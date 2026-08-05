Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди

·1.1K·Жамият
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди
Қисқача

Жиззах шаҳрида 4 августдан 5 августга ўтар кечаси соат 00:00 атрофида блогер Орзигул Уразматова бошқарувидаги Ласетти йўлдан чиқиб, дарахтга урилган ва у вафот етган. Оғир жароҳат олган блогер шифохонага етказилган, бироқ шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қола олмаган. Дастлабки маълумотларда у рулда видео олаётиб чалғиган бўлиши мумкинлиги айтилган, аммо бу ҳолат ҳозирча расман тасдиқланмаган.

Жиззахда содир бўлган оғир йўл-транспорт ҳодисаси ижтимоий тармоқларда танилган блогер Орзигул Уразматованинг ҳаётига зомин бўлди. У бошқариб кетаётган Lacetti йўлдан чиқиб, дарахтга урилган.

Блогер оғир жароҳатлар билан шифохонага етказилган, бироқ шифокорларнинг саъй-ҳаракатларига қарамай вафот этган. Авариянинг аниқ сабаблари ҳозирча расман эълон қилинмаган.

Фожиа тун ярмида содир бўлган

Kun.uz манбасининг хабар беришича, ЙТҲ 4 августдан 5 августга ўтар кечаси, соат 00:00 атрофида Жиззах шаҳрида юз берган.

Орзигул Уразматова бошқарувидаги Lacetti ҳаракат вақтида йўлдан чиқиб кетиб, дарахтга бориб урилган. Зарба оқибатида автомобил жиддий шикастланган, ҳайдовчи эса оғир тан жароҳатлари олган.

Воқеа жойига тез тиббий ёрдам ходимлари етиб келиб, жабрланувчини шифохонага олиб борган. Кўрсатилган тиббий ёрдамга қарамай, унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган.

Рулда видео олгани айтилмоқда

Дастлабки маълумотларга кўра, блогер автомобиль бошқаруви пайтида видео тасвирга олишга чалғиб, рул назоратини йўқотган бўлиши мумкин.

Бироқ бу ҳозирча тергов ёки техник экспертиза билан тасдиқланган якуний хулоса эмас. Авария сабабини аниқлаш учун автомобилнинг ҳаракат тезлиги, йўл ва об-ҳаво шароити, транспорт воситасининг техник ҳолати ҳамда ҳайдовчининг ҳаракатлари ўрганилиши лозим.

Орзигул Уразматованинг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида аввал ҳам автомобиль бошқаруви вақтида тасвирга олинган лавҳалар эълон қилингани айтилмоқда. Бу ҳолат ҳам текширув доирасида ўрганилиши мумкин.

Телефон билан бир лаҳзага чалғиш ҳам етарли

Ҳаракатланаётган автомобиль ичида видео олиш ҳайдовчининг диққатини бир вақтнинг ўзида йўл, телефон экрани ва тасвир жараёни ўртасида бўлиб юборади.

Соатига 60 километр тезликда кетаётган автомобиль бир сонияда қарийб 17 метр масофани босиб ўтади. Ҳайдовчи телефон экранига атиги уч сония қараса ҳам, машина 50 метрдан ортиқ йўлни назоратсиз ўтиши мумкин.

Бу вақт ичида олдиндаги транспорт тўхташи, пиёда йўлга чиқиши ёки автомобиль йўл четидан чиқиб кетиши учун етарли шароит юзага келади. Шунинг учун ҳатто қисқа видео, хабар ёки телефон қўнғироғи ҳам оғир оқибат билан тугаши мумкин.

Ҳодисага расмий баҳо кутилмоқда

Авария юзасидан қайси идора томонидан терговга қадар текширув олиб борилаётгани ва суд-автотехника экспертизаси тайинлангани ҳақида ҳозирча батафсил маълумот берилмаган.

Расмий хулоса эълон қилингунига қадар рулда видео олиш авариянинг аниқ сабаби бўлганини қатъий айтишга эрта. Ҳодисанинг барча ҳолатлари ваколатли органлар ўрганишидан кейин маълум бўлади.

Орзигул Уразматованинг вафоти яқинлари ва уни ижтимоий тармоқларда кузатиб борганлар учун оғир йўқотиш бўлди.

Орзигул УразматоваЖиззахLacettiKun.uz
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чегарада гўдак таглигидан тилла қуймалари топилдиЧегарада гўдак таглигидан тилла қуймалари топилдиБугун, 14:07Ўзбекистон халқ шоири Шарифа Салимова 75 ёшида вафот этдиЎзбекистон халқ шоири Шарифа Салимова 75 ёшида вафот этдиБугун, 14:02Фарғона каналларида ўлик қорамолларнинг оқиб келиши тармоқларда баҳсларга сабаб бўлмоқдаФарғона каналларида ўлик қорамолларнинг оқиб келиши тармоқларда баҳсларга сабаб бўлмоқдаБугун, 13:21Ярим йилда Ўзбекистонда қанча эгизак туғилгани маълум бўлдиЯрим йилда Ўзбекистонда қанча эгизак туғилгани маълум бўлдиБугун, 13:07Қашқадарёда аёлнинг калтаклангани акс этган видео тарқалдиҚашқадарёда аёлнинг калтаклангани акс этган видео тарқалдиБугун, 10:50Алифбо ўзгаради: эски ҳужжатлар кучини йўқотадими?Алифбо ўзгаради: эски ҳужжатлар кучини йўқотадими?Бугун, 10:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда