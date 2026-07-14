Кириш тестлари бошланмоқда: абитуриентлар нимани билиши керак?

·26·Жамият
Кириш тестлари бошланмоқда: абитуриентлар нимани билиши керак?

14 июльдан Ўзбекистонда олий таълим ва профессионал таълим муассасаларига кириш тест синовлари старт олади. Имтиҳонлар 23 июльгача давом этади.

Тестлар ҳар куни икки сменада ўтказилади. Биринчи смена соат 08:00 да, иккинчиси 15:00 да бошланади.

Абитуриентлар имтиҳонга боришдан олдин зарур ҳужжатларни тайёрлаб қўйиши керак. Тестга фақат паспорт ёки ИД-картанинг асл нусхаси ҳамда мй.uzbmb.uz сайтидан чоп этилган рухсатнома билан киритилади.

Ҳужжатларнинг нусхаси қабул қилинмайди. Шунингдек, белгиланган вақтдан кечиккан абитуриентлар ҳам тест синовига қўйилмайди.

Абитуриентлардан имтиҳон бошланишидан камида 1,5 соат аввал тест ўтказиладиган ҳудудга етиб келиш сўралмоқда. Тест санаси ёки манзилини бошқа кунга кўчириш имконияти йўқ.

Кириш тестлариАбитуриентларЎзбекистонОлий таълимИД-картаРухсатнома
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чинни бозорда 1000 доллар: яна бир ҳолат фош этилдиЧинни бозорда 1000 доллар: яна бир ҳолат фош этилдиБугун, 09:52Суд қарори ижроси таъминланди: фуқаро ўз иш ўрнига тикландиСуд қарори ижроси таъминланди: фуқаро ўз иш ўрнига тикландиБугун, 09:47Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратдиЎзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратдиБугун, 04:46Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолдиСув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолдиБугун, 04:28Тез ёрдам машинасида яна бир чақалоқ дунёга келдиТез ёрдам машинасида яна бир чақалоқ дунёга келдиБугун, 01:52Жиззахда гаровдаги BMW автомашинаси хатландиЖиззахда гаровдаги BMW автомашинаси хатландиКеча, 17:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди