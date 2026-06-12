Фарзандларнинг моддий таъминоти масаласи ҳал этилди

·12·Жамият
Фарзандларнинг моддий таъминоти масаласи ҳал этилди

Фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, айниқса, вояга етмаган фарзандларнинг моддий таъминотини таъминлаш Бюро органлари фаолиятининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.

Жумладан, Бюронинг Тошкент туман бўлими иш юритувида бўлган фуқаролик ишлари бўйича Зангиота туманлараро судининг суд буйруғига асосан қарздор М. Юлдашевдан ундирувчи С. Юлдашева фойдасига 1/3 қисми миқдорида алимент ундириш ҳақидаги ижро ҳужжати мавжуд бўлиб.

Мазкур ижро ҳужжати ижросини таъминлаш мақсадида давлат ижрочиси томонидан қонунчиликда белгиланган тартибда бир қатор ижро ҳаракатлари амалга оширилди. Олиб борилган самарали ижро чоралари натижасида қарздордан ундирувчи С. Юлдашева фойдасига жами 5 000 АҚШ доллари миқдорида алимент маблағлари ундирилиб берилиши таъминланди.

Мазкур ижро ҳаракатлари натижасида вояга етмаган фарзандларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатлари ҳимоя қилиниб, суд ҳужжатининг ижроси амалда таъминланди.

ТашкентЗангиатинскийМ. ЮлдашевС. Юлдашевадоллары США
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда ҳайратли воқеа: тез ёрдам машинасида чақалоқ дунёга келдиСамарқандда ҳайратли воқеа: тез ёрдам машинасида чақалоқ дунёга келдиБугун, 10:55МИБ: Кўчмас мулк кредит қарзи сабабли аукционга чиқарилдиМИБ: Кўчмас мулк кредит қарзи сабабли аукционга чиқарилдиБугун, 10:37Ўзбекистонда оилавий ажримлар сони кўпайиб, тўйлар камаймоқдаЎзбекистонда оилавий ажримлар сони кўпайиб, тўйлар камаймоқдаБугун, 10:32Вояга етмаганларни рулга ўтқазганларга чоралар қатъийлаштириладиВояга етмаганларни рулга ўтқазганларга чоралар қатъийлаштириладиБугун, 08:35Йигитни шер билан қўрқитишди: бу ҳазилми ёки хавфли ўйин?Йигитни шер билан қўрқитишди: бу ҳазилми ёки хавфли ўйин?Бугун, 08:30Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлдиДинозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлдиБугун, 08:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди