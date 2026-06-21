Навоийда ҳайдовчи YPX инспекторига пора таклиф қилгани учун ушланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Навоий вилоятида YPX инспекторига пора таклиф қилган ҳайдовчи қўлга олинди.
Маълум бўлишича, Кarmana туманидаги YPX масканида Самарқанд вилоятидан бўлган ҳайдовчи юк автомашинасини рухсатномада кўрсатилган йўналишдан четга чиққан ҳолда бошқаргани аниқланган.
Шундан сўнг унга нисбатан маъмурий баённома расмийлаштирилиб, транспорт воситаси вақтинча сақлаш майдонига жойлаштирилган.
Кейинчалик ҳайдовчи ишни “ҳал қилиб бериш” ва автомашинани жарима майдонидан чиқариш эвазига инспекторга 1000 АҚШ доллари таклиф қилган.
Тезкор тадбир давомида у пулнинг бир қисми — 7 миллион 100 минг сўмни бераётган вақтда ашёвий далиллар билан ушланган. Ҳозирда ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…