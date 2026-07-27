Микки ван де Вен Тоттенхемнинг трансферлардаги янги амбицияларини юқори баҳолади
Тоттенхем жамоаси ҳимоячиси Микки ван де Вен клубнинг трансфер бозоридаги янги стратегияси ва ўтиш давридаги ўзгаришлар ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Австралиянинг Сидней шаҳрида ўтказилаётган мавсумолди йиғини чоғида BBC Sport нашрига берган интервюсида нидерландиялик футболчи жамоанинг сўнгги мавсумдаги натижалари қониқарсиз бўлганини тан олиб, клуб раҳбариятининг жиддий молиявий қўллаб-қувватлови футболчилар руҳиятига ижобий таъсир кўрсатаётганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Тоттенхем жамоаси якунланган мавсумни оғир кечириб, қуйи лигага тушиб кетиш хавфи остида қолди ва чемпионатни кетма-кет иккинчи йил 17-ўринда якунлади. Бундай стрессли ва қийин даврдан кейин клуб раҳбарияти таркибни тубдан янгилашга қарор қилди. Ҳимоячининг сўзларига кўра, ўтган мавсумдаги кўрсаткичлар жамоа даражасига мутлақо мос келмайди ва энди барчаси ортда қолиб, янги саҳифа очилмоқда.
Роберто Де Зерби бошчилигидаги янги даврЖорий йилнинг март ойи охирида Тоттенхем бош мураббийи этиб тайинланган Роберто Де Зерби ўзининг ҳужумкор ва тўпга эгалик қилишга асосланган тактикаси билан жамоага янги нафас олиб кирди. Аввалги мураббийларнинг прагматик ёндашувидан фарқли ўлароқ, италиялик мутахассис майдонда янада жозибали ва фаол ўйин намойиш этишни талаб қилмоқда. Бу эса оғир мавсумдан сўнг ўзига бўлган ишонтчни йўқотган футболчиларда катта иштиёқ уйғотди.
Микки ван де Веннинг таъкидлашича, Де Зерби машғулотларга олиб кирган ижобий энергия ва ўйин фелсефаси жамоага сув ва ҳаводек зарур эди. Ҳимоячи янги мураббийнинг машғулот жараёнидаги иштиёқи ва ҳар бир футболчига бўлган ёндашуви жамоадаги умумий муҳитни бутунлай ўзгартириб юборганини алоҳида эътироф этди.
Рекорд даражадаги трансферлар ва кучайтирилган таркибGoal.com ва BBC Sport маълумотларига кўра, Тоттенхем раҳбариятининг Роберто Де Зерби ғояларини амалга ошириш йўлидаги саъй-ҳаракатлари рекорд миқдордаги инвестициялар билан мустаҳкамланди. Лондонликлар қисқа фурсат ичида трансфер рекордини икки бор янгилаб, таркибни бир қатор юлдуз футболчилар билан тўлдиришди:
- Матеус Фернандес Вест Хем клубидан 85 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олинди;
- Нюкасл Юнайтед сафидан Сандро Тонали 100 миллион фунт стерлинглик рекорд сумма эвазига жамоага қўшилди;
- Брайтон сафидан нидерландиялик ҳимоячи Ян Паул ван Хек 52 миллион фунт стерлингга олиб келинди;
- Шунингдек, Эндрю Робертсон, Маркос Сенеси ва Мартин Дубравка каби тажрибали футболчилар эркин агент мақомида таркибни кучайтиришди.
Сиднейдаги йиғин давомида янги келганлар ва тажрибали ўйинчилар ўртасидаги ўзаро тушуниш юқори даражада экани кўзга ташланмоқда. Футболчи барча қийинчиликлар ортда қолганини ва жамоа янги мавсумда мухлисларга муносиб ўйин кўрсатишга тайёр эканини қайд этди.
…