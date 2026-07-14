Чинни бозорда 1000 доллар: яна бир ҳолат фош этилди
Тошкент вилояти Зангиота туманида тадбиркордан пул талаб қилингани билан боғлиқ ҳолат фош этилди. Давлат хавфсизлик хизмати маълумотига кўра, солиқ текшируви ортидан тадбиркорга жарима билан боғлиқ “муаммони ҳал қилиб бериш” эвазига 1000 АҚШ доллари сўралган.
Текширув Чинни бозордаги дўконда ўтказилган
ДХХ маълум қилишича, Зангиота туманида халқ орасида Чинни бозор номи билан танилган “Хўжалик моллари ва ҳунармандлар савдо комплекси”да фаолият юритувчи якка тартибдаги тадбиркорнинг дўконида солиқ текшируви ўтказилган.
Текширув давомида тадбиркор савдо тушумларини мобил иловалар орқали шахсий банк картасига қабул қилгани, аммо ушбу маблағларни тадбиркорлик ҳисоб рақамига кирим қилмагани аниқлангани айтилмоқда.
Шу ҳолатдан фойдаланган Зангиота тумани Солиқ инспекцияси бош инспектори тадбиркорга 160 миллион сўм жарима қўлланишини билдириб, масалани бартараф этиш эвазига 1000 АҚШ доллари талаб қилгани маълум қилинди.
Воситачи пул олаётганда ушланган
ДХХ ва Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари ҳамкорлигида тезкор тадбир ўтказилди.
Маълумотларга кўра, солиқчининг топшириғига асосан тадбиркордан пулни олган воситачи ашёвий далиллар билан ушланган.
Бу ҳолатда асосий эътибор икки жиҳатга қаратилмоқда: бир томонда тадбиркорнинг тушумларни ҳисоб рақамга кирим қилмагани, иккинчи томонда эса шу вазиятдан фойдаланиб, пул талаб қилингани ҳақидаги тергов маълумотлари бор.
Фарғонада ҳам шунга ўхшаш ҳолат қайд этилди
Шунга ўхшаш ҳолат Фарғона вилоятининг Бувайда туманида ҳам фош этилгани айтилмоқда.
ДХХ, Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ва ички ишлар органлари ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбирда туман Электр таъминоти корхонаси муҳандиси тадбиркордан 1000 АҚШ доллари олган вақтида ушланган.
Тергов маълумотларига кўра, муҳандис қуёш панеллари ўрнатиш билан шуғулланувчи тадбиркорга ўз ҳудудидаги хўжалик юритувчи субъектларни мижоз сифатида йўналтиришни ваъда қилган.
5 минг доллар талаб қилингани айтилмоқда
Маълум қилинишича, муҳандис тадбиркорга қуёш панелларини ўрнатиш учун зарур ҳужжатларни расмийлаштириш, техник шарт олиб бериш ва мижозлар топишда ёрдам бериш эвазига жами 5 минг АҚШ доллари талаб қилган.
Тезкор тадбир давомида у 1000 АҚШ доллари олган вақтида ушлангани қайд этилди.
Ҳудуд
Гумон қилинаётган шахс
Талаб қилинган сумма
Ҳолат
Зангиота
Солиқ инспекцияси бош инспектори билан боғлиқ ҳолат
1000 доллар
воситачи пул олаётганда ушланган
Бувайда
Электр таъминоти корхонаси муҳандиси
5000 доллар
1000 доллар олаётганда ушланган
Тадбиркорлар учун оғриқли сигнал
Ҳар икки ҳолатда ҳам тадбиркорлар билан боғлиқ масалалар тилга олинмоқда. Биринчи ҳолатда солиқ текшируви ва эҳтимолий жарима, иккинчи ҳолатда эса қуёш панеллари ўрнатиш учун ҳужжатлар ва техник шарт масаласи бор.
Бундай вазиятларда тадбиркор қонун талабларига амал қилиши шарт. Лекин мансабдор ёки масъул шахслар томонидан “муаммони ҳал қилиб бериш” эвазига пул талаб қилиниши қонунга зид ҳолат ҳисобланади.
Оддий қилиб айтганда, тадбиркор хато қилган бўлса — қонуний тартиб бор. Лекин бу хатодан кимдир “даромад манбаи” сифатида фойдаланишга уринса, бу энди бошқа масала.
Жиноят ишлари қўзғатилди
Ҳозирда ҳар икки ҳолат юзасидан жиноят ишлари қўзғатилган. Тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Қонунчиликка кўра, шахснинг айбдорлиги суд ҳукми билан исботланмагунча у айбсиз ҳисобланади. Шу сабабли мазкур ҳолатлар бўйича якуний ҳуқуқий баҳо суд ва тергов органлари томонидан берилади.
Асосий савол: тадбиркор кимга ишонади?
Солиқ, электр таъминоти, техник шарт, рухсатнома ёки ҳужжатлаштириш — тадбиркор учун буларнинг ҳар бири кундалик иш жараёнида муҳим масала. Агар шу жараёнларда ноқонуний талаблар пайдо бўлса, бизнес муҳитига ишонч пасаяди.
Шу боис бундай ҳолатларни фош этиш фақат бир кишини ушлаш билан чекланмаслиги керак. Асосий вазифа — тадбиркор қонуний йўл билан ишини битира оладиган, ортиқча “воситачи” ва “келишув”ларга эҳтиёж қолмайдиган тизим яратиш.
Сизнингча, тадбиркорлар бундай ҳолатларга дуч келганда энг аввало қайси органга мурожаат қилиши керак?
…