Боғчалардаги болалар хавфсизлиги яна савол остида қолди: 3 ёшли бола сувга тушиб кетиб ҳалок бўлди

·12·Жамият
Боғчалардаги болалар хавфсизлиги яна савол остида қолди: 3 ёшли бола сувга тушиб кетиб ҳалок бўлди

Самарқанд вилоятининг Пайариқ туманида 3 ёшли бола ҳалок бўлиши билан боғлиқ фожиали ҳолат юз берди.

Вилоят Мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси маълумотига кўра, "Юлдузча" номли нодавлат мактабгача таълим ташкилоти тарбияланувчиси бўлган 2023 йилда туғилган бола муассаса яқинидаги сув ҳавзасига тушиб кетган.

Қайд этилишича, ҳодиса умумтаълим мактаби ҳудудида фавқулодда ҳолатлар учун қурилган сув ҳавзасида содир бўлган. Болани қутқариб қолишнинг имкони бўлмаган ва у вафот этган.

Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан туман прокуратураси томонидан терговга қадар текширув ишлари олиб борилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, бир неча кун аввал Қашқадарё вилоятидаги хусусий боғчада ҳам 3 ёшли қизалоқнинг ўлими билан боғлиқ ҳолат содир бўлган эди. У боғча транспортида унутиб қолдирилгани оқибатида ҳаётдан кўз юмган.

СамарқандПайариқЮлдузчаҚашқадарё
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реклама ортидан миллионлаб даромад, 6 нафар машҳур блогер солиқ тўламагани гумон қилинмоқдаРеклама ортидан миллионлаб даромад, 6 нафар машҳур блогер солиқ тўламагани гумон қилинмоқдаБугун, 07:18Наманганда 1 килограммдан ортиқ гашиш мусодара қилиндиНаманганда 1 килограммдан ортиқ гашиш мусодара қилиндиБугун, 06:18Юнусободда газ таъминоти ходими пора билан қўлга тушдиЮнусободда газ таъминоти ходими пора билан қўлга тушдиБугун, 05:36“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)Бугун, 00:23Телеграмда "сохта дача" билан чув тушираётган фирибгарлар пайдо бўлди Телеграмда "сохта дача" билан чув тушираётган фирибгарлар пайдо бўлди Бугун, 19:30Ёш оилалар учун уй-жой ижараси компенсациясини олиш имконияти яратилдиЁш оилалар учун уй-жой ижараси компенсациясини олиш имконияти яратилдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди
Ўзбекистонда қизалоқ илонни “дўст” деб уйга олиб келди