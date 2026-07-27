Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид ҳаракатлари грандлар режаларини ўзгартирмоқда

·113·Спорт
Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид ҳаракатлари грандлар режаларини ўзгартирмоқда

2026-йилги жаҳон чемпионатидан кейинги иссиқ ёзги трансферлар мавсуми қизғин п палла палласига кирди ва Европанинг етакчи клублари янги мавсум олдидан ўз таркибини кучайтириш учун фаол ҳаракат бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, бразилиялик Винисиус Жуниор, аргентиналик Жулиан Алварес ва испаниялик Родри каби юлдузлар айни пайтда трансфер бозорининг асосий марказида турибди. Уларнинг эҳтимолий ўтишлари бутун Европа бўйлаб ўзига хос занжирсимон реакция – домино эффектини келтириб чиқариши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Қироллик клуби ҳужум чизиғини янада кучайтириш мақсадида РБ Лейпциг юлдузи, ивуарлик қанот ҳужумчиси Ян Диомандени ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин келди. Ушбу трансфернинг амалга ошиши Реал Мадрид раҳбариятини Винисиус Жуниорнинг келажаги борасида қатъий қарор қабул қилишга мажбур қилиши мумкин. Ҳозирча янги шартнома имзоламаётган бразилиялик футболчи хизматига Лондоннинг Арсенал клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда.

Трансферлар занжири ва грандлар манфаатлари

Агар шартнома узайтирилиши чўзилиб кетса, Винисиуснинг ёзда Арсенал сафига йўл олиш эҳтимоли ортиб боради. Бу эса трансфер бозоридаги бошқа жамоаларнинг ҳам режаларига бевосита таъсир қилади. Хусусан, Ян Диоманденинг Лейпцигдан кетиши Барселона жамоасининг режалаштирган трансферларига ҳам соя солиши мумкин.

Каталонияликлар Хоффенҳайм сафида тўп сураётган косоварлик ҳужумчи Ведат Мурикийни ўз сафига қўшиб олишни мақсад қилган эди. Бироқ немис клуби ўз футболчисининг тақдирини ивуарлик вингернинг келажагига боғлаб қўйган. Натижада юзага келган мураккаб вазият Блауграна клубини асосий ҳужум нишонидан маҳрум қилиб қўйиши хавфи бор.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ёзги трансфер ойнасининг сўнгги ҳафталари барча гранд клублар учун ўта шиддатли кечади. Биргина футболчининг бошқа жамоага ўтиши қитъадаги бир нечта топ-клублар стратегиясини ўзгартириб юборишига сабаб бўлади. Реал Мадриднинг ҳаракатлари эса бу борада асосий катализатор вазифасини бажармоқда.

Реал МадридБарселонаАрсеналТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голКеча, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Кеча, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиКеча, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Кеча, 22:11Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиСиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиКеча, 21:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди