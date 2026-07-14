ЖЧ-2026: Рой Кин сенсацион финални башорат қилди – Бош фаворитлар ким?

·54·Спорт
ЖЧ-2026: Рой Кин сенсацион финални башорат қилди – Бош фаворитлар ким?

2026 йилги жаҳон чемпионати ўзининг энг қизғин палласига — яримфинал босқичига етиб келди. «Манчестер Юнайтед» клубининг афсонавий собиқ яримҳимоячиси ва ҳозирда таниқли эксперт Рой Кин мундиалнинг бош фаворитларини маълум қилди. Унинг фикрича, бу йилги ЖЧ финалида яна тарихий тўқнашув такрорланиши кутилмоқда.

Zamin.uz Рой Киннинг ITV эфирида билдирган шов-шувли фикрларини тақдим этади.

«Франциянинг ҳужум чизиғи даҳшатли»

Рой Киннинг фикрича, Франция терма жамоаси ҳозирда энг кучли таркиблардан бирига эга. Бироқ у фақат номларга ишноиб қолмаслик кераклигини Бразилия мисолида тушунтирди.

«Франциянинг ҳужум чизиғи бошқа жамоаларникидан кучлироқдек кўринмоқда. Лекин биз шунга ўхшаш ҳолатни Бразилия ўйинида ҳам кўрган эдик. Шунингдек, Англия етакчилари Панамага қарши баҳсда қандай қилиб ўйинни ўз фойдасига кучайтира олганига гувоҳ бўлдик. Албатта, статистикага кўра Франция кучлироқ. Лекин, қаранг, худди шу гапни Аргентина ҳақида ҳам айтиш мумкин», — деди эксперт.

Тарих такрорланадими? Кин фақат икки жамоага ишонмоқда

Собиқ футболчининг таъкидлашича, Аргентина ва Франция терма жамоаларининг яна финалда тўқнаш келиши мухлислар учун кутилмаган ҳолат бўлмайди. Аксинча, уларнинг ушбу босқичга етиб бора олмаслиги катта сенсация ҳисобланади.

«Менимча, Аргентина ҳам, Франция ҳам жуда яхши таркибга ва катта имкониятларга эга. Агар улар яна финалда учрашса, бу ҳеч кимни ҳайратда қолдирмайди. Аксинча, агар улар финалга чиқа олишмаса, шахсан мен ҳайрон қоламан», — дея қўшимча қилди Кин.

ЖЧ-2026: Яримфинал жуфтликлари ва кучлар нисбати

Ҳозирда турнирда атиги 4 та энг кучли жамоа қолди. Рой Кин финалда кўришни истаётган Франция ва Аргентинани олдинда жуда оғир синовлар кутмоқда.

Яримфинал баҳслари қуйидагича кўриниш олган:

Яримфинал учрашувлари

Рой Киннинг тахмини

Рақибларнинг имконияти

Франция — Испания

Франция финалга чиқади

Испания турнирда энг чиройли ва шиддатли футбол намойиш этаётган жамоалардан бири бўлиб турибди.

Аргентина — Англия

Аргентина финалга чиқади

Англия терма жамоаси ўйин тақдирини ҳал қила оладиган юлдуз етакчилар эвазига кучли.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Рой Кин ушбу мундиалнинг 3 та асосий фаворитини айтиб ўтган ва улар орасига Англияни ҳам қўшган эди. Бироқ ҳал қилувчи паллада у барибир амалдаги жаҳон чемпионлари ва уларнинг эски рақибларига устунлик бермоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бугун Франция ва Испания финал йўлланмаси учун майдонга тушадиБугун Франция ва Испания финал йўлланмаси учун майдонга тушадиБугун, 09:35Ламин Ямал Францияга қарши ўйин ҳақида: “Бу энг муҳим ўйиним”Ламин Ямал Францияга қарши ўйин ҳақида: “Бу энг муҳим ўйиним”Бугун, 09:18ЖЧ-2026. Англия — Аргентина ўйинини қайси ҳакам бошқариши маълум бўлдиЖЧ-2026. Англия — Аргентина ўйинини қайси ҳакам бошқариши маълум бўлдиБугун, 09:12Испания бош мураббийи тан олди: Франция янада кучайганИспания бош мураббийи тан олди: Франция янада кучайганБугун, 08:54 Богдан Гусков учун катта шанс: Магомед Анкалаев билан асосий жанг Богдан Гусков учун катта шанс: Магомед Анкалаев билан асосий жангБугун, 08:42Жаҳон чемпионати ярим финаллари: Лионель Месси ва Аргентина Англияга қаршиЖаҳон чемпионати ярим финаллари: Лионель Месси ва Аргентина Англияга қаршиБугун, 04:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди