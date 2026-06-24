Тошкентда сохта долларларни муомалага киритишга уриниш тўхтатилди

·13·Жамият
Тошкентда сохта долларларни муомалага киритишга уриниш тўхтатилди

Тошкент шаҳрида қалбаки хорижий валютани сотишга уринган шахс қўлга олинди.

Маълум қилинишича, фуқаро А.А. 100 долларлик купюралар кўринишидаги жами 10 минг АҚШ доллари миқдоридаги қалбаки пулни бошқа шахсга 6,5 минг долларга сотаётган вақтда ушланган.

Тезкор тадбир Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг Тошкент шаҳар бошқармаси ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамкорлигида ўтказилган.

Қалбаки пуллар ашёвий далил сифатида олинди. Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 176-моддаси билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

ТошкентАҚШБош прокуратура
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Қамчиқ» довонида хандаққа тушиб кетган юк автомобили олиб чиқилди«Қамчиқ» довонида хандаққа тушиб кетган юк автомобили олиб чиқилдиБугун, 15:39Талон-торож ва фирибгарлик учун жазо қатъийлашди: Зарар тўланмаса...Талон-торож ва фирибгарлик учун жазо қатъийлашди: Зарар тўланмаса...Бугун, 13:37Мирзо Улуғбек туманида BYD ичидаги iPhone 15 ва пулни ўғирлаган шахс ушландиМирзо Улуғбек туманида BYD ичидаги iPhone 15 ва пулни ўғирлаган шахс ушландиБугун, 10:06Яшнободда 31 ўрам гиёҳвандлик моддаси билан гумонланувчи ушландиЯшнободда 31 ўрам гиёҳвандлик моддаси билан гумонланувчи ушландиБугун, 09:40Қарздорлик сабабли Jetour Dashing хатландиҚарздорлик сабабли Jetour Dashing хатландиКеча, 21:12Мажбурият бажарилди Мажбурият бажарилди Кеча, 21:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди