Германия кубоги: Ҳарри Кейннинг дубли «Бавария»ни кейинги босқичга олиб чиқди

·0·Спорт
Германия кубоги: Ҳарри Кейннинг дубли «Бавария»ни кейинги босқичга олиб чиқди

Германия кубогининг 1-босқичи доирасида Мюнхеннинг «Бавария» клуби қуйи лига вакили «Оснабрюк» меҳмони бўлди. Баҳс кутилмаган тарзда мезбонларнинг 5-дақиқадаги тезкор голи билан бошланган бўлса-да, мюнхенликлар ўз синфини намойиш этиб, иродали камбэк эвазига 4:1 ҳисобида йирик ғалабани расмийлаштирди ва кубокнинг кейинги раундига йўл олди.

Қисқа муддатли сенсация ва Мюнхен босими: Голлар кетма-кетлиги

Учрашув қуйи лига вакилининг кутилмаган ҳужуми ва трибуналарнинг жўшқин олқиши билан старт олди. Бироқ «Бавария» тез орада ўйин назоратини тўлиқ ўз қўлига олди:

  • 5-дақиқа: Мезбонлар сафида Меисснер дарвозани аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди ва «Бавария»ни қувувчи мақомига солиб қўйди (1:0);

  • 18-дақиқа: Ҳарри Кейн жарима майдончасидаги вазиятдан унумли фойдаланиб, мувозанатни тиклади (1:1);

  • 24-дақиқа: Ёш яримҳимоячи Том Бишоф чиройли зарба билан Мюнхен грандини олдинга олиб чиқди (1:2);

  • 73-дақиқа: Танаффусдан сўнг босимни оширган меҳмонлар сафида Майкл Олисе ҳисобдаги фарқни иккитага оширди (1:3);

  • 86-дақиқа: Ҳарри Кейн 11 метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан амалга ошириб, ўйиндаги дублини расмийлаштирди (1:4).

Жанговар таркиб ва янги юзлар: Баҳс қайдномаси

«Бавария» мураббийлар штаби қуйи лига рақибига қарши баҳсда таваккал қилмасликни маъқул кўрди ва майдонга бир қатор асосий юлдузларни туширди. Мудофаа марказида Жонатан Та ва Ким Мин Жэ тандеми ишончли ҳаракат қилган бўлса, ҳужум учлигида Луис Диас, Майкл Олисе ҳамда Ҳарри Кейн майдон эгалари мудофаасига жиддий босим ўтказди.

Германия кубоги. 1-босқич

  • «Оснабрюк» — «Бавария» 1:4

  • Голлар: Меисснер (5) — Кейн (18, 86 пен.), Бишоф (24), Олисе (73).

  • «Бавария» таркиби: Урбиг, Станишич, Та, Мин Жэ, Браун (Дэвис, 62), Киммих, Бишоф (Павлович, 80), Олисе, Сайбари (Карл, 62), Луис Диас, Кейн (Лаймер, 87).

Қуйи лига клубининг дастлабки дақиқалардаги шиддатини қайтарган «Бавария» классик услубда йирик ғалабани қўлга киритиб, барча турнирларда бош совринлар учун жиддий даъвогар эканини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, ушбу мавсумда янгиланган таркиб билан «Бавария» ички кубокдаги омадсизликларга чек қўйиб, Германия кубогини қўлга кирита оладими? Ҳарри Кейннинг бу сермаҳсуллиги яна қанча давом этади? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хавер Тебас Родрини «Олтин тўп»га лойиқ деб топдиХавер Тебас Родрини «Олтин тўп»га лойиқ деб топдиБугун, 01:18Октагондаги кескинлик: Сонг Ядонг Усман Нурмагомедовнинг ҳаракатларига баҳо бердиОктагондаги кескинлик: Сонг Ядонг Усман Нурмагомедовнинг ҳаракатларига баҳо бердиКеча, 23:20Миллионлардан кечди: «Барселона»га ўтган Габриэль Жезус нега маоши камайишига рози бўлди?Миллионлардан кечди: «Барселона»га ўтган Габриэль Жезус нега маоши камайишига рози бўлди?Кеча, 23:0321 йиллик саёҳат поёнига етди: рақамлар, рекордлар ва драматик финаллар21 йиллик саёҳат поёнига етди: рақамлар, рекордлар ва драматик финалларКеча, 22:55Драматик баҳс: Жаҳонгир Ўрозов «Рубин» сафида пеналтилар сериясида гол урдиДраматик баҳс: Жаҳонгир Ўрозов «Рубин» сафида пеналтилар сериясида гол урдиКеча, 22:51Леандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкинЛеандро Паредес Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мумкинКеча, 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)