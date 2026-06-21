Навоийда ҳайдовчи YPX инспекторига пора таклиф қилгани учун ушланди

·0·Жамият
Навоийда ҳайдовчи YPX инспекторига пора таклиф қилгани учун ушланди

Навоий вилоятида YPX инспекторига пора таклиф қилган ҳайдовчи қўлга олинди.

Маълум бўлишича, Кarmana туманидаги YPX масканида Самарқанд вилоятидан бўлган ҳайдовчи юк автомашинасини рухсатномада кўрсатилган йўналишдан четга чиққан ҳолда бошқаргани аниқланган.

Шундан сўнг унга нисбатан маъмурий баённома расмийлаштирилиб, транспорт воситаси вақтинча сақлаш майдонига жойлаштирилган.

Кейинчалик ҳайдовчи ишни “ҳал қилиб бериш” ва автомашинани жарима майдонидан чиқариш эвазига инспекторга 1000 АҚШ доллари таклиф қилган.

Тезкор тадбир давомида у пулнинг бир қисми — 7 миллион 100 минг сўмни бераётган вақтда ашёвий далиллар билан ушланган. Ҳозирда ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бўйи билан барчани ҳайратга солган гигант инспектор тармоқларда машҳур бўлди (видео)Бўйи билан барчани ҳайратга солган гигант инспектор тармоқларда машҳур бўлди (видео)Бугун, 14:01Тошкентдаги даҳшатли ҳолат: итлар шафқатсизларча ўлдирилдиТошкентдаги даҳшатли ҳолат: итлар шафқатсизларча ўлдирилдиБугун, 11:01Қармоқдан воз кечди — балиқлар билан дўстлашдиҚармоқдан воз кечди — балиқлар билан дўстлашдиКеча, 23:13Сирдарёда аёл танишининг 1500 долларини қалбакисига алмаштириб қўйдиСирдарёда аёл танишининг 1500 долларини қалбакисига алмаштириб қўйдиКеча, 20:44Қибрайда қизларга тегажоғлик қилган йигитлар қамоққа олиндиҚибрайда қизларга тегажоғлик қилган йигитлар қамоққа олиндиКеча, 20:28Энди чет эл компаниялари акцияларини сотиб олиш тартиби соддалашмоқдаЭнди чет эл компаниялари акцияларини сотиб олиш тартиби соддалашмоқдаКеча, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда