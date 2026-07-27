Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид ҳаракатлари грандлар режаларини ўзгартирмоқда
2026-йилги жаҳон чемпионатидан кейинги иссиқ ёзги трансферлар мавсуми қизғин п палла палласига кирди ва Европанинг етакчи клублари янги мавсум олдидан ўз таркибини кучайтириш учун фаол ҳаракат бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, бразилиялик Винисиус Жуниор, аргентиналик Жулиан Алварес ва испаниялик Родри каби юлдузлар айни пайтда трансфер бозорининг асосий марказида турибди. Уларнинг эҳтимолий ўтишлари бутун Европа бўйлаб ўзига хос занжирсимон реакция – домино эффектини келтириб чиқариши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Қироллик клуби ҳужум чизиғини янада кучайтириш мақсадида РБ Лейпциг юлдузи, ивуарлик қанот ҳужумчиси Ян Диомандени ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин келди. Ушбу трансфернинг амалга ошиши Реал Мадрид раҳбариятини Винисиус Жуниорнинг келажаги борасида қатъий қарор қабул қилишга мажбур қилиши мумкин. Ҳозирча янги шартнома имзоламаётган бразилиялик футболчи хизматига Лондоннинг Арсенал клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Трансферлар занжири ва грандлар манфаатлариАгар шартнома узайтирилиши чўзилиб кетса, Винисиуснинг ёзда Арсенал сафига йўл олиш эҳтимоли ортиб боради. Бу эса трансфер бозоридаги бошқа жамоаларнинг ҳам режаларига бевосита таъсир қилади. Хусусан, Ян Диоманденинг Лейпцигдан кетиши Барселона жамоасининг режалаштирган трансферларига ҳам соя солиши мумкин.
Каталонияликлар Хоффенҳайм сафида тўп сураётган косоварлик ҳужумчи Ведат Мурикийни ўз сафига қўшиб олишни мақсад қилган эди. Бироқ немис клуби ўз футболчисининг тақдирини ивуарлик вингернинг келажагига боғлаб қўйган. Натижада юзага келган мураккаб вазият Блауграна клубини асосий ҳужум нишонидан маҳрум қилиб қўйиши хавфи бор.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ёзги трансфер ойнасининг сўнгги ҳафталари барча гранд клублар учун ўта шиддатли кечади. Биргина футболчининг бошқа жамоага ўтиши қитъадаги бир нечта топ-клублар стратегиясини ўзгартириб юборишига сабаб бўлади. Реал Мадриднинг ҳаракатлари эса бу борада асосий катализатор вазифасини бажармоқда.
…