МапҚуест АҚШ App Store рейтингида биринчи ўринни эгаллади

·2·Техно
МапҚуест АҚШ App Store рейтингида биринчи ўринни эгаллади

АҚШда рақамли хариталар бозорининг фахрийлари қаторига кирувчи МапҚуест иловаси АҚШ App Store дўконида барча иловалар ва ўйинлар орасида мутлақ биринчи ўринга чиқиб олди. Мазкур кутилмаган муваффақият компаниянинг АҚШ президенти маъмурияти буйруғига қарши чиқиб, Онтарио кўлининг номини ўзгартиришдан бош тортгани ортидан юзага келди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилнинг август ойи охирида АҚШ расмийлари мамлакат географик номлаш хизматига савдо сиёсати доирасида Онтарио кўлини "Лаке Америка" деб қайта номлашни талаб қилувчи фармон чиқарган эди. Ушбу қарордан сўнг Google Maps ва Apple Мапс каби йирик технология гигантлари мазкур ўзгаришни қабул қилиб, хариталардаги номларни ўзгартиришган эди.

Принципиал позиция ва фойдаланувчилар қўллаб-қувватлаши

Бироқ МапҚуест бошқа йўлни танлади. Компания Х ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифаси орқали кўлнинг тарихий номини сақлаб қолишини ва унинг номини ўзгартирмаслигини эълон қилди. Фойдаланувчилар компаниянинг ушбу қатъий позициясини илиқ кутиб олиб, уни оммавий равишда қўллаб-қувватлай бошладилар.

Натижада, душанба куни АҚШ App Store рейтингида 8-ўринда турган илова сешанба кунига келиб энг юқори чўққига — 1-ўринга кўтарилди. Сенсор Товер таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, фармон эълон қилинган вақтдан бери илова АҚШнинг ўзида тахминан 632 000 марта юклаб олинган.

Компания фаолиятидаги кескин ўзгаришлар

МапҚуест тақдим этган маълумотларга кўра, АҚШ ва Канада ҳудудларини қўшиб ҳисоблаганда иловани ўрнатганлар сони 1,5 миллиондан ошган. Янги фойдаланувчилар шунчаки иловани юклаб қўйиш билан чекланмай, балки унинг ривожланишида фаол иштирок этмоқдалар.

МапҚуест бош менежери Дуг Бергер TechCrunch нашрига берган интервюсида жамоа фойдаланувчилардан келаётган хатолар ҳақидаги хабарлар ва янги функциялар бўйича таклифлар устида тинимсиз ишлаётганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, жорий йил бошидан буён қайд этилган юклаб олишларнинг ярмидан кўпи, аниқроғи 56 фоизи айнан шу қисқа давр — 27-августдан 1-сентябргача бўлган вақт оралиғига тўғри келган.

МапҚуестApp StoreТехнологияАҚШИловалар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA маблағ етишмаслиги сабабли New Horizons аппаратини қисман ўчириши мумкинNASA маблағ етишмаслиги сабабли New Horizons аппаратини қисман ўчириши мумкинБугун, 01:28Oppo Финд X10 Pro Max флагмани учта 200 MP камера билан намойиш этилдиOppo Финд X10 Pro Max флагмани учта 200 MP камера билан намойиш этилдиБугун, 00:21Альфа Сентаури тизимига илк арзон космик аппарат юборилиши мумкинАльфа Сентаури тизимига илк арзон космик аппарат юборилиши мумкинКеча, 23:57Huawei Watch D3 ақлли соати тақдим этилди: босимни ўлчаш ва узоқ автономияHuawei Watch D3 ақлли соати тақдим этилди: босимни ўлчаш ва узоқ автономияКеча, 21:51Acer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этдиAcer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этдиКеча, 21:25Xiaomi 17 Max AnTuTu фойдаланувчилар рейтингида биринчи ўринни эгалладиXiaomi 17 Max AnTuTu фойдаланувчилар рейтингида биринчи ўринни эгалладиКеча, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди