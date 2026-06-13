Талабанинг умрига зомин бўлган ҳайдовчи 5 йилга қамалди

·0·Жамият
Талабанинг умрига зомин бўлган ҳайдовчи 5 йилга қамалди

Фарғона шаҳрида йўл ҳаракати қоидаларини қўпол равишда бузиб, пиёданинг ўлимига сабабчи бўлган мотоцикл ҳайдовчисига нисбатан суд ҳукми эълон қилинди. Бу ҳақда Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати маълумот берди.

Хабар қилинишича, фожиали ҳодиса Фарғона шаҳрининг “Жўйдам” маҳалласи ҳудудидан ўтувчи Фарғона кўчасида кечки соат 19:30 атрофида содир бўлган. 29 ёшли ҳайдовчи давлат рўйхатидан ўтказилмаган, техник ҳужжатлари ва давлат рақам белгиси мавжуд бўлмаган мотоциклни бошқариб келаётган вақтда светофорнинг тақиқловчи сигналига амал қилмаган.

Натижада у белгиланган жойдан йўлни кесиб ўтаётган пиёдани уриб юборган. Оғир жароҳат олган фуқаро воқеа оқибатида вафот этган. Маълум бўлишича, марҳум Риштон туманидан бўлиб, Фарғона шаҳридаги олий таълим муассасаларидан бирида таҳсил олган талаба бўлган.

Жиноят ишлари бўйича Фарғона шаҳар судида кўриб чиқилган иш жараёнида айбланувчи мотоциклни тўрт ой давомида ҳеч қандай ҳужжатларсиз бошқариб келганини тан олган. Шу билан бирга, у ЙТҲ вақтида ўзи ҳам жароҳат олгани сабабли воқеа тафсилотларини тўлиқ эслай олмаслигини билдирган.

Суд қарорига кўра, ҳайдовчи 3 йил муддатга барча турдаги транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум этилди ва унга нисбатан 5 йил озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди.

Бундан ташқари, суд ҳукми билан жабрланувчи томон фойдасига 44 миллион сўм моддий ҳамда 100 миллион сўм маънавий зарар ундирилиши белгиланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда йўл талашиб жанжал кўтарган ҳайдовчилар жазога тортилди...Тошкентда йўл талашиб жанжал кўтарган ҳайдовчилар жазога тортилди...Бугун, 12:12Туркияда яширинган қидирувдаги шахслар Ўзбекистонга олиб келиндиТуркияда яширинган қидирувдаги шахслар Ўзбекистонга олиб келиндиБугун, 12:11АҚШ ва Жанубий Кореяга ноқонуний юборишни ваъда қилганлар ушландиАҚШ ва Жанубий Кореяга ноқонуний юборишни ваъда қилганлар ушландиБугун, 11:4720 миллион сўмлик алимент қарзи бор ота меҳмонхонадан топилди20 миллион сўмлик алимент қарзи бор ота меҳмонхонадан топилдиБугун, 11:43Туркияда уч кун ичида 4 нафар ўзбекистонлик вафот этдиТуркияда уч кун ичида 4 нафар ўзбекистонлик вафот этдиБугун, 11:32Мудҳиш ЙТҲ содир этган собиқ ИИБ ходимига суд ҳукми ўқилдиМудҳиш ЙТҲ содир этган собиқ ИИБ ходимига суд ҳукми ўқилдиБугун, 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди