SpaceX дунёдаги энг йирик ракета учун янги космодром қурилишини тезлаштирди

·26·Техно
SpaceX дунёдаги энг йирик ракета учун янги космодром қурилишини тезлаштирди

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси Флорида штатидаги Кеннеди номидаги коинот марказида Starship ракетаси учун мўлжалланган янги старт майдончаси қурилишини фаол давом эттирмоқда. Интернет тармоғида тарқалган сўнгги сифатли суратларда улкан хизмат кўрсатиш минорасининг қад кўтариш жараёни акс этган бўлиб, бу лойиҳа инсониятнинг Марсни забт этиш режаларида муҳим босқич ҳисобланади. Қурилиш майдончасида ҳатто компаниянинг машҳур Tesla Cybertruck электромобилини ҳам кўриш мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда SpaceX АҚШнинг коинот қирғоғида бир вақтнинг ўзида бир нечта объекти устида иш олиб бормоқда. Хусусан, Кеннеди коинот марказидаги ЛК-39A старт мажмуаси ва Канаверал бурнидаги СЛК-37 майдончасида инфратузилмани яратиш жараёнлари жадал суръатларда кечмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур иншоотлар Starship ракеталарининг парвозлар частотасини сезиларли даражада оширишга хизмат қилади.

Гигабай мажмуалари: Йилига 1000 та ракета

Янги старт майдончаларидан ташқари, SpaceX параллел равишда иккита улкан Гигабай ишлаб чиқариш ва йиғиш мажмуасини барпо этмоқда. Уларнинг бири Техасдаги Starbase базасида, иккинчиси эса Флоридада жойлашган. Ушбу бинолар дунёдаги энг йирик иншоотлардан бири бўлиши кутилмоқда. Режага кўра, ҳар бир мажмуа йилига 1000 тагача Starship ракетасини йиғиш имкониятига эга бўлади.

Компания ушбу иккала ишлаб чиқариш марказини 2026-йилнинг охиригача ишга туширишни кўзламоқда. Бу орқали SpaceX Марсга парвозлар учун зарур бўлган ракеталар ишлаб чиқаришни кескин кўпайтиради. Янги инфратузилма компанияга бир вақтнинг ўзида бир нечта майдончадан парвозларни амалга ошириш имконини беради, бу эса тижорий миссиялар ва NASA дастурлари учун жуда муҳимдир.

Янги старт майдончасининг қурилиш суръатлари ошгани кузатилаётган бўлса-да, синов жараёнларида кутилмаган ҳолатлар ҳам учраб турибди. Масалан, SpaceX Техасдаги Starbase базасида 2026-йил 16-июльга режалаштирилган Starship ракетасининг 13-синов парвозини маълум сабабларга кўра бекор қилишга мажбур бўлган эди.

Starship лойиҳаси нафақат SpaceX, балки бутун жаҳон аэрокосмик саноати учун инқилобий аҳамиятга эга. Тўлиқ қайта фойдаланиш мумкин бўлган ушбу ракета тизими коинотга юк етказиб бериш таннархини бир неча баробар арзонлаштириши кутилмоқда. Флорида ва Техасдаги янги обеклар ишга тушиши билан SpaceX коинотни тадқиқ қилишда мутлақ етакчиликни ўз қўлида сақлаб қолишни мақсад қилган.

SpaceXStarshipИлон МаскКоинотNASA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Хитойга NVIDIA H200 чипларини етказиб беришга рухсат бердиАҚШ Хитойга NVIDIA H200 чипларини етказиб беришга рухсат бердиБугун, 18:59Huawei сунъий интеллект учун Atlas 950 СуперПоД суперкомпьютерини тақдим этдиHuawei сунъий интеллект учун Atlas 950 СуперПоД суперкомпьютерини тақдим этдиБугун, 17:56Geely дунёдаги илк 16-в-1 электр узатмасини тақдим этди: Рекорд даражадаги самарадорликGeely дунёдаги илк 16-в-1 электр узатмасини тақдим этди: Рекорд даражадаги самарадорликБугун, 17:28Сунъий интеллект бозорида янги давр: Генерал Компуте 400 миллион доллар инвестиция олдиСунъий интеллект бозорида янги давр: Генерал Компуте 400 миллион доллар инвестиция олдиБугун, 17:24Акробатик ҳаракатлари билан ҳайратга солган робот тақдим этилди (видео)Акробатик ҳаракатлари билан ҳайратга солган робот тақдим этилди (видео)Бугун, 16:52Huawei буклама смартфонлар бозорида рекорд ўрнатди: Пура Х серияси кутилганидан ўзиб кетдиHuawei буклама смартфонлар бозорида рекорд ўрнатди: Пура Х серияси кутилганидан ўзиб кетдиБугун, 16:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди