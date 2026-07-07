Роналду учун тикилган чопон нега ўзига эмас, ўғлига берилди?

·151·Дунё
Роналду учун тикилган чопон нега ўзига эмас, ўғлига берилди?

Қорақалпоғистонлик ҳунармандлар томонидан жаҳон футболи юлдузи Криштиану Роналду учун махсус тайёрланган миллий чопон ва қўлда тўқилган гилам унинг оиласига топширилди. Гарчи совға футболчининг ўзига берилмаган бўлса-да, у Роналдунинг ўғли Криштиану Жуниорга етказилди.

Лойиҳани қорақалпоғистонлик блогер Аҳмет Тажетдинов ва тошкентлик блогер Зафаржон ҳамкорликда амалга оширди. Улар махсус тайёрланган совғани шахсан топшириш мақсадида Саудия Арабистонига йўл олган. Бироқ хавфсизлик талаблари туфайли Роналду билан учрашиш имкони бўлмаган.

Шундан сўнг блогерлар футболчининг яқинларига совғани етказиш йўлини излаган. Улар чопон ва гиламни аввал стадион маъмурияти ҳамда Роналду атрофидаги ходимларга кўрсатган. Совға ижобий баҳолангач, у Криштиану Жуниорнинг қўриқчилари орқали унинг автомобилига жойланиб, оиласига топширилган.

Миллий нақшлар билан безатилган ушбу чопонни Қорақалпоғистоннинг таниқли дизайнери Индира Жумабаева тайёрлаган. Унинг айтишича, либос Роналдунинг севимли оқ ранги асосида яратилган бўлиб, унда олти хил миллатга хос миллий нақшлар уйғунлаштирилган.

Дизайнернинг таъкидлашича, бундай нуфузли шахс учун миллий либос тайёрлаш катта масъулият бўлган. Лойиҳа устида қисқа вақт ичида иш олиб борилган ва чопон ҳар бир деталигача алоҳида эътибор билан тайёрланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ доллари 241 ёшга тўлди: у қандай қилиб жаҳон валютасига айланди?АҚШ доллари 241 ёшга тўлди: у қандай қилиб жаҳон валютасига айланди?Бугун, 11:39Сохта “Серкан Болат”га ишонган аёл 460 миллион сўмидан айрилдиСохта “Серкан Болат”га ишонган аёл 460 миллион сўмидан айрилдиБугун, 03:14Исроил қамоқхонасидаги маҳбус сурати шов-шувга сабаб бўлдиИсроил қамоқхонасидаги маҳбус сурати шов-шувга сабаб бўлдиБугун, 01:5110 дақиқада 66 та ҳот-дог: америкалик рекордчи яна барчани ҳайратда қолдирди10 дақиқада 66 та ҳот-дог: америкалик рекордчи яна барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 00:16Франция музейидан 4 миллион евролик тақинчоқлар ўғирлаб кетилдиФранция музейидан 4 миллион евролик тақинчоқлар ўғирлаб кетилдиКеча, 23:30«Аёл кишига қўл кўтаролмайман»: Ўшдаги можаро катта шов-шувга сабаб бўлди«Аёл кишига қўл кўтаролмайман»: Ўшдаги можаро катта шов-шувга сабаб бўлдиКеча, 23:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди