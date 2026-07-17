SpaceX дунёдаги энг йирик ракета учун янги космодром қурилишини тезлаштирди
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси Флорида штатидаги Кеннеди номидаги коинот марказида Starship ракетаси учун мўлжалланган янги старт майдончаси қурилишини фаол давом эттирмоқда. Интернет тармоғида тарқалган сўнгги сифатли суратларда улкан хизмат кўрсатиш минорасининг қад кўтариш жараёни акс этган бўлиб, бу лойиҳа инсониятнинг Марсни забт этиш режаларида муҳим босқич ҳисобланади. Қурилиш майдончасида ҳатто компаниянинг машҳур Tesla Cybertruck электромобилини ҳам кўриш мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирда SpaceX АҚШнинг коинот қирғоғида бир вақтнинг ўзида бир нечта объекти устида иш олиб бормоқда. Хусусан, Кеннеди коинот марказидаги ЛК-39A старт мажмуаси ва Канаверал бурнидаги СЛК-37 майдончасида инфратузилмани яратиш жараёнлари жадал суръатларда кечмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур иншоотлар Starship ракеталарининг парвозлар частотасини сезиларли даражада оширишга хизмат қилади.
Гигабай мажмуалари: Йилига 1000 та ракетаЯнги старт майдончаларидан ташқари, SpaceX параллел равишда иккита улкан Гигабай ишлаб чиқариш ва йиғиш мажмуасини барпо этмоқда. Уларнинг бири Техасдаги Starbase базасида, иккинчиси эса Флоридада жойлашган. Ушбу бинолар дунёдаги энг йирик иншоотлардан бири бўлиши кутилмоқда. Режага кўра, ҳар бир мажмуа йилига 1000 тагача Starship ракетасини йиғиш имкониятига эга бўлади.
Компания ушбу иккала ишлаб чиқариш марказини 2026-йилнинг охиригача ишга туширишни кўзламоқда. Бу орқали SpaceX Марсга парвозлар учун зарур бўлган ракеталар ишлаб чиқаришни кескин кўпайтиради. Янги инфратузилма компанияга бир вақтнинг ўзида бир нечта майдончадан парвозларни амалга ошириш имконини беради, бу эса тижорий миссиялар ва NASA дастурлари учун жуда муҳимдир.
Янги старт майдончасининг қурилиш суръатлари ошгани кузатилаётган бўлса-да, синов жараёнларида кутилмаган ҳолатлар ҳам учраб турибди. Масалан, SpaceX Техасдаги Starbase базасида 2026-йил 16-июльга режалаштирилган Starship ракетасининг 13-синов парвозини маълум сабабларга кўра бекор қилишга мажбур бўлган эди.
Starship лойиҳаси нафақат SpaceX, балки бутун жаҳон аэрокосмик саноати учун инқилобий аҳамиятга эга. Тўлиқ қайта фойдаланиш мумкин бўлган ушбу ракета тизими коинотга юк етказиб бериш таннархини бир неча баробар арзонлаштириши кутилмоқда. Флорида ва Техасдаги янги обеклар ишга тушиши билан SpaceX коинотни тадқиқ қилишда мутлақ етакчиликни ўз қўлида сақлаб қолишни мақсад қилган.
…