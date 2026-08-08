Яккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирланди

·140·Жамият
Яккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирланди
Қисқача

6 август куни Яккасарой тумани Ички ишлар органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бошқармасида инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирланди. Тадбирда Тошкент шаҳар ИИББ бошлиғи Равшан Султонхўжаев иштирок этиб, жамоат хавфсизлиги ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича ишлар муҳокама қилинди.

6 август куни Яккасарой тумани Ички ишлар органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бошқармасида саф йиғилиши ўтказилди. Унда Тошкент шаҳар ИИББ бошлиғи Равшан Султонхўжаев иштирок этди.

Йиғилишда жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва фуқаролар осойишталигини мустаҳкамлаш бўйича олиб борилаётган ишлар муҳокама қилинди.

Тадбир якунида инсон ҳаётини қутқаришда жасорат ва фидойилик кўрсатган ходимлар алоҳида эътироф этилди. Уларга Тошкент шаҳар ИИББ бошлиғи Равшан Султонхўжаев ва Яккасарой тумани ҳокими Нилуфар Аллабергенова томонидан ташаккурномалар, пул мукофотлари ва эсдалик совғалари топширилди.

Маросимда инсон ҳаётини асраб қолиш энг олий қадрият экани таъкидланди. Ходимларнинг масъулияти, жасорати ва ўз вазифасига садоқати жамият учун намуна сифатида тилга олинди.

ЯккасарайРавшан СултонхўжаевТошкентНилуфар Аллабергенова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда формадаги шахслар уйма-уй юриб 400 минг сўм пул сўраётгани айтилмоқдаТошкентда формадаги шахслар уйма-уй юриб 400 минг сўм пул сўраётгани айтилмоқдаБугун, 16:30Қозоғистондан сохта «трансфер»: Бухорода абитуриентни 26 миллионга чув туширмоқчи бўлишдиҚозоғистондан сохта «трансфер»: Бухорода абитуриентни 26 миллионга чув туширмоқчи бўлишдиБугун, 11:26Тошкентда 20 минг долларлик «қабул» ваъдаси фош бўлди (видео)Тошкентда 20 минг долларлик «қабул» ваъдаси фош бўлди (видео)Бугун, 11:09Озодбек Назарбеков: "Қўшиқларимни айтавер, хоҳласанг клип ҳам чиқар" (видео)Озодбек Назарбеков: "Қўшиқларимни айтавер, хоҳласанг клип ҳам чиқар" (видео)Бугун, 09:20Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилдиКореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилдиБугун, 05:31Россиядаги даҳшатли ЙТҲ икки ўзбекистонликнинг умрига зомин бўлдиРоссиядаги даҳшатли ЙТҲ икки ўзбекистонликнинг умрига зомин бўлдиКеча, 23:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди