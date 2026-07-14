NASA ва Роскосмос раҳбарлари Халқаро коинот станцияси келажагини муҳокама қилади

·38·Техно
NASA ва Роскосмос раҳбарлари Халқаро коинот станцияси келажагини муҳокама қилади

Бугун, 14-июль куни жаҳон космонавтикаси учун муҳим воқелик юз беради: NASA ҳамда Роскосмос раҳбарлари Халқаро коинот станциясининг (ХКС) келажакдаги тақдирини ҳал қилиш учун музокаралар столига ўтиради. Ушбу учрашув станциядан фойдаланиш муддатини узайтириш ва орбитал ҳамкорликнинг янги босқичларини белгилаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Роскосмос раҳбари Дмитрий Бакановнинг сўзларига кўра, ҳозирда икки агентлик ўртасидаги ўзаро алоқалар ижобий даражада сақланиб қолмоқда. Сиёсий вазиятга қарамай, бошқариладиган коинот лойиҳалари халқаро санкциялар рўйхатидан чиқарилгани мулоқотни давом эттиришга имкон бермоқда. Бу эса орбита устидаги илмий тадқиқотларнинг узлуксизлигини таъминлашда асосий омил бўлиб хизмат қилмоқда.

Станция фаолияти 2028-йилдан кейин ҳам давом этадими?

Ҳозирги келишувларга кўра, ХКС камида 2028-йилга қадар эксплуатация қилиниши кафолатланган. Бироқ бугунги музокараларда ушбу муддатни янада узайтириш масаласи кўриб чиқилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, томонлар станциянинг техник ҳолати ва ресурсларини ҳисобга олган ҳолда келгусидаги режалар бўйича бир тўхтамга келишлари лозим.

Шу билан бирга, ҳар икки томон ўзининг мустақил лойиҳалари устида ҳам иш бошлаган. Хусусан, АҚШ ва Россия келажакда ўзларининг алоҳида миллий орбитал станцияларини қуришни режалаштирмоқда. Бу борада орбиталарнинг оғиш бурчаги ва техник ечимлар бўйича ўзаро муҳокама қилинадиган жиҳатлар талайгина.

Музокараларнинг аҳамиятини яна бир факт тасдиқлайди: NASA маъмури Билл Нелсон (манбада келтирилган Жаред Айзекман билан боғлиқ маълумот контекстида) сўнгги йилларда илк бор халқаро экипажнинг коинотга учиш жараёнида иштирок этиш учун Бойқўнғир космодромига ташриф буюрди. Бу коинот соҳасидаги ҳамкорлик нафақат техник, балки дипломатик даражада ҳам муҳим эканини кўрсатади.

ХКС лойиҳаси чорак асрдан буён инсониятнинг коинотдаги энг йирик лабораторияси бўлиб хизмат қилиб келмоқда. Ўзбекистонлик мутахассислар ва илмий доиралар ҳам ушбу станцияда ўтказиладиган тажрибалар натижаларини доимий кузатиб боришади, чунки ундаги тадқиқотлар глобал илм-фан ривожига бевосита таъсир кўрсатади. Бугунги учрашув натижалари яқин ўн йилликдаги коинот дастурлари йўналишини белгилаб бериши шубҳасиз.

NASAРоскосмосХКСКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гаджетлар оламида янгилик: БлуеФох Аура A1 ихчам смартфони ишлаб чиқаришга тайёрГаджетлар оламида янгилик: БлуеФох Аура A1 ихчам смартфони ишлаб чиқаришга тайёрБугун, 11:50Европадаги аномал иссиқ: Midea қисқа муддатда 200 мингта кондиционер етказиб бердиЕвропадаги аномал иссиқ: Midea қисқа муддатда 200 мингта кондиционер етказиб бердиБугун, 11:22СтепХ Нео: Дунёдаги илк офлайн сунъий интеллект агентига эга смартфон тақдим этилдиСтепХ Нео: Дунёдаги илк офлайн сунъий интеллект агентига эга смартфон тақдим этилдиБугун, 09:22Бой ва муваффақиятли: Нега технология олами гигантлари яна AI соҳасига қайтмоқда?Бой ва муваффақиятли: Нега технология олами гигантлари яна AI соҳасига қайтмоқда?Бугун, 07:58Uber стратегияси: Компания нима учун "ҳамма нарса учун илова" бўлишни истамайди?Uber стратегияси: Компания нима учун "ҳамма нарса учун илова" бўлишни истамайди?Бугун, 05:51Ассассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед учун қандай видеокарта керак? Тест натижалариАссассинъс Креэд Блакк Флаг Ресйнсед учун қандай видеокарта керак? Тест натижалариБугун, 05:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди