Тошкентда кўп қаватли уйларнинг нархлари ўтган 5 ойда қандай ўзгарди?

·0·Жамият
Тошкентда кўп қаватли уйларнинг нархлари ўтган 5 ойда қандай ўзгарди?

Пойтахтимизнинг кўчмас мулк бозорида жорий йилнинг ўтган даври мобайнида рўй берган иқтисодий тебранишлар ва нарх-наво конъюнктураси маҳаллий аҳоли ҳамда инвесторларнинг диққат-марказида бўлиб турибди. 2026 йилнинг дастлабки беш ойлик якунлари бўйича олиб борилган маркетологик таҳлиллар Тошкент шаҳридаги турар жой ва тижорат объектлари қийматида барқарор ўсиш тенденцияси давом этаётганини кўрсатди.

Хусусан, йил бошидан буён пойтахтимиздаги кўп қаватли замонавий уйларда яшаш майдонининг ўртача баҳоси 3 фоизлик кўрсаткич билан юқорилаб, ҳар бир квадрат метри учун ўртача 16,9 миллион сўмни ташкил этмоқда. Нархларнинг юқорилиги жиҳатидан марказий ва ҳашаматли Шайхонтоҳур тумани мутлақ рекорд ўрнатган ҳолда етакчиликни қўлга олди — бу ерда харидорлар 1 квадрат метр майдон учун нақд 25 миллион сўм тўлашларига тўғри келяпти. Қийматнинг юксалиш суръати ва шиддати бўйича эса Олмазор ҳамда Яккасарой туманлари ўзига хос фаоллик кўрсатиб, нархларнинг 5,2 фоизга қимматлашганини намойиш этди. Шу билан бирга, чеккароқда жойлашган Сергели ва Янгиҳаёт туманларидаги кўп қаватли хонадонлар бозорида хотиржамлик ҳукм сурди ва нархлар деярли ўзгаришсиз, барқарор қолди.

Эгалик қилиш ҳуқуқига эга бўлган хусусий ҳовли-жойлар ва ер участкалари сегментида ҳам харидорлар учун анчагина жиддий рақамлар кузатилмоқда. Тошкентда 1 сотих бўш ер майдонининг ўртача баҳоси 2,3 фоизга қимматлашиб, нақд 1 миллиард сўмлик довонга яқинлашиб қолди. Бу йўналишда энг ҳашаматли ва қиммат лотлар (эълонлар) анъанавий тарзда Мирзо Улуғбек туманида қайд этилган бўлиб, у ерда ернинг бир сотихи тахминан 1,7 миллиард сўмга баҳоланмоқда. Нарх-навонинг энг юқори сотилиш даражаси Миробод туманида (6,6 фоиз) кузатилган бўлса, Сергели ва Янгиҳаёт туманларида ҳовлиларга бўлган талабнинг бир оз пасайгани ҳисобига нархларда 3,1 фоизлик арзонлашиш қайд этилди.

Тадбиркорлик фаолияти ва тижорат мақсадларида фойдаланиладиган нотурар жой кўчмас мулки бозорида ҳам ўртача 1,9 фоизлик қиймат ўсиши юзага келди. Бугунги кунда пойтахтда йирик ва кичик бизнес учун энг жозибадор, талаб юқори ҳамда қимматбаҳо ҳисобланган ҳудудлар учлиги қуйидагича кўриниш олди:

  • Мирзо Улуғбек тумани — 1 кв.м учун 24,4 млн сўм;

  • Миробод тумани — 1 кв.м учун 22,6 млн сўм;

  • Яккасарой тумани — 1 кв.м учун 21,8 млн сўм.

Пойтахтимизнинг кўчмас мулк бозоридаги энг сўнгги ўзгаришлар, қурилиш соҳасидаги янгиликлар, уй-жой нархларининг таҳлиллари ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ ҳамда фойдали эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент шаҳар ҳокимлиги аҳоли билан ишлашда «қора рўйхат»га кирдиТошкент шаҳар ҳокимлиги аҳоли билан ишлашда «қора рўйхат»га кирдиБугун, 04:31Шайхонтоҳурда ака-укалар уй сотиш баҳонасида катта маблағни ўзлаштирдиШайхонтоҳурда ака-укалар уй сотиш баҳонасида катта маблағни ўзлаштирдиБугун, 04:23Тошкентда етказиб бериш хизмати курьери кекса аёлни талаб кетдиТошкентда етказиб бериш хизмати курьери кекса аёлни талаб кетдиБугун, 04:16Инспектор ёқасидан тортган ҳоким ўринбосари жазоландиИнспектор ёқасидан тортган ҳоким ўринбосари жазоландиБугун, 00:08«Солиқ» иловасидаги кэшбэкни дарахт экишга йўналтириш имкони яратилди«Солиқ» иловасидаги кэшбэкни дарахт экишга йўналтириш имкони яратилдиКеча, 15:23Истанбулдаги фожиа: 6 ёшли ўзбекистонлик бола ҳалок бўлдиИстанбулдаги фожиа: 6 ёшли ўзбекистонлик бола ҳалок бўлдиКеча, 15:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди