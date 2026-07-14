ЖЧ-2026: Рой Кин сенсацион финални башорат қилди – Бош фаворитлар ким?
2026 йилги жаҳон чемпионати ўзининг энг қизғин палласига — яримфинал босқичига етиб келди. «Манчестер Юнайтед» клубининг афсонавий собиқ яримҳимоячиси ва ҳозирда таниқли эксперт Рой Кин мундиалнинг бош фаворитларини маълум қилди. Унинг фикрича, бу йилги ЖЧ финалида яна тарихий тўқнашув такрорланиши кутилмоқда.
Zamin.uz Рой Киннинг ITV эфирида билдирган шов-шувли фикрларини тақдим этади.
«Франциянинг ҳужум чизиғи даҳшатли»
Рой Киннинг фикрича, Франция терма жамоаси ҳозирда энг кучли таркиблардан бирига эга. Бироқ у фақат номларга ишноиб қолмаслик кераклигини Бразилия мисолида тушунтирди.
«Франциянинг ҳужум чизиғи бошқа жамоаларникидан кучлироқдек кўринмоқда. Лекин биз шунга ўхшаш ҳолатни Бразилия ўйинида ҳам кўрган эдик. Шунингдек, Англия етакчилари Панамага қарши баҳсда қандай қилиб ўйинни ўз фойдасига кучайтира олганига гувоҳ бўлдик. Албатта, статистикага кўра Франция кучлироқ. Лекин, қаранг, худди шу гапни Аргентина ҳақида ҳам айтиш мумкин», — деди эксперт.
Тарих такрорланадими? Кин фақат икки жамоага ишонмоқда
Собиқ футболчининг таъкидлашича, Аргентина ва Франция терма жамоаларининг яна финалда тўқнаш келиши мухлислар учун кутилмаган ҳолат бўлмайди. Аксинча, уларнинг ушбу босқичга етиб бора олмаслиги катта сенсация ҳисобланади.
«Менимча, Аргентина ҳам, Франция ҳам жуда яхши таркибга ва катта имкониятларга эга. Агар улар яна финалда учрашса, бу ҳеч кимни ҳайратда қолдирмайди. Аксинча, агар улар финалга чиқа олишмаса, шахсан мен ҳайрон қоламан», — дея қўшимча қилди Кин.
ЖЧ-2026: Яримфинал жуфтликлари ва кучлар нисбати
Ҳозирда турнирда атиги 4 та энг кучли жамоа қолди. Рой Кин финалда кўришни истаётган Франция ва Аргентинани олдинда жуда оғир синовлар кутмоқда.
Яримфинал баҳслари қуйидагича кўриниш олган:
Яримфинал учрашувлари
Рой Киннинг тахмини
Рақибларнинг имконияти
Франция — Испания
Франция финалга чиқади
Испания турнирда энг чиройли ва шиддатли футбол намойиш этаётган жамоалардан бири бўлиб турибди.
Аргентина — Англия
Аргентина финалга чиқади
Англия терма жамоаси ўйин тақдирини ҳал қила оладиган юлдуз етакчилар эвазига кучли.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Рой Кин ушбу мундиалнинг 3 та асосий фаворитини айтиб ўтган ва улар орасига Англияни ҳам қўшган эди. Бироқ ҳал қилувчи паллада у барибир амалдаги жаҳон чемпионлари ва уларнинг эски рақибларига устунлик бермоқда.
…