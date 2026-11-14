Тарканнинг 10 йиллик рафиқаси қандай кўринишда ва ким ўзи?

2 дақиқа ўқиш51
Тарканнинг 10 йиллик рафиқаси қандай кўринишда ва ким ўзи?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Турк хонандаси Тарканнинг рафиқаси Пинар Дилек 2011 йилда хонанданинг консертидан кейин танишган мухлисаси бўлиб, улар 2016 йил апрел ойида Истанбулда турмуш қуришган.
  • Жуфтлик 2018 йил июл ойида дунёга келган қизи Лия билан бирга шахсий ҳаётини оммадан яширин тутишни афзал кўради.
  • Таркан оиласига вақт ажратиш мақсадида 2019 йилдан кейин ижодий танаффус олган бўлса-да, 2022 йилда яна саҳнага қайтиб, фаолиятини давом эттирмоқда.

90-йилларнинг машҳур турк хонандаси Тарканнинг рафиқаси Пинар Дилек кўпчиликка таниш эмас. У модель ёки актриса эмас, омма эътиборидан йироқда бўлишни афзал кўради. Қизиғи шундаки, Пинар бир вақтлар Тарканнинг оддий мухлисаси бўлган, кейинчалик эса унинг ҳаёт йўлдошига айланган.

Таркан ва Пинарнинг танишуви 2011 йилда хонанданинг концертидан кейин содир бўлган. Пинар саҳна ортида ўз кумири билан учрашиш имкониятига эга бўлган. Иккаласи ҳам Германияда туғилиб ўсгани, ўхшаш маданий қарашларга эга экани сабабли тезда тил топишган. Дастлабки мулоқот вақт ўтиши билан муҳаббатга айланган.

Аслида, Таркан узоқ йиллар давомида уйланишга шошилмаган. 2000 йилларнинг бошларида у адвокат Билге Ўзтурк билан қарийб бир неча йил муносабатда бўлган. Жуфтлик биргаликда кўплаб тадбирларда иштирок этган бўлса-да, охир-оқибат муносабатларини якунлаган.

Atirgullar fonida er-xotin va kichkina qizaloqdan iborat baxtli oila.

Пинар билан беш йиллик муносабатлардан кейин хонанда унга турмуш қуришни таклиф қилган. 2016 йил апрель ойида улар Истанбулдаги Тарканнинг вилласида никоҳдан ўтди. Дабдабали тўй ўрнига кичик оилавий маросим ўтказилиб, унга қарийб 40 нафар яқин қариндош ва дўст таклиф этилди.

2018 йил июль ойида эса уларнинг Лия исмли қизи дунёга келди. Ота бўлиш Тарканнинг ҳаётига катта ўзгариш олиб кирди. Илгари эркинликни афзал кўрган хонанда энди оиласи ва фарзанди билан ўтказган вақтларини катта бахт деб билади.

Таркан ва Пинар қизларининг шахсий ҳаётини оммадан эҳтиёткорлик билан ҳимоя қилади. Хонанда баъзан оилавий суратларини ижтимоий тармоқларга жойлайди, аммо 8 ёшли Лиянинг юзини ҳеч қачон очиқ кўрсатмайди.

Қизининг туғилган кунида эса Таркан рафиқаси ва фарзанди билан тушган суратини эълон қилиб, шундай ёзган:

Qizil futbolkadagi kulib turgan erkak ayol va bola bilan selfiga tushmoqda.

«Менинг қадрдонларим, икки бебаҳо қалбим. Ҳаётимизга худди қуёшдек кириб келганингдан жуда ҳам бахтиёрман, азиз қизим. Биз сени жуда-жуда яхши кўрамиз».

Сўнгги йилларда хонанда ижодида ҳам маълум танаффус кузатилди. 2019 йилдан кейин у саҳнадан бироз узоқлашиб, оиласига ва янги мусиқалар устида ишлашга кўпроқ вақт ажратди. Бу даврда унинг саломатлиги ҳақида ҳам турли миш-мишлар тарқалган, бироқ кейинчалик Таркан ижодий танаффус олганини маълум қилган.

2022 йилда эса у яна саҳнага қайтиб, янги қўшиқлар ва концерт дастурларини тақдим эта бошлади. Бугунги кунда ҳам унинг чиқишлари мухлислар билан гавжум бўлиб, Тарканнинг машҳурлиги сақланиб қолмоқда.

Пинар Дилек эса шон-шуҳратдан кўра оилавий ҳаётни афзал кўриб, турмуш ўртоғи ва қизининг ёнида бўлишни давом эттирмоқда.

Мақола сизга ёқдими?
Азиза Шухратова«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Маданият янгиликлари