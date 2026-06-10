Тошкент шаҳар ҳокимлиги аҳоли билан ишлашда «қора рўйхат»га кирди
Мамлакатимизда халқ билан мулоқот қилиш, фуқароларнинг дард-у ташвишларини тинглаш ва уларнинг қонуний мурожаатларини ўз вақтида ҳал этиш давлат сиёсатининг энг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Бироқ, афсуски, жойлардаги айрим раҳбарлар ва ижро этувчи органлар ҳанузгача бу борада жиддий масъулиятсизликка йўл қўйиб келишмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Халқ қабулхонаси томонидан давлатимиз раҳбарининг соҳага оид ПФ-51-сонли тарихий Фармони ижросини кўздан кечириш бўйича ўтказилган кенг қамровли текширувлар якуни эълон қилинди. Натижалар эса тизимда ҳалигача оғриқли нуқталар борлигини яққол кўрсатиб берди. Хусусан, Тошкент шаҳар ҳокимлиги аҳоли мурожаатларини кўриб чиқиш муддатларини асоссиз чўзиш ва уларни сифатсиз ўрганиш бўйича республика миқёсидаги вазирлик ва идораларнинг ўзига хос «қора рўйхати»да (антирейтингида) фахрли бўлмаган 6-ўринни банд этди.
Ўтказилган жиддий таҳлиллар ва мониторинг жараёнлари қуйидаги муҳим рақамларни юзага чиқарди:
Пойтахтдаги ачинарли аҳвол: Тошкент шаҳар ҳокимлиги ва унинг қуйи тизимларида фуқароларнинг ариза ва шикоятлари билан лозим даражада ишламаслик, уларга юзаки ёндашиш бўйича нақд 55 та қўпол қонунбузарлик ҳолати расман қайд этилди.
Республика бўйича умумий кўлам: Мамлакат миқёсида ўтказилган ялпи тафтишлар давомида жами 41 та вазирлик, идора ҳамда маҳаллий ҳокимликларда фуқаролар ҳақ-ҳуқуқларининг топталишига оид 1070 та жиддий қоидабузарлик ҳолатлари аниқланди.
Кескин жазо чоралари ва санкциялар: Халқнинг мурожаатига беписандлик билан қараган масъулларга нисбатан қонуний чоралар кўрилди. Республика бўйича ўз вазифасига совуққонлик билан ёндашган 19 нафар ходим эгаллаб турган лавозимидан расман бўшатилган бўлса, яна 36 нафари қаттиқ интизомий жавобгарликка тортилди.
Бундан ташқари, жисмоний ва юридик шахсларнинг аризаларини кўриб чиқиш муддатларини тизимли ва сурункали равишда бузиб келган ташкилотлар устидан тўпланган материаллар (бу умумий ҳисобда 600 га яқин мурожаатни ташкил этади) вазиятга қонуний ва қатъий ҳуқуқий баҳо берилиши учун Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасига тақдим этилди. Эндиликда ушбу масъулиятсиз амалдорларнинг иши суд ва тергов даражасида кўриб чиқилади. Шунингдек, пойтахт маъмурияти раҳбариятига аҳоли билан ишлашдаги мавжуд камчиликлар ва тизимли хатоларни зудлик билан бартараф этиш, фуқаролар розилигини таъминлаш бўйича қатъий талабнома юборилди. Халқ розилиги — олий мезон эканлигини унутганлар албатта жазосини олади.
Юртимиздаги энг сўнгги сиёсий ва ижтимоий ислоҳотлар, давлат органлари фаолиятидаги текширувлар, Халқ қабулхоналарининг тезкор рейдлари ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ, ишончли эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…