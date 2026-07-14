NASA ва Роскосмос раҳбарлари Халқаро коинот станцияси келажагини муҳокама қилади
Бугун, 14-июль куни жаҳон космонавтикаси учун муҳим воқелик юз беради: NASA ҳамда Роскосмос раҳбарлари Халқаро коинот станциясининг (ХКС) келажакдаги тақдирини ҳал қилиш учун музокаралар столига ўтиради. Ушбу учрашув станциядан фойдаланиш муддатини узайтириш ва орбитал ҳамкорликнинг янги босқичларини белгилаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Роскосмос раҳбари Дмитрий Бакановнинг сўзларига кўра, ҳозирда икки агентлик ўртасидаги ўзаро алоқалар ижобий даражада сақланиб қолмоқда. Сиёсий вазиятга қарамай, бошқариладиган коинот лойиҳалари халқаро санкциялар рўйхатидан чиқарилгани мулоқотни давом эттиришга имкон бермоқда. Бу эса орбита устидаги илмий тадқиқотларнинг узлуксизлигини таъминлашда асосий омил бўлиб хизмат қилмоқда.
Станция фаолияти 2028-йилдан кейин ҳам давом этадими?Ҳозирги келишувларга кўра, ХКС камида 2028-йилга қадар эксплуатация қилиниши кафолатланган. Бироқ бугунги музокараларда ушбу муддатни янада узайтириш масаласи кўриб чиқилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, томонлар станциянинг техник ҳолати ва ресурсларини ҳисобга олган ҳолда келгусидаги режалар бўйича бир тўхтамга келишлари лозим.
Шу билан бирга, ҳар икки томон ўзининг мустақил лойиҳалари устида ҳам иш бошлаган. Хусусан, АҚШ ва Россия келажакда ўзларининг алоҳида миллий орбитал станцияларини қуришни режалаштирмоқда. Бу борада орбиталарнинг оғиш бурчаги ва техник ечимлар бўйича ўзаро муҳокама қилинадиган жиҳатлар талайгина.
Музокараларнинг аҳамиятини яна бир факт тасдиқлайди: NASA маъмури Билл Нелсон (манбада келтирилган Жаред Айзекман билан боғлиқ маълумот контекстида) сўнгги йилларда илк бор халқаро экипажнинг коинотга учиш жараёнида иштирок этиш учун Бойқўнғир космодромига ташриф буюрди. Бу коинот соҳасидаги ҳамкорлик нафақат техник, балки дипломатик даражада ҳам муҳим эканини кўрсатади.
ХКС лойиҳаси чорак асрдан буён инсониятнинг коинотдаги энг йирик лабораторияси бўлиб хизмат қилиб келмоқда. Ўзбекистонлик мутахассислар ва илмий доиралар ҳам ушбу станцияда ўтказиладиган тажрибалар натижаларини доимий кузатиб боришади, чунки ундаги тадқиқотлар глобал илм-фан ривожига бевосита таъсир кўрсатади. Бугунги учрашув натижалари яқин ўн йилликдаги коинот дастурлари йўналишини белгилаб бериши шубҳасиз.
…