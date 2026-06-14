Ўзбекистонликлар Таиландга дам олиш учунми ёки ишлаш учун бормоқда?
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–апрель ойларида 16 291 нафар ўзбекистонлик Тайландга борган.
Уларнинг аксарияти — 15 189 нафари саёҳат мақсадида ушбу мамлакатга йўл олган.
Шунингдек, 996 нафар фуқаро қариндошларини кўриш, 53 нафар даволаниш, 34 нафар хизмат сафари ва 19 нафар таълим олиш мақсадида Тайландга борган.
Бу рақамлар Тайланд ўзбекистонликлар орасида энг қизиқарли хорижий туристик йўналишлардан бирига айланаётганини кўрсатмоқда.
…