Тошкент шаҳар ҳокимлиги аҳоли билан ишлашда «қора рўйхат»га кирди

·0·Жамият
Тошкент шаҳар ҳокимлиги аҳоли билан ишлашда «қора рўйхат»га кирди

Мамлакатимизда халқ билан мулоқот қилиш, фуқароларнинг дард-у ташвишларини тинглаш ва уларнинг қонуний мурожаатларини ўз вақтида ҳал этиш давлат сиёсатининг энг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Бироқ, афсуски, жойлардаги айрим раҳбарлар ва ижро этувчи органлар ҳанузгача бу борада жиддий масъулиятсизликка йўл қўйиб келишмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Халқ қабулхонаси томонидан давлатимиз раҳбарининг соҳага оид ПФ-51-сонли тарихий Фармони ижросини кўздан кечириш бўйича ўтказилган кенг қамровли текширувлар якуни эълон қилинди. Натижалар эса тизимда ҳалигача оғриқли нуқталар борлигини яққол кўрсатиб берди. Хусусан, Тошкент шаҳар ҳокимлиги аҳоли мурожаатларини кўриб чиқиш муддатларини асоссиз чўзиш ва уларни сифатсиз ўрганиш бўйича республика миқёсидаги вазирлик ва идораларнинг ўзига хос «қора рўйхати»да (антирейтингида) фахрли бўлмаган 6-ўринни банд этди.

Ўтказилган жиддий таҳлиллар ва мониторинг жараёнлари қуйидаги муҳим рақамларни юзага чиқарди:

  • Пойтахтдаги ачинарли аҳвол: Тошкент шаҳар ҳокимлиги ва унинг қуйи тизимларида фуқароларнинг ариза ва шикоятлари билан лозим даражада ишламаслик, уларга юзаки ёндашиш бўйича нақд 55 та қўпол қонунбузарлик ҳолати расман қайд этилди.

  • Республика бўйича умумий кўлам: Мамлакат миқёсида ўтказилган ялпи тафтишлар давомида жами 41 та вазирлик, идора ҳамда маҳаллий ҳокимликларда фуқаролар ҳақ-ҳуқуқларининг топталишига оид 1070 та жиддий қоидабузарлик ҳолатлари аниқланди.

  • Кескин жазо чоралари ва санкциялар: Халқнинг мурожаатига беписандлик билан қараган масъулларга нисбатан қонуний чоралар кўрилди. Республика бўйича ўз вазифасига совуққонлик билан ёндашган 19 нафар ходим эгаллаб турган лавозимидан расман бўшатилган бўлса, яна 36 нафари қаттиқ интизомий жавобгарликка тортилди.

Бундан ташқари, жисмоний ва юридик шахсларнинг аризаларини кўриб чиқиш муддатларини тизимли ва сурункали равишда бузиб келган ташкилотлар устидан тўпланган материаллар (бу умумий ҳисобда 600 га яқин мурожаатни ташкил этади) вазиятга қонуний ва қатъий ҳуқуқий баҳо берилиши учун Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасига тақдим этилди. Эндиликда ушбу масъулиятсиз амалдорларнинг иши суд ва тергов даражасида кўриб чиқилади. Шунингдек, пойтахт маъмурияти раҳбариятига аҳоли билан ишлашдаги мавжуд камчиликлар ва тизимли хатоларни зудлик билан бартараф этиш, фуқаролар розилигини таъминлаш бўйича қатъий талабнома юборилди. Халқ розилиги — олий мезон эканлигини унутганлар албатта жазосини олади.

Юртимиздаги энг сўнгги сиёсий ва ижтимоий ислоҳотлар, давлат органлари фаолиятидаги текширувлар, Халқ қабулхоналарининг тезкор рейдлари ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ, ишончли эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шайхонтоҳурда ака-укалар уй сотиш баҳонасида катта маблағни ўзлаштирдиШайхонтоҳурда ака-укалар уй сотиш баҳонасида катта маблағни ўзлаштирдиБугун, 04:23Тошкентда етказиб бериш хизмати курьери кекса аёлни талаб кетдиТошкентда етказиб бериш хизмати курьери кекса аёлни талаб кетдиБугун, 04:16Инспектор ёқасидан тортган ҳоким ўринбосари жазоландиИнспектор ёқасидан тортган ҳоким ўринбосари жазоландиБугун, 00:08«Солиқ» иловасидаги кэшбэкни дарахт экишга йўналтириш имкони яратилди«Солиқ» иловасидаги кэшбэкни дарахт экишга йўналтириш имкони яратилдиКеча, 15:23Истанбулдаги фожиа: 6 ёшли ўзбекистонлик бола ҳалок бўлдиИстанбулдаги фожиа: 6 ёшли ўзбекистонлик бола ҳалок бўлдиКеча, 15:14Навоийда даҳшатли ЙТҲ: Tico ҳайдовчиси ҳалок бўлдиНавоийда даҳшатли ЙТҲ: Tico ҳайдовчиси ҳалок бўлдиКеча, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди