Боланинг тақдирини ўзгартирувчи 10 та «сеҳрли» ибора: Ота-оналар учун

·0·Жамият
Боланинг тақдирини ўзгартирувчи 10 та «сеҳрли» ибора: Ота-оналар учун

Бола тарбияси — бу фақатгина таъқиқлар, кундалик топшириқлар ёки танбеҳлардан иборат эмас. Бола психологияси бўйича мутахассисларнинг таъкидлашича, ота-онанинг оғзидан чиққан ҳар бир калима фарзанднинг келажакдаги ўз-ўзига бўлган ишончи, руҳий барқарорлиги ва жамиятда тутган ўрнини белгилаб берувчи пойдевор бўлиб хизмат қилади. Оилада меҳр ва эътибор тўлиқ берилгандагина бола ҳаётнинг турли синовларига қарши кучли ички иммунитетга эга мустақил шахс сифатида улғаяди.

Қуйида боланинг кўнглига йўл топувчи, унинг руҳий оламини бойитувчи ва оиладаги муҳаббат ришталарини мустаҳкамловчи 10 та муҳим ибора жамланди.

Меҳр, ишонч ва мустақиллик: 10 та сеҳрли калима

1. «Сени яхши кўраман» Бу шунчаки муҳаббат изҳори эмас, балки болага шартсиз қабул қилиниш ҳиссини беради. Бола ўзининг баҳолари, ютуқлари ёки хулқ-атворидан қатъи назар, ўз оиласи учун доимо қадрли эканини билиши керак.

2. «Сен яхшисан» Болалар ўзлари ҳақидаги тасаввурни катталарнинг баҳоси асосида шакллантиради. «Сен ёмонсан» деб эмас, хато қилганда унинг ҳаракатини танқид қилиб, шахсини эса яхшиликка йўналтириш унинг виждонли ва ижобий инсон бўлиб ўсишига ёрдам беради.

3. «Кел, бағримга босай» Жисмоний меҳр — қучоқлаш, эркалаш боланинг асаб тизимини тинчлантиради, хавфсизлик ҳиссини уйғотади ва стресс гормонларини камайтиради. Кунига камида бир неча бор бағрингизга босиш болани руҳий зарбалардан асрайди.

4. «Нима қилишни хоҳлардинг?» Ушбу савол болада танлов эркинлиги ва мустақил фикрлаш қобилиятини ривожлантиради. У ўз хоҳишлари муҳим эканини ҳис қилиб, келажакда муҳим қарорларни иккиланмай қабул қилишга ўрганади.

5. «Кўрсатган натижангдан хурсандман, бундан ҳам яхши бўлишини кутаман» Бу ибора меҳнат ва ҳаракатни қадрлашни ўргатади. Бола эришилган натижа ота-она томонидан эътироф этилганини кўриб қувонади, шу билан бирга олға интилиш ва янги чўққиларни забт этиш учун руҳий куч олади.

6. «Сенга ишонаман» Ота-онанинг ишончи — бола учун энг катта қанот. Ҳаётда қийинчиликларга дуч келганда ёки янги ишни бошлаганда айнан шу сўзлар унга ички дадиллик ва масъулият бағишлайди.

7. «Сен ажойибсан» Боланинг бетакрор фазилатлари, индивидуаллиги ва истеъдодини эътироф этиш уни ўз қобилиятларини кашф этишга ва ўзига бўлган соғлом ҳурматни оширишга ундайди.

8. «Сенинг фикрингни ҳурмат қиламан» Фарзандингизнинг ёшидан қатъи назар, унинг қарашлари ва тушунчаларини тинглаш уни оилада тўлақонли шахс сифатида ҳис қилишига имкон яратади. Бу келажакда ўз позициясини дадил ҳимоя қила оладиган шахсларни тарбиялайди.

9. «Сен мен учун Аллоҳимдан қадрли неъматсан» Бола ўз ҳаёти ота-онаси учун нақадар улкан бахт ва туҳфа эканини англаб етса, унда чуқур шукроналик, маънавий масъулият ва оилавий қадриятларга садоқат шаклланади.

10. «Машғул бўлган барча нарсаларингни менга ҳикоя қилиб бер» Кундалик воқеалар, ўртоқлари билан муносабати ва хаёлларини тинглаш орқали сиз бола билан мустаҳкам дўстона кўприк қурасиз. У ўзига нисбатан самимий қизиқишни ҳис қилса, ҳеч қачон ўз сирлари ва муаммоларини бегоналардан изламайди.

Сўзнинг қудрати: Мутахассислар хулосаси

Психологларнинг хулоса қилишича, оиласида мунтазам равишда рағбат ва илиқ меҳр кўрган болалар мактабда яхшироқ ўзлаштиради, тенгдошлари билан камроқ можароларга боради ва катта ҳаётда муваффақиятли карьера қуришга мойил бўлади. Сўзлар — инсон руҳиятига уруғ каби қадалади ва улар йиллар ўтиб ўз мевасини беради.

Сиз фарзандингизга ушбу меҳрли калималарни охирги марта қачон айтдингиз? Сизнингча, боланинг тўғри тарбия топишида қайси ибора энг катта кучга эга? Ўз тажрибангиз ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Seoul Mun»да кутилмаган «совуқ душ»: фонтан овқатланаётган мижозларни сувга бўктирди (видео)«Seoul Mun»да кутилмаган «совуқ душ»: фонтан овқатланаётган мижозларни сувга бўктирди (видео)Бугун, 06:50Тилла тақинчоқлар оёқ кийим пошнасида: Ушбу заргарлик буюмлари тўхтатиб қолиндиТилла тақинчоқлар оёқ кийим пошнасида: Ушбу заргарлик буюмлари тўхтатиб қолиндиБугун, 06:24Магистратура натижалари эълон қилинди: уларни қаердан кўриш мумкин?Магистратура натижалари эълон қилинди: уларни қаердан кўриш мумкин?Бугун, 06:20IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?Бугун, 06:10Тошкентда ҳаракатдаги икки машина устига дарахт қуладиТошкентда ҳаракатдаги икки машина устига дарахт қуладиКеча, 19:12Тошкентда эркак каналга тушиб кетган болани қутқардиТошкентда эркак каналга тушиб кетган болани қутқардиКеча, 19:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди