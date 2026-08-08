Яккасаройда инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирланди
6 август куни Яккасарой тумани Ички ишлар органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бошқармасида инсон ҳаётини қутқарган ходимлар тақдирланди. Тадбирда Тошкент шаҳар ИИББ бошлиғи Равшан Султонхўжаев иштирок этиб, жамоат хавфсизлиги ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича ишлар муҳокама қилинди.
6 август куни Яккасарой тумани Ички ишлар органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бошқармасида саф йиғилиши ўтказилди. Унда Тошкент шаҳар ИИББ бошлиғи Равшан Султонхўжаев иштирок этди.
Йиғилишда жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва фуқаролар осойишталигини мустаҳкамлаш бўйича олиб борилаётган ишлар муҳокама қилинди.
Тадбир якунида инсон ҳаётини қутқаришда жасорат ва фидойилик кўрсатган ходимлар алоҳида эътироф этилди. Уларга Тошкент шаҳар ИИББ бошлиғи Равшан Султонхўжаев ва Яккасарой тумани ҳокими Нилуфар Аллабергенова томонидан ташаккурномалар, пул мукофотлари ва эсдалик совғалари топширилди.
Маросимда инсон ҳаётини асраб қолиш энг олий қадрият экани таъкидланди. Ходимларнинг масъулияти, жасорати ва ўз вазифасига садоқати жамият учун намуна сифатида тилга олинди.
…