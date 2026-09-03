Германия кубоги: Ҳарри Кейннинг дубли «Бавария»ни кейинги босқичга олиб чиқди
Германия кубогининг 1-босқичи доирасида Мюнхеннинг «Бавария» клуби қуйи лига вакили «Оснабрюк» меҳмони бўлди. Баҳс кутилмаган тарзда мезбонларнинг 5-дақиқадаги тезкор голи билан бошланган бўлса-да, мюнхенликлар ўз синфини намойиш этиб, иродали камбэк эвазига 4:1 ҳисобида йирик ғалабани расмийлаштирди ва кубокнинг кейинги раундига йўл олди.
Қисқа муддатли сенсация ва Мюнхен босими: Голлар кетма-кетлиги
Учрашув қуйи лига вакилининг кутилмаган ҳужуми ва трибуналарнинг жўшқин олқиши билан старт олди. Бироқ «Бавария» тез орада ўйин назоратини тўлиқ ўз қўлига олди:
5-дақиқа: Мезбонлар сафида Меисснер дарвозани аниқ нишонга олиб, ҳисобни очди ва «Бавария»ни қувувчи мақомига солиб қўйди (1:0);
18-дақиқа: Ҳарри Кейн жарима майдончасидаги вазиятдан унумли фойдаланиб, мувозанатни тиклади (1:1);
24-дақиқа: Ёш яримҳимоячи Том Бишоф чиройли зарба билан Мюнхен грандини олдинга олиб чиқди (1:2);
73-дақиқа: Танаффусдан сўнг босимни оширган меҳмонлар сафида Майкл Олисе ҳисобдаги фарқни иккитага оширди (1:3);
86-дақиқа: Ҳарри Кейн 11 метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан амалга ошириб, ўйиндаги дублини расмийлаштирди (1:4).
Жанговар таркиб ва янги юзлар: Баҳс қайдномаси
«Бавария» мураббийлар штаби қуйи лига рақибига қарши баҳсда таваккал қилмасликни маъқул кўрди ва майдонга бир қатор асосий юлдузларни туширди. Мудофаа марказида Жонатан Та ва Ким Мин Жэ тандеми ишончли ҳаракат қилган бўлса, ҳужум учлигида Луис Диас, Майкл Олисе ҳамда Ҳарри Кейн майдон эгалари мудофаасига жиддий босим ўтказди.
Германия кубоги. 1-босқич
«Оснабрюк» — «Бавария» 1:4
Голлар: Меисснер (5) — Кейн (18, 86 пен.), Бишоф (24), Олисе (73).
«Бавария» таркиби: Урбиг, Станишич, Та, Мин Жэ, Браун (Дэвис, 62), Киммих, Бишоф (Павлович, 80), Олисе, Сайбари (Карл, 62), Луис Диас, Кейн (Лаймер, 87).
Қуйи лига клубининг дастлабки дақиқалардаги шиддатини қайтарган «Бавария» классик услубда йирик ғалабани қўлга киритиб, барча турнирларда бош совринлар учун жиддий даъвогар эканини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, ушбу мавсумда янгиланган таркиб билан «Бавария» ички кубокдаги омадсизликларга чек қўйиб, Германия кубогини қўлга кирита оладими? Ҳарри Кейннинг бу сермаҳсуллиги яна қанча давом этади? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…