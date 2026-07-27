Реал Мадрид трансферлари Европа гигантларига умид бағишламоқда
2026-йилги жаҳон чемпионати якунлангач, ёзги трансферлар ойнаси қизғин п палласига кирди ва янги мавсум бошланишига саноқли кунлар қолганда клублар ўз таркибини кучайтириш учун ҳаракатни бошлаб юборди. ixbt.com маълумотига кўра, бу йилги трансфер бозорида бир қатор юлдуз футболчилар асосий эътибор марказида турибди. Хусусан, бразилиялик Винисиус Жуниор, аргентиналик Хулиан Альварес ҳамда испаниялик Родри каби номлар атрофидаги миш-мишлар ёзги мавсумнинг энг муҳим воқеаларидан бирига айланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жорий трансфер бозорининг энг қизиқ жиҳати шундаки, бу келишувларнинг ҳар бири бошқа футболчиларнинг ҳам тақдирига таъсир кўрсатиб, ўзига хос занжирли реакция — домино эффектини келтириб чиқармоқда. Ушбу жараёнда "Реал Мадрид" клубининг ҳаракатлари Европанинг бошқа гранд жамоалари, жумладан, "Барселона", "Арсенал" ва Манчестер Юнайтед учун кутилмаган имкониятлар эшигини очиб бериши мумкин.
Мадридликларнинг режалари ва Винисиус Жуниор тақдириМанба хабар беришича, "Лейпциг" клубининг юлдузи Ян Диоманде "Реал Мадрид"га ўтишга жуда яқин келган. Кот-дъИвуарилик иқтидорли футболчи "Қироллик клуби" ҳужум чизиғини янада кучайтириши кутилмоқда. Мазкур йирик трансфер ўз навбатида Мадрид жамоасида Винисиус Жуниорнинг келажагини қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин.
Бразилиялик вингер ҳали ҳам клуб билан янги шартнома имзолагани йўқ ва айни пайтда "Арсенал" жамоасининг қатъий қизиқишлар доирасида қолмоқда. Агар томонлар шартномани узайтириш борасида келишувга эриша олмаса, ёзги трансфер ойнаси ёпилишидан олдин Винисиус "Канонирлар" сафига ўтишига оз қолиши тахмин қилинмоқда.
Бошқа клублар режаларидаги ўзгаришларДиомандеиннинг "Лейпциг"ни тарк этиши фақатгина "Реал Мадрид"нинг ички ишларига таъсир кўрсатиб қолмай, балки "Барселона"нинг ҳам трансфер режаларига жиддий путур етказиши мумкин. Каталонияликлар "Хоффенҳайм" ҳужумчиси, косоварлик Ведат Муриқни ўз сафига қўшиб олишни ният қилганди.
Бироқ Германия клуби Муриқининг тақдирини айнан ивуарлик футболчининг келажаги билан боғлаб қўйгани сабабли, бу занжирли битим "Блауграна"нинг ҳужум чизиғини кучайтириш бўйича режаларини барбод қилиши хавфини туғдирмоқда. Мутахассислар фикрича, ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунлари барча жамоалар учун ўта шиддатли ва кутилмаган бурилишларга бой ўтади.
…