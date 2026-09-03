Магистратура натижалари эълон қилинди: уларни қаердан кўриш мумкин?
2026/2027-ўқув йилида давлат олий таълим ташкилотларининг магистратура мутахассисликларига ўқишга кириш учун ҳужжат топширган минглаб талабгорлар кутган натижа маълум бўлди.
Магистратура қабули натижалари эълон қилинди. Талабгорлар энди ўзларининг магистратурага қабул қилингани ёки қабул қилинмаганини онлайн тарзда текшириши мумкин.
Натижаларни билиш учун энг муҳим манба — талабгорнинг шахсий кабинети.
Магистратура натижаларини қаердан текшириш мумкин?
2026/2027-ўқув йили учун магистратура мутахассисликларига қабул жараёнида my.edu.uz электрон тизими ҳамда my.gov.uz Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали онлайн рўйхатдан ўтган фуқароларнинг аризалари тўлиқ кўриб чиқилган.
Талабгорлар ўз натижасини my.edu.uz электрон тизимидаги шахсий кабинети орқали билиши мумкин.
Натижани қандай текшириш мумкин?
Бунинг учун қуйидаги тартибда ҳаракат қилиш кифоя:
Электрон тизимдаги шахсий кабинетингизга киринг.
Магистратура қабули бўйича аризангизни очинг.
Қабул натижаси ҳақидаги маълумотни текширинг.
Агар натижа ҳозирча кўринмаса, шахсий кабинетдан қайта чиқиб, тизимга яна кириш ёки маълумотлар янгиланганини текшириш мумкин.
Кимлар учун натижа муҳим?
Натижалар 2026/2027-ўқув йилида давлат олий таълим ташкилотларининг магистратура мутахассисликларига ҳужжат топширган талабгорларга тааллуқли.
Қабул жараёнида аризалар онлайн тарзда қабул қилинган ва талабгорларнинг ҳужжатлари белгиланган тартибда кўриб чиқилган.
Магистратурага ҳужжат топширган бўлсангиз, натижангизни шахсий кабинетингиздан текширишингиз мумкин.
Энди талабгорлар нимани билиши керак?
Қабул натижаси эълон қилинганидан кейин талабгорлар учун кейинги босқич ҳам муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун шахсий кабинетдаги маълумотларни диққат билан ўрганиш, қабул ҳолати ва кейинги амаллар бўйича кўрсатмаларни текшириш зарур.
Айниқса, «қабул қилинди» ёки «қабул қилинмади» деган натижа билан бирга тизимда кўрсатилган қўшимча маълумотларга ҳам эътибор бериш керак.
Энг муҳими — натижани қаердан кўриш аниқ
2026/2027-ўқув йили магистратура қабули бўйича натижалар эълон қилинди.
Ўз натижасини билишни истаган талабгорлар my.edu.uz сайтидаги шахсий кабинетига кириши керак.
Шу тариқа магистратурага ҳужжат топширганлар ўзининг қабул натижасини онлайн равишда билиб олиши мумкин.
Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…