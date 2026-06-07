Тегажоғлик қилган Мудофаа вазирлиги ходими 5 суткага ҳибсга олинди

·29·Жамият
Тегажоғлик қилган Мудофаа вазирлиги ходими 5 суткага ҳибсга олинди

Юртимизда хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, уларга нисбатан содир этиладиган ҳар қандай шаклдаги зўравонлик ва таҳқирлаш ҳолатларига қарши кескин курашиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан биридир. Кимлиги ва қандай лавозимда ишлашидан қатъи назар, қонун бузган ҳар бир шахс жавобгарликка тортилиши муқаррар эканлиги яна бир бор ўз исботини топди. Хусусан, Тошкент вилоятининг Оҳангарон шаҳрида йўловчи аёлга нисбатан уятсиз ҳаракатлар содир этган Мудофаа вазирлиги тизимидаги масъул ходимга нисбатан суд томонидан тегишли ҳукм ўқилди.

Маълум бўлишича, Мудофаа вазирлиги тизимида фаолият юритадиган 39 ёшли эркак ўз бошқарувидаги шахсий автомобилида йўловчи сифатида кетаётган хотин-қизлар вакилига майлларини қондириш мақсадида тегажоғлик қилган. Машина ичида юз берган бундай уятсиз ва таҳқирли ҳаракатлардан сўнг, ўзининг шаъни ва ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қарор қилган жабрланувчи аёл зудлик билан ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига ариза билан мурожаат қилган.

Суд мажлиси: Айбга иқрорлик ва енгиллик сўраш

Мазкур салбий ҳолат юзасидан қонуний тартибда тезкор суриштирув ишлари олиб борилиб, тўпланган барча ҳужжатлар кўриб чиқиш учун суд органига тақдим этилди. Кенг жамоатчилик эътиборида бўлган суд мажлиси давомида воқеа тафсилотлари атрофлича ўрганилди:

  • Айбга иқрорлик: Мудофаа вазирлигининг мазкур ходими содир этган қонунбузарлигини тан олди ва ўз қилмишига тўлиқ иқрор бўлди.

  • Важ келтириш: Судланувчи ўз нутқида ҳозирда оиласининг ягона боқувчиси эканлигини, қарамоғида яқинлари борлигини рўкач қилиб, суд ҳайъатидан жазони имкон қадар енгиллаштиришни ўтиниб сўради.

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс асосидаги жазо

Суд органлари ишни ҳар томонлама, холисона ва қонун устуворлиги тамойиллари асосида кўриб чиқиб, ҳуқуқбузарга нисбатан тегишли жазо чорасини белгилади. Жазонинг ҳуқуқий асослари қуйидаги интеграциялашган жадвалда акс этган:

Жавобгарликка тортилган модда

Содир этилган қонунбузарлик тури

Суд томонидан тайинланган қатъий жазо

Ўзбекистон Республикаси МЖтКнинг 41-1-моддаси, 1-қисми

Шахснинг хоҳишига қарши равишда содир этилган шаҳвоний шилқимлик ва уятсиз ҳаракатлар.

5 сутка муддатга маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.

Замин шарҳи: Хотин-қизларимизга нисбатан кўчада, жамоат транспортида ёки йўловчи машиналарда қилинадиган ҳар қандай шаҳвоний шилқимлик ва тегажоғлик учун қонунчилигимизда аниқ жазо чоралари белгилаб қўйилгани жуда тўғри қадам бўлган эди. Мудофаа вазирлиги ходими бўлган, аслида юрт ва осойишталик посбони бўлиши лозим бўлган 39 ёшли шахснинг бундай хунук ишга қўл уриши ҳеч бир мезонга тўғри келмайди. Оиланинг ягона боқувчиси эканлиги ҳам қонун олдидаги масъулиятдан қутқариб қола олмади. Берилган 5 суткалик қамоқ жазоси нафақат ушбу шахсга, балки хотин-қизлар шаънини ерга уришга ҳаракат қиладиган бошқа кимсаларга ҳам жиддий сабоқ бўлиши керак. Жамиятда аёлларга бўлган ҳурмат ҳар доим юқори даражада бўлиши шарт!

Юртимизда қонун устуворлигини таъминлаш борасидаги қатъий суд қарорлари, ижтимоий ҳаётимиздаги муҳим воқеалар ва энг ишончли тезкор янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Тошкент вилоятиОҳангаронМудофаа вазирлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқдиСамарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқдиБугун, 08:25Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олиндиБоғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олиндиБугун, 08:20Самарқандда туғруқ учун шифохонага олиб келинган ҳомиладор аёл вафоти бўйича расмий изоҳ берилдиСамарқандда туғруқ учун шифохонага олиб келинган ҳомиладор аёл вафоти бўйича расмий изоҳ берилдиБугун, 08:09Велосипеддаги 14 ёшли қизча ўлимига сабабчи ҳайдовчи жазоландиВелосипеддаги 14 ёшли қизча ўлимига сабабчи ҳайдовчи жазоландиБугун, 07:15Ишга киритиб қўйишни ваъда қилган шахс ушландиИшга киритиб қўйишни ваъда қилган шахс ушландиБугун, 04:13Ўзбекистоннинг Нью-Йоркдаги бош консулхонаси муҳим огоҳлантириш йўлладиЎзбекистоннинг Нью-Йоркдаги бош консулхонаси муҳим огоҳлантириш йўлладиКеча, 18:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди