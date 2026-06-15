Боғчалардаги болалар хавфсизлиги яна савол остида қолди: 3 ёшли бола сувга тушиб кетиб ҳалок бўлди
Самарқанд вилоятининг Пайариқ туманида 3 ёшли бола ҳалок бўлиши билан боғлиқ фожиали ҳолат юз берди.
Вилоят Мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси маълумотига кўра, "Юлдузча" номли нодавлат мактабгача таълим ташкилоти тарбияланувчиси бўлган 2023 йилда туғилган бола муассаса яқинидаги сув ҳавзасига тушиб кетган.
Қайд этилишича, ҳодиса умумтаълим мактаби ҳудудида фавқулодда ҳолатлар учун қурилган сув ҳавзасида содир бўлган. Болани қутқариб қолишнинг имкони бўлмаган ва у вафот этган.
Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан туман прокуратураси томонидан терговга қадар текширув ишлари олиб борилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, бир неча кун аввал Қашқадарё вилоятидаги хусусий боғчада ҳам 3 ёшли қизалоқнинг ўлими билан боғлиқ ҳолат содир бўлган эди. У боғча транспортида унутиб қолдирилгани оқибатида ҳаётдан кўз юмган.
…