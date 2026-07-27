Микки ван де Вен Тоттенхемнинг трансферлардаги янги амбицияларини юқори баҳолади

·41·Спорт
Микки ван де Вен Тоттенхемнинг трансферлардаги янги амбицияларини юқори баҳолади

Тоттенхем жамоаси ҳимоячиси Микки ван де Вен клубнинг трансфер бозоридаги янги стратегияси ва ўтиш давридаги ўзгаришлар ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Австралиянинг Сидней шаҳрида ўтказилаётган мавсумолди йиғини чоғида BBC Sport нашрига берган интервюсида нидерландиялик футболчи жамоанинг сўнгги мавсумдаги натижалари қониқарсиз бўлганини тан олиб, клуб раҳбариятининг жиддий молиявий қўллаб-қувватлови футболчилар руҳиятига ижобий таъсир кўрсатаётганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Тоттенхем жамоаси якунланган мавсумни оғир кечириб, қуйи лигага тушиб кетиш хавфи остида қолди ва чемпионатни кетма-кет иккинчи йил 17-ўринда якунлади. Бундай стрессли ва қийин даврдан кейин клуб раҳбарияти таркибни тубдан янгилашга қарор қилди. Ҳимоячининг сўзларига кўра, ўтган мавсумдаги кўрсаткичлар жамоа даражасига мутлақо мос келмайди ва энди барчаси ортда қолиб, янги саҳифа очилмоқда.

Роберто Де Зерби бошчилигидаги янги давр

Жорий йилнинг март ойи охирида Тоттенхем бош мураббийи этиб тайинланган Роберто Де Зерби ўзининг ҳужумкор ва тўпга эгалик қилишга асосланган тактикаси билан жамоага янги нафас олиб кирди. Аввалги мураббийларнинг прагматик ёндашувидан фарқли ўлароқ, италиялик мутахассис майдонда янада жозибали ва фаол ўйин намойиш этишни талаб қилмоқда. Бу эса оғир мавсумдан сўнг ўзига бўлган ишонтчни йўқотган футболчиларда катта иштиёқ уйғотди.

Микки ван де Веннинг таъкидлашича, Де Зерби машғулотларга олиб кирган ижобий энергия ва ўйин фелсефаси жамоага сув ва ҳаводек зарур эди. Ҳимоячи янги мураббийнинг машғулот жараёнидаги иштиёқи ва ҳар бир футболчига бўлган ёндашуви жамоадаги умумий муҳитни бутунлай ўзгартириб юборганини алоҳида эътироф этди.

Рекорд даражадаги трансферлар ва кучайтирилган таркиб

Goal.com ва BBC Sport маълумотларига кўра, Тоттенхем раҳбариятининг Роберто Де Зерби ғояларини амалга ошириш йўлидаги саъй-ҳаракатлари рекорд миқдордаги инвестициялар билан мустаҳкамланди. Лондонликлар қисқа фурсат ичида трансфер рекордини икки бор янгилаб, таркибни бир қатор юлдуз футболчилар билан тўлдиришди:

  • Матеус Фернандес Вест Хем клубидан 85 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олинди;
  • Нюкасл Юнайтед сафидан Сандро Тонали 100 миллион фунт стерлинглик рекорд сумма эвазига жамоага қўшилди;
  • Брайтон сафидан нидерландиялик ҳимоячи Ян Паул ван Хек 52 миллион фунт стерлингга олиб келинди;
  • Шунингдек, Эндрю Робертсон, Маркос Сенеси ва Мартин Дубравка каби тажрибали футболчилар эркин агент мақомида таркибни кучайтиришди.
Клуб томонидан амалга оширилган 237 миллион фунт стерлинглик улкан сармоя ва трансферлар жамоанинг янги мавсумдаги мақсадлари нақадар жиддийлигидан далолат беради. Микки ван де Веннинг фикрича, янги келган футболчилар жамоага жуда тез мослашиб, умумий муҳитни янада яхшилаган.

Сиднейдаги йиғин давомида янги келганлар ва тажрибали ўйинчилар ўртасидаги ўзаро тушуниш юқори даражада экани кўзга ташланмоқда. Футболчи барча қийинчиликлар ортда қолганини ва жамоа янги мавсумда мухлисларга муносиб ўйин кўрсатишга тайёр эканини қайд этди.

ТоттенхемМикки ван де ВенРоберто Де ЗербиAPЛТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:36Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голКеча, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Кеча, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиКеча, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Кеча, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди