Реал Мадрид трансферлари Европа гигантларига умид бағишламоқда

·54·Спорт
Реал Мадрид трансферлари Европа гигантларига умид бағишламоқда

2026-йилги жаҳон чемпионати якунлангач, ёзги трансферлар ойнаси қизғин п палласига кирди ва янги мавсум бошланишига саноқли кунлар қолганда клублар ўз таркибини кучайтириш учун ҳаракатни бошлаб юборди. ixbt.com маълумотига кўра, бу йилги трансфер бозорида бир қатор юлдуз футболчилар асосий эътибор марказида турибди. Хусусан, бразилиялик Винисиус Жуниор, аргентиналик Хулиан Альварес ҳамда испаниялик Родри каби номлар атрофидаги миш-мишлар ёзги мавсумнинг энг муҳим воқеаларидан бирига айланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жорий трансфер бозорининг энг қизиқ жиҳати шундаки, бу келишувларнинг ҳар бири бошқа футболчиларнинг ҳам тақдирига таъсир кўрсатиб, ўзига хос занжирли реакция — домино эффектини келтириб чиқармоқда. Ушбу жараёнда "Реал Мадрид" клубининг ҳаракатлари Европанинг бошқа гранд жамоалари, жумладан, "Барселона", "Арсенал" ва Манчестер Юнайтед учун кутилмаган имкониятлар эшигини очиб бериши мумкин.

Мадридликларнинг режалари ва Винисиус Жуниор тақдири

Манба хабар беришича, "Лейпциг" клубининг юлдузи Ян Диоманде "Реал Мадрид"га ўтишга жуда яқин келган. Кот-дъИвуарилик иқтидорли футболчи "Қироллик клуби" ҳужум чизиғини янада кучайтириши кутилмоқда. Мазкур йирик трансфер ўз навбатида Мадрид жамоасида Винисиус Жуниорнинг келажагини қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин.

Бразилиялик вингер ҳали ҳам клуб билан янги шартнома имзолагани йўқ ва айни пайтда "Арсенал" жамоасининг қатъий қизиқишлар доирасида қолмоқда. Агар томонлар шартномани узайтириш борасида келишувга эриша олмаса, ёзги трансфер ойнаси ёпилишидан олдин Винисиус "Канонирлар" сафига ўтишига оз қолиши тахмин қилинмоқда.

Бошқа клублар режаларидаги ўзгаришлар

Диомандеиннинг "Лейпциг"ни тарк этиши фақатгина "Реал Мадрид"нинг ички ишларига таъсир кўрсатиб қолмай, балки "Барселона"нинг ҳам трансфер режаларига жиддий путур етказиши мумкин. Каталонияликлар "Хоффенҳайм" ҳужумчиси, косоварлик Ведат Муриқни ўз сафига қўшиб олишни ният қилганди.

Бироқ Германия клуби Муриқининг тақдирини айнан ивуарлик футболчининг келажаги билан боғлаб қўйгани сабабли, бу занжирли битим "Блауграна"нинг ҳужум чизиғини кучайтириш бўйича режаларини барбод қилиши хавфини туғдирмоқда. Мутахассислар фикрича, ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунлари барча жамоалар учун ўта шиддатли ва кутилмаган бурилишларга бой ўтади.

Реал МадридВинисиус ЖуниорТрансферларАрсеналБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:36Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голКеча, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Кеча, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиКеча, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Кеча, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди