Покистонда беш экипаж аъзоси бўлган юк самолёти радардан йўқолди

·0·Дунё
Покистонда беш экипаж аъзоси бўлган юк самолёти радардан йўқолди

Покистонда K2 Airways авиакомпаниясига тегишли Boeing 737-400 юк самолёти Шаржадан Карачига парвоз вақтида радардан йўқолди. Самолёт бортида беш нафар экипаж аъзоси бўлган, деб хабар беради Anhor.uz.

Маълумотларга кўра, ҳаво кемаси Карачи ғарбида, Араб денгизи узра радарлардан йўқолган. Алоқа узилишидан олдин учувчи навигация тизимида муаммо борлиги ҳақида хабар берган.

Покистон аэропортлари бошқармаси радарлар самолётнинг кескин пастлагани ва йўналишини тўсатдан ўзгартирганини қайд этганини маълум қилди. Шундан кейин экипаж билан алоқа узилган.

Flightradar24 сервиси дастлабки ADS-B маълумотлари эҳтимолий авиаҳалокатни кўрсатиши мумкинлигини билдирган. Бироқ самолёт қулагани ҳозирча расман тасдиқланмаган.

Воқеа эҳтимол қилинган ҳудудга Покистон Ҳарбий-денгиз ва Ҳарбий-ҳаво кучлари жалб этилди. Қидирув ишларида PNS Zulfiqar ҳарбий кемаси, Saab 2000 Erieye узоқ масофали радиолокацион кузатув самолёти ва Покистон миллий кема қатнови корпорациясига қарашли Lahore тижорат кемаси иштирок этмоқда.

Boeing 737-400 аввал йўловчи самолёти сифатида фойдаланилган. 2012 йилда у юк ташиш учун қайта жиҳозланган.

Покистондаги сўнгги йирик авиаҳалокат 2020 йилда Карачи аэропортига қўниш вақтида Pakistan International Airlines самолёти қулаши билан боғлиқ эди. Ўшанда бортдаги 99 кишидан икки нафари омон қолган.

ПокистонK2 AirwaysBoeing 737-400КарачиШаржаАраб денгизи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

20,5 сантиметрлик киприклар: шифокорлар изоҳ топа олмаяпти20,5 сантиметрлик киприклар: шифокорлар изоҳ топа олмаяптиБугун, 17:041000 метрлик жарлик узра “Ғарбга саёҳат” мультфильми саҳнаси жонлантирилди1000 метрлик жарлик узра “Ғарбга саёҳат” мультфильми саҳнаси жонлантирилдиБугун, 16:45Макрон ноқулай вазиятда: Эрдўғоннинг рафиқаси қўлини ўптирмади (видео)Макрон ноқулай вазиятда: Эрдўғоннинг рафиқаси қўлини ўптирмади (видео)Бугун, 15:45Урушни бир кунда тугатиш шарти айтилди: Песков бу ҳақида нималар деди?Урушни бир кунда тугатиш шарти айтилди: Песков бу ҳақида нималар деди?Бугун, 15:30Зеленский уруш тақдирини ҳал қиладиган омилни айтдиЗеленский уруш тақдирини ҳал қиладиган омилни айтдиБугун, 14:42YouTuber фалажланган отаси учун робот ногиронлар аравачасини яратдиYouTuber фалажланган отаси учун робот ногиронлар аравачасини яратдиБугун, 13:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди