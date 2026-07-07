Роналду учун тикилган чопон нега ўзига эмас, ўғлига берилди?
Қорақалпоғистонлик ҳунармандлар томонидан жаҳон футболи юлдузи Криштиану Роналду учун махсус тайёрланган миллий чопон ва қўлда тўқилган гилам унинг оиласига топширилди. Гарчи совға футболчининг ўзига берилмаган бўлса-да, у Роналдунинг ўғли Криштиану Жуниорга етказилди.
Лойиҳани қорақалпоғистонлик блогер Аҳмет Тажетдинов ва тошкентлик блогер Зафаржон ҳамкорликда амалга оширди. Улар махсус тайёрланган совғани шахсан топшириш мақсадида Саудия Арабистонига йўл олган. Бироқ хавфсизлик талаблари туфайли Роналду билан учрашиш имкони бўлмаган.
Шундан сўнг блогерлар футболчининг яқинларига совғани етказиш йўлини излаган. Улар чопон ва гиламни аввал стадион маъмурияти ҳамда Роналду атрофидаги ходимларга кўрсатган. Совға ижобий баҳолангач, у Криштиану Жуниорнинг қўриқчилари орқали унинг автомобилига жойланиб, оиласига топширилган.
Миллий нақшлар билан безатилган ушбу чопонни Қорақалпоғистоннинг таниқли дизайнери Индира Жумабаева тайёрлаган. Унинг айтишича, либос Роналдунинг севимли оқ ранги асосида яратилган бўлиб, унда олти хил миллатга хос миллий нақшлар уйғунлаштирилган.
Дизайнернинг таъкидлашича, бундай нуфузли шахс учун миллий либос тайёрлаш катта масъулият бўлган. Лойиҳа устида қисқа вақт ичида иш олиб борилган ва чопон ҳар бир деталигача алоҳида эътибор билан тайёрланган.
…