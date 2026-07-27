Хитойнинг Лонг Марч 7A ракетаси учириш майдончасига келтирилди
Хитой фазовий тадқиқотлар соҳасида навбатдаги муҳим қадамни ташлашга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги авлодга мансуб уч босқичли суюқ ёқилғида ишловчи Лонг Марч 7A ракета-носители 2026-йил 27-июль куни тонгда муваффақиятли тарзда старт майдончасига келтирилди. Мазкур қурилманинг парвозга ҳозирлангани глобал космик саноатда катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки унинг техник параметрлари кўплаб халқаро стандартлардан устун туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник хусусиятлари ва ўлчамлариМазкур ракета Хитой ракетасозлик академияси томонидан Лонг Марч 7 базасида ишлаб чиқилган бўлиб, юқори орбиталарга парвозларни амалга мўлжалланган. Унинг узунлиги 60,1 метрни ташкил этади. Таққослаш учун, SpaceX компаниясининг машҳур Starship космик кемаси (Super Heavy тезлатгичисиз) модификациясига қараб тахминан 50–52 метр баландликка эга. Демак, Хитойнинг бу ракета-носители баландлик бўйича ҳатто таниқли рақобатчисидан ҳам ўзиб кетади.
Ракетанинг учинчи босқичи Лонг Марч 3A серияли ракеталарининг технологияларини мерос қилиб олган бўлиб, суюқ водород ва суюқ кислороддан ёқилғи сифатида фойдаланади. Асосий босқич иккита ЙФ-75 суюқ водород-кислород двигатели билан жиҳозланган бўлиб, у геосинхрон ўтиш орбитасига 7 тоннагача бўлган фойдали юкни етказиб бериш қувватига эга.
Учиришга тайёргарлик жараёниМутахассисларнинг таъкидлашича, ракетанинг старт майдончасига кўчирилиши тайёргарликнинг якуний босқичи бошланганини билдиради. Қурилма Вэнчан ҳамда Сичан майдончаларидан учирилишга мослаштирилган бўлиб, диаметри 4,2 метр ва 3,7 метр бўлган икки хил турдаги обтекатели (фаиринг) билан жиҳозланиши мумкин.
Ҳозирги вақтда муҳандислар олдида бир қатор муҳим синовлар турибди. Хусусан, қуйидаги жараёнлар амалга оширилиши режалаштирилган:
- Ракетанинг вертикал синовларини ўтказиш
- Тизимларнинг мувофиқлигини текшириш
- Ракета бакларини ёқилғи билан тўлдириш
…