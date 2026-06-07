Тегажоғлик қилган Мудофаа вазирлиги ходими 5 суткага ҳибсга олинди
Юртимизда хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, уларга нисбатан содир этиладиган ҳар қандай шаклдаги зўравонлик ва таҳқирлаш ҳолатларига қарши кескин курашиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан биридир. Кимлиги ва қандай лавозимда ишлашидан қатъи назар, қонун бузган ҳар бир шахс жавобгарликка тортилиши муқаррар эканлиги яна бир бор ўз исботини топди. Хусусан, Тошкент вилоятининг Оҳангарон шаҳрида йўловчи аёлга нисбатан уятсиз ҳаракатлар содир этган Мудофаа вазирлиги тизимидаги масъул ходимга нисбатан суд томонидан тегишли ҳукм ўқилди.
Маълум бўлишича, Мудофаа вазирлиги тизимида фаолият юритадиган 39 ёшли эркак ўз бошқарувидаги шахсий автомобилида йўловчи сифатида кетаётган хотин-қизлар вакилига майлларини қондириш мақсадида тегажоғлик қилган. Машина ичида юз берган бундай уятсиз ва таҳқирли ҳаракатлардан сўнг, ўзининг шаъни ва ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қарор қилган жабрланувчи аёл зудлик билан ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига ариза билан мурожаат қилган.
Суд мажлиси: Айбга иқрорлик ва енгиллик сўраш
Мазкур салбий ҳолат юзасидан қонуний тартибда тезкор суриштирув ишлари олиб борилиб, тўпланган барча ҳужжатлар кўриб чиқиш учун суд органига тақдим этилди. Кенг жамоатчилик эътиборида бўлган суд мажлиси давомида воқеа тафсилотлари атрофлича ўрганилди:
Айбга иқрорлик: Мудофаа вазирлигининг мазкур ходими содир этган қонунбузарлигини тан олди ва ўз қилмишига тўлиқ иқрор бўлди.
Важ келтириш: Судланувчи ўз нутқида ҳозирда оиласининг ягона боқувчиси эканлигини, қарамоғида яқинлари борлигини рўкач қилиб, суд ҳайъатидан жазони имкон қадар енгиллаштиришни ўтиниб сўради.
Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс асосидаги жазо
Суд органлари ишни ҳар томонлама, холисона ва қонун устуворлиги тамойиллари асосида кўриб чиқиб, ҳуқуқбузарга нисбатан тегишли жазо чорасини белгилади. Жазонинг ҳуқуқий асослари қуйидаги интеграциялашган жадвалда акс этган:
Жавобгарликка тортилган модда
Содир этилган қонунбузарлик тури
Суд томонидан тайинланган қатъий жазо
Ўзбекистон Республикаси МЖтКнинг 41-1-моддаси, 1-қисми
Шахснинг хоҳишига қарши равишда содир этилган шаҳвоний шилқимлик ва уятсиз ҳаракатлар.
5 сутка муддатга маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.
Замин шарҳи: Хотин-қизларимизга нисбатан кўчада, жамоат транспортида ёки йўловчи машиналарда қилинадиган ҳар қандай шаҳвоний шилқимлик ва тегажоғлик учун қонунчилигимизда аниқ жазо чоралари белгилаб қўйилгани жуда тўғри қадам бўлган эди. Мудофаа вазирлиги ходими бўлган, аслида юрт ва осойишталик посбони бўлиши лозим бўлган 39 ёшли шахснинг бундай хунук ишга қўл уриши ҳеч бир мезонга тўғри келмайди. Оиланинг ягона боқувчиси эканлиги ҳам қонун олдидаги масъулиятдан қутқариб қола олмади. Берилган 5 суткалик қамоқ жазоси нафақат ушбу шахсга, балки хотин-қизлар шаънини ерга уришга ҳаракат қиладиган бошқа кимсаларга ҳам жиддий сабоқ бўлиши керак. Жамиятда аёлларга бўлган ҳурмат ҳар доим юқори даражада бўлиши шарт!
Юртимизда қонун устуворлигини таъминлаш борасидаги қатъий суд қарорлари, ижтимоий ҳаётимиздаги муҳим воқеалар ва энг ишончли тезкор янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…