Туркияда яширинган қидирувдаги шахслар Ўзбекистонга олиб келинди
Ўзбекистон ва Туркия ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ҳамкорлиги натижасида халқаро қидирувда бўлган икки нафар шахс Туркия ҳудудида аниқланиб, Ўзбекистонга қайтарилди.
Маълум қилинишича, фирибгарликда айбланиб қидирувга берилган М.Б. узоқ вақт Туркияда яшириниб юрган вақтида қўлга олинган. У белгиланган тартибда Ўзбекистонга экстрадиция қилинди.
Шунингдек, Жиноят кодексининг 104 моддаси билан қидирувда бўлган Ж.Б. ҳам Туркия ҳудудида ушланиб, ваколатли органларга топширилди.
Қайд этилишича, мазкур фуқаролар тергов ва суд жараёнларини давом эттириш учун тегишли идораларга етказилган.
Мутасаддилар Ўзбекистон ва Туркия ўртасидаги ҳамкорлик қидирувдаги шахсларни аниқлаш ва уларнинг жавобгарликдан қочиб юришининг олдини олишда муҳим аҳамият касб этаётганини таъкидлади.
…