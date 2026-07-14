Суд қарори ижроси таъминланди: фуқаро ўз иш ўрнига тикланди

·40·Жамият
Суд қарори ижроси таъминланди: фуқаро ўз иш ўрнига тикланди

Мажбурий ижро бюроси Самарқанд шаҳар бўлими томонидан суд ҳужжатининг ижроси тўлиқ таъминланди.

Фуқаролик ишлари бўйича Самарқанд шаҳар судининг 2026 йил 7 июлдаги қарорига асосан фуқаро М.С.нинг фойдасига чиқарилган ижро ҳужжати Бюронинг Самарқанд шаҳар бўлими иш юритувига қабул қилиниб, белгиланган тартибда ижро ҳаракатлари олиб борилди.

Суд қарорига мувофиқ, тиббиёт муассасаси зиммасига даъвогарни терапия бўлими мудири, 0,5 штат терапевт врач ҳамда 0,25 штат навбатчилик лавозимларига ишга тиклаш мажбурияти юклатилган.

Мажбурий ижро ҳаракатлари натижасида суд қарори тўлиқ ва ўз вақтида ижро этилиб, фуқаро М.С. аввалги иш ўрнига тикланди.

Мажбурий ижро бюроси томонидан суд ҳужжатларининг қонуний, тўлиқ ва ўз вақтида ижро этилишини таъминлаш борасида тизимли ишлар изчил давом эттирилмоқда.

СамарқандМажбурий ижро бюросиСамарқанд шаҳар фуқаролик суди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чинни бозорда 1000 доллар: яна бир ҳолат фош этилдиЧинни бозорда 1000 доллар: яна бир ҳолат фош этилдиБугун, 09:52Кириш тестлари бошланмоқда: абитуриентлар нимани билиши керак?Кириш тестлари бошланмоқда: абитуриентлар нимани билиши керак?Бугун, 09:37Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратдиЎзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратдиБугун, 04:46Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолдиСув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолдиБугун, 04:28Тез ёрдам машинасида яна бир чақалоқ дунёга келдиТез ёрдам машинасида яна бир чақалоқ дунёга келдиБугун, 01:52Жиззахда гаровдаги BMW автомашинаси хатландиЖиззахда гаровдаги BMW автомашинаси хатландиКеча, 17:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди