Собиқ банк ходими ишга тикланди

·6·Жамият
Собиқ банк ходими ишга тикланди

Мажбурий ижро бюросининг Чилонзор туман бўлими иш юритувига фуқаролик ишлари бўйича Яккасарой туманлараро судининг 2025 йил 10 ноябрдаги ижро варақаси асосида даъвогар А.Ғ.ни қарздор банкнинг Тошкент шаҳар минтақавий маркази туман бўлими бош мутахассиси лавозимига ишга тиклаш тўғрисидаги ижро ҳужжати келиб тушган.

Мазкур ижро ҳужжати юзасидан давлат ижрочилари томонидан дарҳол ижро иши қўзғатилиб, қарздор банкка собиқ ходимни суд қарорида кўрсатилган лавозимга ишга тиклаш бўйича талабнома юборилди. Шунингдек, талабномада белгиланган муддатда даъвогар ишга тикланмаган тақдирда қонунчиликда назарда тутилган ҳуқуқий оқибатлар юзага келиши мумкинлиги ҳақида банк масъуллари огоҳлантирилди.

Бюронинг Чилонзор туман бўлими томонидан олиб борилган ижро ҳаракатлари натижасида собиқ ходим суд ҳужжатида кўрсатилган лавозимга ишга тикланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йўл талашуви оқибатида эркак 15 суткага қамалдиЙўл талашуви оқибатида эркак 15 суткага қамалдиБугун, 19:50Тошкентда аёл ҳайдовчини ҳақорат қилган эркак ўн беш суткага қамалдиТошкентда аёл ҳайдовчини ҳақорат қилган эркак ўн беш суткага қамалдиКеча, 16:19Пранк ортидан муаммо: ўзбекистонлик блогер Москвада ушландиПранк ортидан муаммо: ўзбекистонлик блогер Москвада ушландиКеча, 10:05Зангиотада 10 кгдан ортиқ кумушни ноқонуний сотмоқчи бўлган шахс ушландиЗангиотада 10 кгдан ортиқ кумушни ноқонуний сотмоқчи бўлган шахс ушландиКеча, 09:40Германия клиникалари ўзбекистонлик мутахассисларга қизиқиш билдирмоқдаГермания клиникалари ўзбекистонлик мутахассисларга қизиқиш билдирмоқдаКеча, 09:33Қарийб 900 млн сўмлик кафолатланмаган дорилар мусодара қилиндиҚарийб 900 млн сўмлик кафолатланмаган дорилар мусодара қилиндиКеча, 09:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди