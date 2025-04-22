Жиззахда газ таъминоти бўлими ходими қўлга тушди
Қисқача
Жиззах вилоятида «Ш.Рашидовтумангаз» газ таъминоти бўлими ходими Б.П. фуқаронинг қарздорлигини 10 млн сўм эвазига йўқ қилишни вада қилгани учун ушланди. У вада қилинган пулнинг 1 млн сўмини олиб, қолган 9 млн сўмни олаётганида ашёвий далиллар билан қўлга тушган. Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 168-моддаси билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Табиий газ таъминотидан қарздорликни йўқ қилишни ваъда берган газ таъминоти бўлими ходими ушланди. Бу ҳақда Бош прокуратура хабар берди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг Жиззах вилояти бошқармаси томонидан ўтказилган тезкор тадбирда «Ш.Рашидовтумангаз» газ таъминоти бўлими газчи ходими Б.П. фуқаронинг яшаш хонадони табиий газ тармоғидан узилган бўлса-да, 10 млн сўм эвазига янги газ ҳисоблагич ўрнатиб, қарздорликни йўқ қилишни ваъда бериб, шундан 1 млн сўмини олиб, кейинчалик, қолган 9 млн сўмни олган вақтида ашёвий далилар билан ушланган.
Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 168-моддаси (фирибгарлик) билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари ўтказилмоқда.
Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг Жиззах вилояти бошқармаси томонидан ўтказилган тезкор тадбирда «Ш.Рашидовтумангаз» газ таъминоти бўлими газчи ходими Б.П. фуқаронинг яшаш хонадони табиий газ тармоғидан узилган бўлса-да, 10 млн сўм эвазига янги газ ҳисоблагич ўрнатиб, қарздорликни йўқ қилишни ваъда бериб, шундан 1 млн сўмини олиб, кейинчалик, қолган 9 млн сўмни олган вақтида ашёвий далилар билан ушланган.
Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 168-моддаси (фирибгарлик) билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари ўтказилмоқда.
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…