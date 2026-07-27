Хитойнинг Лонг Марч 7A ракетаси учириш майдончасига келтирилди

·47·Техно
Хитойнинг Лонг Марч 7A ракетаси учириш майдончасига келтирилди

Хитой фазовий тадқиқотлар соҳасида навбатдаги муҳим қадамни ташлашга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги авлодга мансуб уч босқичли суюқ ёқилғида ишловчи Лонг Марч 7A ракета-носители 2026-йил 27-июль куни тонгда муваффақиятли тарзда старт майдончасига келтирилди. Мазкур қурилманинг парвозга ҳозирлангани глобал космик саноатда катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки унинг техник параметрлари кўплаб халқаро стандартлардан устун туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник хусусиятлари ва ўлчамлари

Мазкур ракета Хитой ракетасозлик академияси томонидан Лонг Марч 7 базасида ишлаб чиқилган бўлиб, юқори орбиталарга парвозларни амалга мўлжалланган. Унинг узунлиги 60,1 метрни ташкил этади. Таққослаш учун, SpaceX компаниясининг машҳур Starship космик кемаси (Super Heavy тезлатгичисиз) модификациясига қараб тахминан 50–52 метр баландликка эга. Демак, Хитойнинг бу ракета-носители баландлик бўйича ҳатто таниқли рақобатчисидан ҳам ўзиб кетади.

Ракетанинг учинчи босқичи Лонг Марч 3A серияли ракеталарининг технологияларини мерос қилиб олган бўлиб, суюқ водород ва суюқ кислороддан ёқилғи сифатида фойдаланади. Асосий босқич иккита ЙФ-75 суюқ водород-кислород двигатели билан жиҳозланган бўлиб, у геосинхрон ўтиш орбитасига 7 тоннагача бўлган фойдали юкни етказиб бериш қувватига эга.

Учиришга тайёргарлик жараёни

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ракетанинг старт майдончасига кўчирилиши тайёргарликнинг якуний босқичи бошланганини билдиради. Қурилма Вэнчан ҳамда Сичан майдончаларидан учирилишга мослаштирилган бўлиб, диаметри 4,2 метр ва 3,7 метр бўлган икки хил турдаги обтекатели (фаиринг) билан жиҳозланиши мумкин.

Ҳозирги вақтда муҳандислар олдида бир қатор муҳим синовлар турибди. Хусусан, қуйидаги жараёнлар амалга оширилиши режалаштирилган:

  • Ракетанинг вертикал синовларини ўтказиш
  • Тизимларнинг мувофиқлигини текшириш
  • Ракета бакларини ёқилғи билан тўлдириш
Барча зарурий техник муолажалар якунлангач, космик кема парвозга шай ҳолатга келади. Манбага кўра, мазкур ракета-носител учун илк старт ойнаси жорий йилнинг 29-июль кунлари очилиши кутилмоқда.

Лонг Марч 7AХитой космонавтикасиРакетаStarshipКосмик технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиIntel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиБугун, 00:26Microsoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиMicrosoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиКеча, 23:58Microsoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиMicrosoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиКеча, 23:58Хитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиХитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиКеча, 23:26Apple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиApple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиКеча, 23:24Amazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаAmazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаКеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб