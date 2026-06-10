Тошкентда кўп қаватли уйларнинг нархлари ўтган 5 ойда қандай ўзгарди?
Пойтахтимизнинг кўчмас мулк бозорида жорий йилнинг ўтган даври мобайнида рўй берган иқтисодий тебранишлар ва нарх-наво конъюнктураси маҳаллий аҳоли ҳамда инвесторларнинг диққат-марказида бўлиб турибди. 2026 йилнинг дастлабки беш ойлик якунлари бўйича олиб борилган маркетологик таҳлиллар Тошкент шаҳридаги турар жой ва тижорат объектлари қийматида барқарор ўсиш тенденцияси давом этаётганини кўрсатди.
Хусусан, йил бошидан буён пойтахтимиздаги кўп қаватли замонавий уйларда яшаш майдонининг ўртача баҳоси 3 фоизлик кўрсаткич билан юқорилаб, ҳар бир квадрат метри учун ўртача 16,9 миллион сўмни ташкил этмоқда. Нархларнинг юқорилиги жиҳатидан марказий ва ҳашаматли Шайхонтоҳур тумани мутлақ рекорд ўрнатган ҳолда етакчиликни қўлга олди — бу ерда харидорлар 1 квадрат метр майдон учун нақд 25 миллион сўм тўлашларига тўғри келяпти. Қийматнинг юксалиш суръати ва шиддати бўйича эса Олмазор ҳамда Яккасарой туманлари ўзига хос фаоллик кўрсатиб, нархларнинг 5,2 фоизга қимматлашганини намойиш этди. Шу билан бирга, чеккароқда жойлашган Сергели ва Янгиҳаёт туманларидаги кўп қаватли хонадонлар бозорида хотиржамлик ҳукм сурди ва нархлар деярли ўзгаришсиз, барқарор қолди.
Эгалик қилиш ҳуқуқига эга бўлган хусусий ҳовли-жойлар ва ер участкалари сегментида ҳам харидорлар учун анчагина жиддий рақамлар кузатилмоқда. Тошкентда 1 сотих бўш ер майдонининг ўртача баҳоси 2,3 фоизга қимматлашиб, нақд 1 миллиард сўмлик довонга яқинлашиб қолди. Бу йўналишда энг ҳашаматли ва қиммат лотлар (эълонлар) анъанавий тарзда Мирзо Улуғбек туманида қайд этилган бўлиб, у ерда ернинг бир сотихи тахминан 1,7 миллиард сўмга баҳоланмоқда. Нарх-навонинг энг юқори сотилиш даражаси Миробод туманида (6,6 фоиз) кузатилган бўлса, Сергели ва Янгиҳаёт туманларида ҳовлиларга бўлган талабнинг бир оз пасайгани ҳисобига нархларда 3,1 фоизлик арзонлашиш қайд этилди.
Тадбиркорлик фаолияти ва тижорат мақсадларида фойдаланиладиган нотурар жой кўчмас мулки бозорида ҳам ўртача 1,9 фоизлик қиймат ўсиши юзага келди. Бугунги кунда пойтахтда йирик ва кичик бизнес учун энг жозибадор, талаб юқори ҳамда қимматбаҳо ҳисобланган ҳудудлар учлиги қуйидагича кўриниш олди:
Мирзо Улуғбек тумани — 1 кв.м учун 24,4 млн сўм;
Миробод тумани — 1 кв.м учун 22,6 млн сўм;
Яккасарой тумани — 1 кв.м учун 21,8 млн сўм.
Пойтахтимизнинг кўчмас мулк бозоридаги энг сўнгги ўзгаришлар, қурилиш соҳасидаги янгиликлар, уй-жой нархларининг таҳлиллари ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ ҳамда фойдали эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…