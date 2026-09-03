Непалдаги сув тошқини қурбонлари 1 114 нафарга етди — 4 минг киши қидирилмоқда
Непал ва Хитойнинг тоғли чегара ҳудудларида юз берган мисли кўрилмаган кучли сув тошқинлари ва лой кўчкилари минтақада сўнгги йиллардаги энг оғир гуманитар фожиалардан бирини келтириб чиқарди. Сўнгги расмий маълумотларга кўра, табиий офат оқибатида ҳалок бўлганлар сони 1 114 нафарга етган. Вайроналар кўлами ва кўчкилар ҳажми ортиб бораётгани сабабли қурбонлар сони янада ошиши мумкинлигидан жиддий хавотир билдирилмоқда.
Минг саккиз юз метрлик тоғлар бағридаги фожиа: Сўнгги рақамлар
Офат кўлами чегара бўйлаб жойлашган ўнлаб аҳоли пунктларини қамраб олди:
1 114 нафар қурбон: Кўчкилар ва шиддатли сел оқимлари остида қолган аҳоли ва сайёҳларнинг тасдиқланган талафоти;
4 000 га яқин бедарак йўқолганлар: Айни пайтда минглаб инсонлар билан алоқа бутунлай узилган бўлиб, улар вайроналар ёки лой қатламлари остида қолгани тахмин қилинмоқда;
Инфратузилманинг издан чиқиши: Сув тошқини тоғ йўлларини ювиб кетган, бир қатор стратегик кўприклар қулаб тушган ва электр-алоқа тармоқлари узилган. Оқибатда кўплаб қишлоқлар ташқи дунёдан буткул ажралиб қолди.
Қидирув-қутқарув ишлари: Вақтга қарши кураш
Офат ҳудудида Непал ва Хитой қутқарув хизматлари, ҳарбий тузилмалар ҳамда маҳаллий аҳоли вакиллари иштирокида кенг қамровли фавқулодда операция давом этмоқда:
Оғир техникадан фойдаланиш чекловлари: Мураккаб тоғ рельефи ва қайта кўчки юз бериш хавфининг юқорилиги сабабли оғир махсус техникаларни жалб этиш кечикмоқда, қутқарувчилар кўплаб нуқталарда қўл кучи билан ишлашга мажбур бўлмоқда;
Авиация сафарбарлиги: Хавфли ҳудудларда қамалиб қолганларни эвакуация қилиш ва ярадорларга биринчи ёрдам кўрсатиш учун ҳар икки давлат томонидан қутқарув вертолётлари узлуксиз парвозларни амалга оширмоқда;
Қутқарув учун оз фурсат: Мутахассисларнинг таъкидлашича, лой ва сув босган ҳудудларда вақт бедарак йўқолганларнинг тирик топилиши имкониятини кескин камайтирмоқда, шу боис ишлар туну-кун тўхтатилмаяпти.
Глобал иқлим ўзгариши оқибатида Ҳимолай минтақасида музликларнинг тез эриши ва мавсумий ёғингарчиликларнинг кескин кучайиши тоғли ҳудудлардаги трансчегаравий хавфсизлик чораларини тубдан қайта кўриб чиқишни тақозо этмоқда.
Сизнингча, тоғли ҳудудларда бундай йирик кўламли табиий офатларнинг олдини олиш ва одамлар ҳаётини сақлаб қолиш учун давлатлар қандай қўшма эрта огоҳлантириш тизимларини ишга тушириши лозим? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…