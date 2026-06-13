Туркияда уч кун ичида 4 нафар ўзбекистонлик вафот этди

·24·Жамият
Туркияда уч кун ичида 4 нафар ўзбекистонлик вафот этди

Сўнгги уч кун ичида Туркияда 4 нафар Ўзбекистон фуқароси вафот этгани маълум қилинди.

11 июнь куни Истанбулдаги Шимолий Мармара автомагистралида содир бўлган ЙТҲда 31 ёшли ўзбекистонлик аёл, унинг туркиялик турмуш ўртоғи ва 2 ойлик фарзанди ҳалок бўлди.

12 июнь куни Тузла туманидаги яна бир йўл-транспорт ҳодисасида 23 ёшли Ўзбекистон фуқароси оғир жароҳатлар оқибатида вафот этди.

Шунингдек, узоқ вақт онкологик касаллик билан курашган 58 ёшли ўзбекистонлик аёл Истанбулдаги шифохонада ҳаётдан кўз юмди.

Ўзбекистоннинг Истанбулдаги Бош консулхонаси марҳумларнинг яқинларига ҳамдардлик билдириб, жасадларни Ватанга юбориш ва консуллик-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш ишлари олиб борилаётганини маълум қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ва Жанубий Кореяга ноқонуний юборишни ваъда қилганлар ушландиАҚШ ва Жанубий Кореяга ноқонуний юборишни ваъда қилганлар ушландиБугун, 11:4720 миллион сўмлик алимент қарзи бор ота меҳмонхонадан топилди20 миллион сўмлик алимент қарзи бор ота меҳмонхонадан топилдиБугун, 11:43Мудҳиш ЙТҲ содир этган собиқ ИИБ ходимига суд ҳукми ўқилдиМудҳиш ЙТҲ содир этган собиқ ИИБ ходимига суд ҳукми ўқилдиБугун, 11:19Шавкат Мирзиёев Никол Пашинянни сайловдаги ғалабаси билан табрикладиШавкат Мирзиёев Никол Пашинянни сайловдаги ғалабаси билан табрикладиБугун, 10:55Шифохоналарида «сирли мижозлар» орқали назорат тадбирлари бошланмоқдаШифохоналарида «сирли мижозлар» орқали назорат тадбирлари бошланмоқдаБугун, 10:44Тошкент вилоятида 120 минг қалбаки долларни сотмоқчи бўлганлар ушландиТошкент вилоятида 120 минг қалбаки долларни сотмоқчи бўлганлар ушландиБугун, 10:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди