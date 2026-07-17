Хитойда келин қайнонасини калтаклаб, тўрт қовурғасини синдирди
Хитойнинг Сзясин шаҳрида бир оилада юз берган жанжал оғир оқибатларга олиб келди. Невараларига етарлича эътибор бермаганликда айбланган қайнона келинининг ҳужуми оқибатида оғир тан жароҳати олди.
South China Morning Post маълумотига кўра, эр-хотин турли шаҳарларда меҳнат қилгани сабабли икки нафар фарзандини буви қарамоғига қолдирган. Болаларнинг аниқ ёши очиқланмаган.
Можаро болалардан бири уйдаги кузатув камераси орқали онасига ўзини ёмон ҳис қилаётганини айтгач бошланган. Боланинг таъкидлашича, буви унинг ҳароратини ўлчашдан бош тортган.
Бу хабардан хавотирланган она дарҳол поезд орқали қайнонасининг уйига етиб келган. Суҳбат давомида қайнона болаларни тарбиялаш қийинлигини, ўзининг ҳам тиши қаттиқ оғриётганини айтган. Келини уни шифохонага олиб боришни таклиф қилган, аммо аёл буни рад этиб, севгилиси билан учрашувга чиқмоқчи эканини билдирган.
Шундан кейин келин жаҳли чиқиб, қайнонасига ташланган. Оқибатда аёлнинг юзи жароҳатланган ва тўртта қовурғаси синган.
Маълум қилинишича, бу қайнонанинг болаларга қарамагани учун келини билан биринчи можароси эмас.
Оиланинг ўғли Сяо хотинини ҳимоя қилиб, онасини фарзандлардан кўра шахсий ҳаётини устун қўйганликда айблаган. Бироқ унинг опаси бу фикрга қўшилмаган. Унинг айтишича, Шен кўп йиллар давомида оғир меҳнат қилиб, кам маош эвазига фарзандларини катта қилган ҳамда уларга 100 минг юандан ортиқ молиявий ёрдам кўрсатган.
Шен эса невараларини доимий парвариш қилиш мажбуриятини зиммасига олмаслигини билдирган. Ҳужумдан кейин у ишлаш имкониятини ҳам вақтинча йўқотган.
Юрист Ма Сзунчженинг таъкидлашича, мазкур ҳолат бўйича келинга нисбатан қасддан тан жароҳати етказиш моддаси билан жиноий иш қўзғатилиши мумкин. Агар айби исботланса, унга уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши эҳтимолдан холи эмас.
Мутахассис эслатишича, Хитой қонунчилигига кўра, фарзандларни тарбиялаш ва уларга ғамхўрлик қилиш бўйича асосий жавобгарлик ота-она зиммасига юкланган бўлиб, бу вазифа бобо ва бувилар учун мажбурий ҳисобланмайди.
…