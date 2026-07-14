Кириш тестлари бошланмоқда: абитуриентлар нимани билиши керак?
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
14 июльдан Ўзбекистонда олий таълим ва профессионал таълим муассасаларига кириш тест синовлари старт олади. Имтиҳонлар 23 июльгача давом этади.
Тестлар ҳар куни икки сменада ўтказилади. Биринчи смена соат 08:00 да, иккинчиси 15:00 да бошланади.
Абитуриентлар имтиҳонга боришдан олдин зарур ҳужжатларни тайёрлаб қўйиши керак. Тестга фақат паспорт ёки ИД-картанинг асл нусхаси ҳамда мй.uzbmb.uz сайтидан чоп этилган рухсатнома билан киритилади.
Ҳужжатларнинг нусхаси қабул қилинмайди. Шунингдек, белгиланган вақтдан кечиккан абитуриентлар ҳам тест синовига қўйилмайди.
Абитуриентлардан имтиҳон бошланишидан камида 1,5 соат аввал тест ўтказиладиган ҳудудга етиб келиш сўралмоқда. Тест санаси ёки манзилини бошқа кунга кўчириш имконияти йўқ.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…