Хитойда келин қайнонасини калтаклаб, тўрт қовурғасини синдирди

·38·Дунё
Хитойда келин қайнонасини калтаклаб, тўрт қовурғасини синдирди

Хитойнинг Сзясин шаҳрида бир оилада юз берган жанжал оғир оқибатларга олиб келди. Невараларига етарлича эътибор бермаганликда айбланган қайнона келинининг ҳужуми оқибатида оғир тан жароҳати олди.

South China Morning Post маълумотига кўра, эр-хотин турли шаҳарларда меҳнат қилгани сабабли икки нафар фарзандини буви қарамоғига қолдирган. Болаларнинг аниқ ёши очиқланмаган.

Можаро болалардан бири уйдаги кузатув камераси орқали онасига ўзини ёмон ҳис қилаётганини айтгач бошланган. Боланинг таъкидлашича, буви унинг ҳароратини ўлчашдан бош тортган.

Бу хабардан хавотирланган она дарҳол поезд орқали қайнонасининг уйига етиб келган. Суҳбат давомида қайнона болаларни тарбиялаш қийинлигини, ўзининг ҳам тиши қаттиқ оғриётганини айтган. Келини уни шифохонага олиб боришни таклиф қилган, аммо аёл буни рад этиб, севгилиси билан учрашувга чиқмоқчи эканини билдирган.

Шундан кейин келин жаҳли чиқиб, қайнонасига ташланган. Оқибатда аёлнинг юзи жароҳатланган ва тўртта қовурғаси синган.

Маълум қилинишича, бу қайнонанинг болаларга қарамагани учун келини билан биринчи можароси эмас.

Оиланинг ўғли Сяо хотинини ҳимоя қилиб, онасини фарзандлардан кўра шахсий ҳаётини устун қўйганликда айблаган. Бироқ унинг опаси бу фикрга қўшилмаган. Унинг айтишича, Шен кўп йиллар давомида оғир меҳнат қилиб, кам маош эвазига фарзандларини катта қилган ҳамда уларга 100 минг юандан ортиқ молиявий ёрдам кўрсатган.

Шен эса невараларини доимий парвариш қилиш мажбуриятини зиммасига олмаслигини билдирган. Ҳужумдан кейин у ишлаш имкониятини ҳам вақтинча йўқотган.

Юрист Ма Сзунчженинг таъкидлашича, мазкур ҳолат бўйича келинга нисбатан қасддан тан жароҳати етказиш моддаси билан жиноий иш қўзғатилиши мумкин. Агар айби исботланса, унга уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши эҳтимолдан холи эмас.

Мутахассис эслатишича, Хитой қонунчилигига кўра, фарзандларни тарбиялаш ва уларга ғамхўрлик қилиш бўйича асосий жавобгарлик ота-она зиммасига юкланган бўлиб, бу вазифа бобо ва бувилар учун мажбурий ҳисобланмайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уганданинг 86 ёшли бош вазир ўринбосари яна муҳокама марказидаУганданинг 86 ёшли бош вазир ўринбосари яна муҳокама марказидаБугун, 19:06Неймар 23 млн долларлик яхта сотиб олдиНеймар 23 млн долларлик яхта сотиб олдиБугун, 18:49Ота-онаси излаган қиз 35 йил давомида ёнида яшаган эканОта-онаси излаган қиз 35 йил давомида ёнида яшаган эканБугун, 18:49Ироқ амалдорининг уйидан олтин ва миллионлар мусодара қилиндиИроқ амалдорининг уйидан олтин ва миллионлар мусодара қилиндиБугун, 18:10Жанубий Корея президенти шахсий уйини сотиб уйсиз қолдиЖанубий Корея президенти шахсий уйини сотиб уйсиз қолдиБугун, 17:13Қирғизистонда йирик блекаут: бир нечта ҳудуд электрсиз қолдиҚирғизистонда йирик блекаут: бир нечта ҳудуд электрсиз қолдиБугун, 16:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди