Магистратура натижалари эълон қилинди: уларни қаердан кўриш мумкин?

·2·Жамият
Магистратура натижалари эълон қилинди: уларни қаердан кўриш мумкин?

2026/2027-ўқув йилида давлат олий таълим ташкилотларининг магистратура мутахассисликларига ўқишга кириш учун ҳужжат топширган минглаб талабгорлар кутган натижа маълум бўлди.

Магистратура қабули натижалари эълон қилинди. Талабгорлар энди ўзларининг магистратурага қабул қилингани ёки қабул қилинмаганини онлайн тарзда текшириши мумкин.

Натижаларни билиш учун энг муҳим манба — талабгорнинг шахсий кабинети.

Магистратура натижаларини қаердан текшириш мумкин?

2026/2027-ўқув йили учун магистратура мутахассисликларига қабул жараёнида my.edu.uz электрон тизими ҳамда my.gov.uz Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали онлайн рўйхатдан ўтган фуқароларнинг аризалари тўлиқ кўриб чиқилган.

Талабгорлар ўз натижасини my.edu.uz электрон тизимидаги шахсий кабинети орқали билиши мумкин.

Натижани қандай текшириш мумкин?

Бунинг учун қуйидаги тартибда ҳаракат қилиш кифоя:

  1. my.edu.uz сайтига киринг.

  2. Электрон тизимдаги шахсий кабинетингизга киринг.

  3. Магистратура қабули бўйича аризангизни очинг.

  4. Қабул натижаси ҳақидаги маълумотни текширинг.

Агар натижа ҳозирча кўринмаса, шахсий кабинетдан қайта чиқиб, тизимга яна кириш ёки маълумотлар янгиланганини текшириш мумкин.

Кимлар учун натижа муҳим?

Натижалар 2026/2027-ўқув йилида давлат олий таълим ташкилотларининг магистратура мутахассисликларига ҳужжат топширган талабгорларга тааллуқли.

Қабул жараёнида аризалар онлайн тарзда қабул қилинган ва талабгорларнинг ҳужжатлари белгиланган тартибда кўриб чиқилган.

Магистратурага ҳужжат топширган бўлсангиз, натижангизни шахсий кабинетингиздан текширишингиз мумкин.

Энди талабгорлар нимани билиши керак?

Қабул натижаси эълон қилинганидан кейин талабгорлар учун кейинги босқич ҳам муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун шахсий кабинетдаги маълумотларни диққат билан ўрганиш, қабул ҳолати ва кейинги амаллар бўйича кўрсатмаларни текшириш зарур.

Айниқса, «қабул қилинди» ёки «қабул қилинмади» деган натижа билан бирга тизимда кўрсатилган қўшимча маълумотларга ҳам эътибор бериш керак.

Энг муҳими — натижани қаердан кўриш аниқ

2026/2027-ўқув йили магистратура қабули бўйича натижалар эълон қилинди.

Ўз натижасини билишни истаган талабгорлар my.edu.uz сайтидаги шахсий кабинетига кириши керак.

Шу тариқа магистратурага ҳужжат топширганлар ўзининг қабул натижасини онлайн равишда билиб олиши мумкин.

Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тилла тақинчоқлар оёқ кийим пошнасида: Ушбу заргарлик буюмлари тўхтатиб қолиндиТилла тақинчоқлар оёқ кийим пошнасида: Ушбу заргарлик буюмлари тўхтатиб қолиндиБугун, 06:24IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?Бугун, 06:10Тошкентда ҳаракатдаги икки машина устига дарахт қуладиТошкентда ҳаракатдаги икки машина устига дарахт қуладиКеча, 19:12Тошкентда эркак каналга тушиб кетган болани қутқардиТошкентда эркак каналга тушиб кетган болани қутқардиКеча, 19:09Каналга тушган Cobalt’даги аёлни ЙПХ ходими қутқардиКаналга тушган Cobalt’даги аёлни ЙПХ ходими қутқардиКеча, 18:55Тошкентда виза олиб беришда 31,2 минг долларлик фирибгарлик фош этилдиТошкентда виза олиб беришда 31,2 минг долларлик фирибгарлик фош этилдиКеча, 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди