Россиянинг йирик лотерея тармоғи ўз мобил алоқа операторини ишга туширмоқда

·34·Техно
Россиянинг йирик лотерея тармоғи ўз мобил алоқа операторини ишга туширмоқда

Россиядаги энг йирик лотерея чипталари сотувчиси ҳисобланган “Столото” бренди остида фаолият юритувчи “Лотереи Москви” компанияси виртуал мобил алоқа оператори (МВНО) лицензиясини қўлди киритди. Бу қадам компанияга ўз мижозлари учун янги экотизим яратиш ва хизматлар кўламини кенгайтириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Форбес нашри хабарига кўра, тегишли ҳужжат 2026-йил 18-майда берилган бўлииб, у компанияга Россия ҳудудида алоқа хизматларини кўрсатиш ҳуқуқини тақдим этади. Янги операторнинг ўзига тегишли таянч станциялари ва техник инфратузилмаси бўмайди. Бунинг ўрнига у мавжуд федерал алоқа операторлари тармоқларидан ижара асосида фойдаланади.

МВНО модели ва стратегик мақсадлар

Лицензия шартларига кўра, компания ўз хизматларини 2028-йилнинг май ойидан кечиктирмасдан ишга тушириши лозим. Ҳозирча лойиҳанинг расмий номи ва аниқ бизнес-модели очиқланмаган бўлса-да, экспертлар ушбу хизмат “Столото” мижозлари учун махсус содиқлик дастурининг бир қисмига айланишини тахмин қилмоқдалар.

Таҳлилчиларнинг фикрича, лотерея бизнесининг ўшиши секинлашаётган бир пайтда мобил операторни ишга тушириш компания учун қўшимча даромад манбаи бўлиши мумкин. 2025-йил якунларига кўра, “Лотереи Москви” тушуми 5,6 миллиард рублгача ошган бўлишига қарамай, соф зарар миқдори 1,4 миллиард рублни ташкил этган.

“Лотереи Москви” компанияси С8 Капитал холдинги таркибига киради. Қизиғли томони шундаки, ушбу холдинг таркибида аллақачон Нехт Мобиле номли виртуал оператор мавжуд. Бироқ амалдаги қонунчиликка кўра, битта лицензиядан турли юридик шахслар фойдалана олмайди, шу сабабли лотерея тармоғига алоҳида рухсатнома олиш зарурати туғилган.

Экотизимнинг аҳамияти

Виртуал операторлар одатда маълум бир бренд мухлисларини бирлаштириш ва уларга эксклюзив бонуслар тақдим этиш учун хизмат қилади. “Столото” мисолида бу қуйидагича кўриниш олиши мумкин:

  • Мобил алоқа учун тўловлар эвазига бепул лотерея чипталарини тақдим этиш;
  • Лотерея ютуқларини тўғридан-тўғри мобил балансга ўтказиш имконияти;
  • Абонентлар учун махсус ютуқли ўйинлар ва акциялар ташкил қилиш.
Ушбу янгилик Россия бозоридаги МВНО сегментининг янада ривожланишидан далолат беради. Бугунги кунда банклар, чакана савдо тармоқлари ва ҳатто йирик саноат корхоналари ҳам ўз мижозларини ушлаб қолиш учун шахсий мобил алоқа хизматларини жорий этмоқда. “Столото” учун эса бу молиявий йўқотишларни камайтириш ва рақамли хизматлар бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлаш учун стратегик қадамдир.

СтолотоМВНОМобил АлоқаРоссияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Redmi Турбо 6 Max: 7 дюймли экран ва улкан аккумуляторли янги гигант тайёрланмоқдаRedmi Турбо 6 Max: 7 дюймли экран ва улкан аккумуляторли янги гигант тайёрланмоқдаБугун, 13:25Хитойнинг кўп марта фойдаланиладиган янги Лонг Марч 10Б ракетаси старт майдонига чиқдиХитойнинг кўп марта фойдаланиладиган янги Лонг Марч 10Б ракетаси старт майдонига чиқдиБугун, 10:24Redmi Турбо 5 серияси рекорд ўрнатди: Ярим йилда 2 миллиондан ортиқ смартфон сотилдиRedmi Турбо 5 серияси рекорд ўрнатди: Ярим йилда 2 миллиондан ортиқ смартфон сотилдиБугун, 09:26Netflix даври поёнига етмоқдами: Bingе-ватчинг маданияти нега инқирозга юз тутдиNetflix даври поёнига етмоқдами: Bingе-ватчинг маданияти нега инқирозга юз тутдиБугун, 05:58Кибержиноятчиликда янги давр: Илк бор сунъий интеллект агенти мустақил ҳужум уюштирдиКибержиноятчиликда янги давр: Илк бор сунъий интеллект агенти мустақил ҳужум уюштирдиБугун, 04:57СК Ҳйних сунъий интеллект бумидан фойдаланиб АҚШ фонд бозорига чиқмоқдаСК Ҳйних сунъий интеллект бумидан фойдаланиб АҚШ фонд бозорига чиқмоқдаБугун, 04:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги