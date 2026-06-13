Туркияда яширинган қидирувдаги шахслар Ўзбекистонга олиб келинди

·15·Жамият
Туркияда яширинган қидирувдаги шахслар Ўзбекистонга олиб келинди

Ўзбекистон ва Туркия ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ҳамкорлиги натижасида халқаро қидирувда бўлган икки нафар шахс Туркия ҳудудида аниқланиб, Ўзбекистонга қайтарилди.

Маълум қилинишича, фирибгарликда айбланиб қидирувга берилган М.Б. узоқ вақт Туркияда яшириниб юрган вақтида қўлга олинган. У белгиланган тартибда Ўзбекистонга экстрадиция қилинди.

Шунингдек, Жиноят кодексининг 104 моддаси билан қидирувда бўлган Ж.Б. ҳам Туркия ҳудудида ушланиб, ваколатли органларга топширилди.

Қайд этилишича, мазкур фуқаролар тергов ва суд жараёнларини давом эттириш учун тегишли идораларга етказилган.

Мутасаддилар Ўзбекистон ва Туркия ўртасидаги ҳамкорлик қидирувдаги шахсларни аниқлаш ва уларнинг жавобгарликдан қочиб юришининг олдини олишда муҳим аҳамият касб этаётганини таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда йўл талашиб жанжал кўтарган ҳайдовчилар жазога тортилди...Тошкентда йўл талашиб жанжал кўтарган ҳайдовчилар жазога тортилди...Бугун, 12:12АҚШ ва Жанубий Кореяга ноқонуний юборишни ваъда қилганлар ушландиАҚШ ва Жанубий Кореяга ноқонуний юборишни ваъда қилганлар ушландиБугун, 11:4720 миллион сўмлик алимент қарзи бор ота меҳмонхонадан топилди20 миллион сўмлик алимент қарзи бор ота меҳмонхонадан топилдиБугун, 11:43Туркияда уч кун ичида 4 нафар ўзбекистонлик вафот этдиТуркияда уч кун ичида 4 нафар ўзбекистонлик вафот этдиБугун, 11:32Мудҳиш ЙТҲ содир этган собиқ ИИБ ходимига суд ҳукми ўқилдиМудҳиш ЙТҲ содир этган собиқ ИИБ ходимига суд ҳукми ўқилдиБугун, 11:19Шавкат Мирзиёев Никол Пашинянни сайловдаги ғалабаси билан табрикладиШавкат Мирзиёев Никол Пашинянни сайловдаги ғалабаси билан табрикладиБугун, 10:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди