинар Дилек эса шон-шуҳратдан кўра оилавий ҳаётни афзал кўриб, турмуш ўртоғи ва қизининг ёнида бўлишни давом эттирмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…