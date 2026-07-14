Чинни бозорда 1000 доллар: яна бир ҳолат фош этилди

·26·Жамият
Чинни бозорда 1000 доллар: яна бир ҳолат фош этилди

Тошкент вилояти Зангиота туманида тадбиркордан пул талаб қилингани билан боғлиқ ҳолат фош этилди. Давлат хавфсизлик хизмати маълумотига кўра, солиқ текшируви ортидан тадбиркорга жарима билан боғлиқ “муаммони ҳал қилиб бериш” эвазига 1000 АҚШ доллари сўралган.

Текширув Чинни бозордаги дўконда ўтказилган

ДХХ маълум қилишича, Зангиота туманида халқ орасида Чинни бозор номи билан танилган “Хўжалик моллари ва ҳунармандлар савдо комплекси”да фаолият юритувчи якка тартибдаги тадбиркорнинг дўконида солиқ текшируви ўтказилган.

Текширув давомида тадбиркор савдо тушумларини мобил иловалар орқали шахсий банк картасига қабул қилгани, аммо ушбу маблағларни тадбиркорлик ҳисоб рақамига кирим қилмагани аниқлангани айтилмоқда.

Шу ҳолатдан фойдаланган Зангиота тумани Солиқ инспекцияси бош инспектори тадбиркорга 160 миллион сўм жарима қўлланишини билдириб, масалани бартараф этиш эвазига 1000 АҚШ доллари талаб қилгани маълум қилинди.

Воситачи пул олаётганда ушланган

ДХХ ва Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари ҳамкорлигида тезкор тадбир ўтказилди.

Маълумотларга кўра, солиқчининг топшириғига асосан тадбиркордан пулни олган воситачи ашёвий далиллар билан ушланган.

Бу ҳолатда асосий эътибор икки жиҳатга қаратилмоқда: бир томонда тадбиркорнинг тушумларни ҳисоб рақамга кирим қилмагани, иккинчи томонда эса шу вазиятдан фойдаланиб, пул талаб қилингани ҳақидаги тергов маълумотлари бор.

Фарғонада ҳам шунга ўхшаш ҳолат қайд этилди

Шунга ўхшаш ҳолат Фарғона вилоятининг Бувайда туманида ҳам фош этилгани айтилмоқда.

ДХХ, Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ва ички ишлар органлари ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбирда туман Электр таъминоти корхонаси муҳандиси тадбиркордан 1000 АҚШ доллари олган вақтида ушланган.

Тергов маълумотларига кўра, муҳандис қуёш панеллари ўрнатиш билан шуғулланувчи тадбиркорга ўз ҳудудидаги хўжалик юритувчи субъектларни мижоз сифатида йўналтиришни ваъда қилган.

5 минг доллар талаб қилингани айтилмоқда

Маълум қилинишича, муҳандис тадбиркорга қуёш панелларини ўрнатиш учун зарур ҳужжатларни расмийлаштириш, техник шарт олиб бериш ва мижозлар топишда ёрдам бериш эвазига жами 5 минг АҚШ доллари талаб қилган.

Тезкор тадбир давомида у 1000 АҚШ доллари олган вақтида ушлангани қайд этилди.

Ҳудуд

Гумон қилинаётган шахс

Талаб қилинган сумма

Ҳолат

Зангиота

Солиқ инспекцияси бош инспектори билан боғлиқ ҳолат

1000 доллар

воситачи пул олаётганда ушланган

Бувайда

Электр таъминоти корхонаси муҳандиси

5000 доллар

1000 доллар олаётганда ушланган

Тадбиркорлар учун оғриқли сигнал

Ҳар икки ҳолатда ҳам тадбиркорлар билан боғлиқ масалалар тилга олинмоқда. Биринчи ҳолатда солиқ текшируви ва эҳтимолий жарима, иккинчи ҳолатда эса қуёш панеллари ўрнатиш учун ҳужжатлар ва техник шарт масаласи бор.

Бундай вазиятларда тадбиркор қонун талабларига амал қилиши шарт. Лекин мансабдор ёки масъул шахслар томонидан “муаммони ҳал қилиб бериш” эвазига пул талаб қилиниши қонунга зид ҳолат ҳисобланади.

Оддий қилиб айтганда, тадбиркор хато қилган бўлса — қонуний тартиб бор. Лекин бу хатодан кимдир “даромад манбаи” сифатида фойдаланишга уринса, бу энди бошқа масала.

Жиноят ишлари қўзғатилди

Ҳозирда ҳар икки ҳолат юзасидан жиноят ишлари қўзғатилган. Тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Қонунчиликка кўра, шахснинг айбдорлиги суд ҳукми билан исботланмагунча у айбсиз ҳисобланади. Шу сабабли мазкур ҳолатлар бўйича якуний ҳуқуқий баҳо суд ва тергов органлари томонидан берилади.

Асосий савол: тадбиркор кимга ишонади?

Солиқ, электр таъминоти, техник шарт, рухсатнома ёки ҳужжатлаштириш — тадбиркор учун буларнинг ҳар бири кундалик иш жараёнида муҳим масала. Агар шу жараёнларда ноқонуний талаблар пайдо бўлса, бизнес муҳитига ишонч пасаяди.

Шу боис бундай ҳолатларни фош этиш фақат бир кишини ушлаш билан чекланмаслиги керак. Асосий вазифа — тадбиркор қонуний йўл билан ишини битира оладиган, ортиқча “воситачи” ва “келишув”ларга эҳтиёж қолмайдиган тизим яратиш.

Сизнингча, тадбиркорлар бундай ҳолатларга дуч келганда энг аввало қайси органга мурожаат қилиши керак?

Чинни БозорЗангиотаТошкентФарғонаБувайда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суд қарори ижроси таъминланди: фуқаро ўз иш ўрнига тикландиСуд қарори ижроси таъминланди: фуқаро ўз иш ўрнига тикландиБугун, 09:47Кириш тестлари бошланмоқда: абитуриентлар нимани билиши керак?Кириш тестлари бошланмоқда: абитуриентлар нимани билиши керак?Бугун, 09:37Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратдиЎзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратдиБугун, 04:46Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолдиСув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолдиБугун, 04:28Тез ёрдам машинасида яна бир чақалоқ дунёга келдиТез ёрдам машинасида яна бир чақалоқ дунёга келдиБугун, 01:52Жиззахда гаровдаги BMW автомашинаси хатландиЖиззахда гаровдаги BMW автомашинаси хатландиКеча, 17:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди