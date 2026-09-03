МапҚуест АҚШ App Store рейтингида биринчи ўринни эгаллади
АҚШда рақамли хариталар бозорининг фахрийлари қаторига кирувчи МапҚуест иловаси АҚШ App Store дўконида барча иловалар ва ўйинлар орасида мутлақ биринчи ўринга чиқиб олди. Мазкур кутилмаган муваффақият компаниянинг АҚШ президенти маъмурияти буйруғига қарши чиқиб, Онтарио кўлининг номини ўзгартиришдан бош тортгани ортидан юзага келди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг август ойи охирида АҚШ расмийлари мамлакат географик номлаш хизматига савдо сиёсати доирасида Онтарио кўлини "Лаке Америка" деб қайта номлашни талаб қилувчи фармон чиқарган эди. Ушбу қарордан сўнг Google Maps ва Apple Мапс каби йирик технология гигантлари мазкур ўзгаришни қабул қилиб, хариталардаги номларни ўзгартиришган эди.
Принципиал позиция ва фойдаланувчилар қўллаб-қувватлашиБироқ МапҚуест бошқа йўлни танлади. Компания Х ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифаси орқали кўлнинг тарихий номини сақлаб қолишини ва унинг номини ўзгартирмаслигини эълон қилди. Фойдаланувчилар компаниянинг ушбу қатъий позициясини илиқ кутиб олиб, уни оммавий равишда қўллаб-қувватлай бошладилар.
Натижада, душанба куни АҚШ App Store рейтингида 8-ўринда турган илова сешанба кунига келиб энг юқори чўққига — 1-ўринга кўтарилди. Сенсор Товер таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, фармон эълон қилинган вақтдан бери илова АҚШнинг ўзида тахминан 632 000 марта юклаб олинган.
Компания фаолиятидаги кескин ўзгаришларМапҚуест тақдим этган маълумотларга кўра, АҚШ ва Канада ҳудудларини қўшиб ҳисоблаганда иловани ўрнатганлар сони 1,5 миллиондан ошган. Янги фойдаланувчилар шунчаки иловани юклаб қўйиш билан чекланмай, балки унинг ривожланишида фаол иштирок этмоқдалар.
МапҚуест бош менежери Дуг Бергер TechCrunch нашрига берган интервюсида жамоа фойдаланувчилардан келаётган хатолар ҳақидаги хабарлар ва янги функциялар бўйича таклифлар устида тинимсиз ишлаётганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, жорий йил бошидан буён қайд этилган юклаб олишларнинг ярмидан кўпи, аниқроғи 56 фоизи айнан шу қисқа давр — 27-августдан 1-сентябргача бўлган вақт оралиғига тўғри келган.
…