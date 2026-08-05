Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди
Жиззах шаҳрида 4 августдан 5 августга ўтар кечаси соат 00:00 атрофида блогер Орзигул Уразматова бошқарувидаги Ласетти йўлдан чиқиб, дарахтга урилган ва у вафот етган. Оғир жароҳат олган блогер шифохонага етказилган, бироқ шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қола олмаган. Дастлабки маълумотларда у рулда видео олаётиб чалғиган бўлиши мумкинлиги айтилган, аммо бу ҳолат ҳозирча расман тасдиқланмаган.
Жиззахда содир бўлган оғир йўл-транспорт ҳодисаси ижтимоий тармоқларда танилган блогер Орзигул Уразматованинг ҳаётига зомин бўлди. У бошқариб кетаётган Lacetti йўлдан чиқиб, дарахтга урилган.
Блогер оғир жароҳатлар билан шифохонага етказилган, бироқ шифокорларнинг саъй-ҳаракатларига қарамай вафот этган. Авариянинг аниқ сабаблари ҳозирча расман эълон қилинмаган.
Фожиа тун ярмида содир бўлган
Kun.uz манбасининг хабар беришича, ЙТҲ 4 августдан 5 августга ўтар кечаси, соат 00:00 атрофида Жиззах шаҳрида юз берган.
Орзигул Уразматова бошқарувидаги Lacetti ҳаракат вақтида йўлдан чиқиб кетиб, дарахтга бориб урилган. Зарба оқибатида автомобил жиддий шикастланган, ҳайдовчи эса оғир тан жароҳатлари олган.
Воқеа жойига тез тиббий ёрдам ходимлари етиб келиб, жабрланувчини шифохонага олиб борган. Кўрсатилган тиббий ёрдамга қарамай, унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган.
Рулда видео олгани айтилмоқда
Дастлабки маълумотларга кўра, блогер автомобиль бошқаруви пайтида видео тасвирга олишга чалғиб, рул назоратини йўқотган бўлиши мумкин.
Бироқ бу ҳозирча тергов ёки техник экспертиза билан тасдиқланган якуний хулоса эмас. Авария сабабини аниқлаш учун автомобилнинг ҳаракат тезлиги, йўл ва об-ҳаво шароити, транспорт воситасининг техник ҳолати ҳамда ҳайдовчининг ҳаракатлари ўрганилиши лозим.
Орзигул Уразматованинг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида аввал ҳам автомобиль бошқаруви вақтида тасвирга олинган лавҳалар эълон қилингани айтилмоқда. Бу ҳолат ҳам текширув доирасида ўрганилиши мумкин.
Телефон билан бир лаҳзага чалғиш ҳам етарли
Ҳаракатланаётган автомобиль ичида видео олиш ҳайдовчининг диққатини бир вақтнинг ўзида йўл, телефон экрани ва тасвир жараёни ўртасида бўлиб юборади.
Соатига 60 километр тезликда кетаётган автомобиль бир сонияда қарийб 17 метр масофани босиб ўтади. Ҳайдовчи телефон экранига атиги уч сония қараса ҳам, машина 50 метрдан ортиқ йўлни назоратсиз ўтиши мумкин.
Бу вақт ичида олдиндаги транспорт тўхташи, пиёда йўлга чиқиши ёки автомобиль йўл четидан чиқиб кетиши учун етарли шароит юзага келади. Шунинг учун ҳатто қисқа видео, хабар ёки телефон қўнғироғи ҳам оғир оқибат билан тугаши мумкин.
Ҳодисага расмий баҳо кутилмоқда
Авария юзасидан қайси идора томонидан терговга қадар текширув олиб борилаётгани ва суд-автотехника экспертизаси тайинлангани ҳақида ҳозирча батафсил маълумот берилмаган.
Расмий хулоса эълон қилингунига қадар рулда видео олиш авариянинг аниқ сабаби бўлганини қатъий айтишга эрта. Ҳодисанинг барча ҳолатлари ваколатли органлар ўрганишидан кейин маълум бўлади.
Орзигул Уразматованинг вафоти яқинлари ва уни ижтимоий тармоқларда кузатиб борганлар учун оғир йўқотиш бўлди.
…