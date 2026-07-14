Ер арзонлаяпти, квартира қиммат: Тошкентда нима бўляпти?
Тошкент кўчмас мулк бозорида қизиқ қарама-қаршилик кузатилмоқда. Квартиралар нархи ошишда давом этаётган бир пайтда, ер участкалари сегментида пасайиш қайд этилди. Марказий банк маълумотларига кўра, 2026 йилнинг I чораги якунида пойтахтда 1 сотих ернинг ўртача нархи 301 миллион сўмни ташкил қилди.
1 сотих ер 301 миллион сўмгача пасайди
Марказий банк шарҳига кўра, Тошкент шаҳрида ер участкалари нархида пасаювчи динамика давом этмоқда.
2026 йилнинг I чораги якунига кўра, 1 сотих ернинг ўртача нархи 301 миллион сўм бўлган. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 6,4 фоизга кам.
Бозордаги ҳозирги нархлар 2024 йилдаги юқори кўрсаткичлардан ҳам сезиларли паст. Ўша пайтда пойтахтда 1 сотих ер нархи 370–380 миллион сўм атрофигача кўтарилган эди.
Нега ер арзонлашмоқда?
Марказий банк бу пасайишни асосан шаҳар марказидан узоқроқ ҳудудларда ер участкалари таклифи ошиб бораётгани билан изоҳламоқда.
Яъни бозорга кўпроқ ер чиқарилганда, ўртача нархга босим пайдо бўлади. Айниқса, марказдан йироқ жойлардаги участкалар кўпайса, умумий статистикада нарх пасайиши тезроқ сезилади.
Оддий қилиб айтганда, “ер йўқ, нарх учади” режими бироз юмшаяпти. Лекин бу ҳамма жойда ер кескин арзонлаб кетди, дегани эмас.
Квартиралар эса қимматлашишда давом этмоқда
Ер бозорида пасайиш кузатилаётган бир пайтда, кўп қаватли уй-жой сегментида нархлар ўсишда давом этмоқда.
Маълумотларга кўра, март ойида янги қурилган уйлар доллар ҳисобида 8,1 фоизга, иккиламчи бозордаги хонадонлар эса 9,4 фоизга қимматлашган.
Сегмент
Динамика
Ер участкалари
−6,4%
Янги қурилган уйлар
+8,1%
Иккиламчи уйлар
+9,4%
1 сотих ернинг ўртача нархи
301 млн сўм
Бу рақамлар пойтахтда талаб айнан тайёр ёки қурилаётган квартираларга кўпроқ тўпланаётганини кўрсатади.
Нега квартиралар қимматлаяпти?
Квартира бозорида талаб юқори. Тошкентда аҳоли сони, ички миграция, ижара бозори, ипотека, инвестиция учун уй олиш ва янги қурилишлар атрофидаги фаоллик нархларни юқори ушлаб турибди.
Кўпчилик учун квартира — яшаш жойи, ижара даромади ёки капитални сақлаш воситаси. Ер участкаси эса бошқача актив: уни олиш, ҳужжатлаштириш, қурилиш қилиш, коммуникация улаш ва кейин тайёр ҳолатга келтириш кўпроқ вақт ва харажат талаб қилади.
Шунинг учун бозорда квартира “тайёр маҳсулот”, ер эса “лойиҳа бошланиши” сифатида кўрилади. Ҳозир харидорлар кўпроқ тайёрлик даражаси юқори бўлган мулкка пул тикишни маъқул кўраётган бўлиши мумкин.
Бозорда икки хил сигнал пайдо бўлди
Тошкент кўчмас мулк бозори ҳозир икки хил сигнал бермоқда.
Бир томондан, ер участкаларида таклиф ошиши ва нарх пасайиши кузатиляпти. Иккинчи томондан, квартиралар нархи ўсишда давом этмоқда.
Бу ҳолат кўп квартирали уйлар сегментида талаб ва танқислик сақланиб қолаётганини, ер участкалари бозорида эса маълум даражада тўйиниш бошланганини англатиши мумкин.
Харидорлар учун бу нимани англатади?
Агар кимдир ер сотиб олиб, кейин уй қуришни режалаштираётган бўлса, ҳозирги пасайиш бозорни кузатиш учун муҳим сигнал бўлиши мумкин.
Лекин ер нархи арзонлашди дегани ҳар қандай участка яхши инвестиция дегани эмас. Бу ерда жойлашув, коммуникация, ҳужжатлар, йўл, инфратузилма ва қурилиш харажатлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Квартира олувчилар учун эса вазият бошқача: талаб юқори бўлган ҳудудларда нархлар янада мустаҳкам туриши мумкин. Айниқса, марказга яқин, транспортга қулай ва ижарабоп объектларда нарх босими сақланади.
Инвесторлар нимани кузатиши керак?
Кўчмас мулкка пул тикаётганлар учун ҳозирги вазиятда фақат “арзонлади” ёки “қимматлади” деган содда хулоса етарли эмас.
Муҳим саволлар бор:
• ер қаерда жойлашган?
• коммуникация борми?
• кейин қурилиш қилиш қанчага тушади?
• квартира қайси ҳудудда?
• ижара талаби қандай?
• нарх ўсиши реал талаб билан боғлиқми ёки спекулятивми?
Бозордаги фарқни тушунган одам ютadi. Фақат “ҳамма оляпти, мен ҳам оламан” режими эса кўчмас мулкда ҳам баъзан қимматга тушади.
Тошкент бозори ўзгариш нуқтасида
Марказий банк маълумотлари Тошкент кўчмас мулк бозори бир хил ҳаракат қилмаётганини кўрсатмоқда. Ер участкалари арзонлашмоқда, квартиралар эса қимматлашишда давом этмоқда.
Бу пойтахтда талабнинг структураси ўзгараётгани, харидорлар тайёр уй-жойга кўпроқ қизиқиши ва ер бозорида таклиф омили кучайганини англатиши мумкин.
Энди асосий савол шу: ер нархидаги пасайиш вақтинчалик ҳолатми ёки Тошкент кўчмас мулк бозорида янги тренд бошланяптими?
…