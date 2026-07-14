Ер арзонлаяпти, квартира қиммат: Тошкентда нима бўляпти?

·0·Жамият
Ер арзонлаяпти, квартира қиммат: Тошкентда нима бўляпти?

Тошкент кўчмас мулк бозорида қизиқ қарама-қаршилик кузатилмоқда. Квартиралар нархи ошишда давом этаётган бир пайтда, ер участкалари сегментида пасайиш қайд этилди. Марказий банк маълумотларига кўра, 2026 йилнинг I чораги якунида пойтахтда 1 сотих ернинг ўртача нархи 301 миллион сўмни ташкил қилди.

1 сотих ер 301 миллион сўмгача пасайди

Марказий банк шарҳига кўра, Тошкент шаҳрида ер участкалари нархида пасаювчи динамика давом этмоқда.

2026 йилнинг I чораги якунига кўра, 1 сотих ернинг ўртача нархи 301 миллион сўм бўлган. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 6,4 фоизга кам.

Бозордаги ҳозирги нархлар 2024 йилдаги юқори кўрсаткичлардан ҳам сезиларли паст. Ўша пайтда пойтахтда 1 сотих ер нархи 370–380 миллион сўм атрофигача кўтарилган эди.

Нега ер арзонлашмоқда?

Марказий банк бу пасайишни асосан шаҳар марказидан узоқроқ ҳудудларда ер участкалари таклифи ошиб бораётгани билан изоҳламоқда.

Яъни бозорга кўпроқ ер чиқарилганда, ўртача нархга босим пайдо бўлади. Айниқса, марказдан йироқ жойлардаги участкалар кўпайса, умумий статистикада нарх пасайиши тезроқ сезилади.

Оддий қилиб айтганда, “ер йўқ, нарх учади” режими бироз юмшаяпти. Лекин бу ҳамма жойда ер кескин арзонлаб кетди, дегани эмас.

Квартиралар эса қимматлашишда давом этмоқда

Ер бозорида пасайиш кузатилаётган бир пайтда, кўп қаватли уй-жой сегментида нархлар ўсишда давом этмоқда.

Маълумотларга кўра, март ойида янги қурилган уйлар доллар ҳисобида 8,1 фоизга, иккиламчи бозордаги хонадонлар эса 9,4 фоизга қимматлашган.

Сегмент

Динамика

Ер участкалари

−6,4%

Янги қурилган уйлар

+8,1%

Иккиламчи уйлар

+9,4%

1 сотих ернинг ўртача нархи

301 млн сўм

Бу рақамлар пойтахтда талаб айнан тайёр ёки қурилаётган квартираларга кўпроқ тўпланаётганини кўрсатади.

Нега квартиралар қимматлаяпти?

Квартира бозорида талаб юқори. Тошкентда аҳоли сони, ички миграция, ижара бозори, ипотека, инвестиция учун уй олиш ва янги қурилишлар атрофидаги фаоллик нархларни юқори ушлаб турибди.

Кўпчилик учун квартира — яшаш жойи, ижара даромади ёки капитални сақлаш воситаси. Ер участкаси эса бошқача актив: уни олиш, ҳужжатлаштириш, қурилиш қилиш, коммуникация улаш ва кейин тайёр ҳолатга келтириш кўпроқ вақт ва харажат талаб қилади.

Шунинг учун бозорда квартира “тайёр маҳсулот”, ер эса “лойиҳа бошланиши” сифатида кўрилади. Ҳозир харидорлар кўпроқ тайёрлик даражаси юқори бўлган мулкка пул тикишни маъқул кўраётган бўлиши мумкин.

Бозорда икки хил сигнал пайдо бўлди

Тошкент кўчмас мулк бозори ҳозир икки хил сигнал бермоқда.

Бир томондан, ер участкаларида таклиф ошиши ва нарх пасайиши кузатиляпти. Иккинчи томондан, квартиралар нархи ўсишда давом этмоқда.

Бу ҳолат кўп квартирали уйлар сегментида талаб ва танқислик сақланиб қолаётганини, ер участкалари бозорида эса маълум даражада тўйиниш бошланганини англатиши мумкин.

Харидорлар учун бу нимани англатади?

Агар кимдир ер сотиб олиб, кейин уй қуришни режалаштираётган бўлса, ҳозирги пасайиш бозорни кузатиш учун муҳим сигнал бўлиши мумкин.

Лекин ер нархи арзонлашди дегани ҳар қандай участка яхши инвестиция дегани эмас. Бу ерда жойлашув, коммуникация, ҳужжатлар, йўл, инфратузилма ва қурилиш харажатлари ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Квартира олувчилар учун эса вазият бошқача: талаб юқори бўлган ҳудудларда нархлар янада мустаҳкам туриши мумкин. Айниқса, марказга яқин, транспортга қулай ва ижарабоп объектларда нарх босими сақланади.

Инвесторлар нимани кузатиши керак?

Кўчмас мулкка пул тикаётганлар учун ҳозирги вазиятда фақат “арзонлади” ёки “қимматлади” деган содда хулоса етарли эмас.

Муҳим саволлар бор:

• ер қаерда жойлашган?
• коммуникация борми?
• кейин қурилиш қилиш қанчага тушади?
• квартира қайси ҳудудда?
• ижара талаби қандай?
• нарх ўсиши реал талаб билан боғлиқми ёки спекулятивми?

Бозордаги фарқни тушунган одам ютadi. Фақат “ҳамма оляпти, мен ҳам оламан” режими эса кўчмас мулкда ҳам баъзан қимматга тушади.

Тошкент бозори ўзгариш нуқтасида

Марказий банк маълумотлари Тошкент кўчмас мулк бозори бир хил ҳаракат қилмаётганини кўрсатмоқда. Ер участкалари арзонлашмоқда, квартиралар эса қимматлашишда давом этмоқда.

Бу пойтахтда талабнинг структураси ўзгараётгани, харидорлар тайёр уй-жойга кўпроқ қизиқиши ва ер бозорида таклиф омили кучайганини англатиши мумкин.

Энди асосий савол шу: ер нархидаги пасайиш вақтинчалик ҳолатми ёки Тошкент кўчмас мулк бозорида янги тренд бошланяптими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чинни бозорда 1000 доллар: яна бир ҳолат фош этилдиЧинни бозорда 1000 доллар: яна бир ҳолат фош этилдиБугун, 09:52Суд қарори ижроси таъминланди: фуқаро ўз иш ўрнига тикландиСуд қарори ижроси таъминланди: фуқаро ўз иш ўрнига тикландиБугун, 09:47Кириш тестлари бошланмоқда: абитуриентлар нимани билиши керак?Кириш тестлари бошланмоқда: абитуриентлар нимани билиши керак?Бугун, 09:37Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратдиЎзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратдиБугун, 04:46Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолдиСув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолдиБугун, 04:28Тез ёрдам машинасида яна бир чақалоқ дунёга келдиТез ёрдам машинасида яна бир чақалоқ дунёга келдиБугун, 01:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди