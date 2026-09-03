Непалдаги сув тошқини қурбонлари 1 114 нафарга етди — 4 минг киши қидирилмоқда

·0·Дунё
Непалдаги сув тошқини қурбонлари 1 114 нафарга етди — 4 минг киши қидирилмоқда

Непал ва Хитойнинг тоғли чегара ҳудудларида юз берган мисли кўрилмаган кучли сув тошқинлари ва лой кўчкилари минтақада сўнгги йиллардаги энг оғир гуманитар фожиалардан бирини келтириб чиқарди. Сўнгги расмий маълумотларга кўра, табиий офат оқибатида ҳалок бўлганлар сони 1 114 нафарга етган. Вайроналар кўлами ва кўчкилар ҳажми ортиб бораётгани сабабли қурбонлар сони янада ошиши мумкинлигидан жиддий хавотир билдирилмоқда.

Минг саккиз юз метрлик тоғлар бағридаги фожиа: Сўнгги рақамлар

Офат кўлами чегара бўйлаб жойлашган ўнлаб аҳоли пунктларини қамраб олди:

  • 1 114 нафар қурбон: Кўчкилар ва шиддатли сел оқимлари остида қолган аҳоли ва сайёҳларнинг тасдиқланган талафоти;

  • 4 000 га яқин бедарак йўқолганлар: Айни пайтда минглаб инсонлар билан алоқа бутунлай узилган бўлиб, улар вайроналар ёки лой қатламлари остида қолгани тахмин қилинмоқда;

  • Инфратузилманинг издан чиқиши: Сув тошқини тоғ йўлларини ювиб кетган, бир қатор стратегик кўприклар қулаб тушган ва электр-алоқа тармоқлари узилган. Оқибатда кўплаб қишлоқлар ташқи дунёдан буткул ажралиб қолди.

Қидирув-қутқарув ишлари: Вақтга қарши кураш

Офат ҳудудида Непал ва Хитой қутқарув хизматлари, ҳарбий тузилмалар ҳамда маҳаллий аҳоли вакиллари иштирокида кенг қамровли фавқулодда операция давом этмоқда:

  • Оғир техникадан фойдаланиш чекловлари: Мураккаб тоғ рельефи ва қайта кўчки юз бериш хавфининг юқорилиги сабабли оғир махсус техникаларни жалб этиш кечикмоқда, қутқарувчилар кўплаб нуқталарда қўл кучи билан ишлашга мажбур бўлмоқда;

  • Авиация сафарбарлиги: Хавфли ҳудудларда қамалиб қолганларни эвакуация қилиш ва ярадорларга биринчи ёрдам кўрсатиш учун ҳар икки давлат томонидан қутқарув вертолётлари узлуксиз парвозларни амалга оширмоқда;

  • Қутқарув учун оз фурсат: Мутахассисларнинг таъкидлашича, лой ва сув босган ҳудудларда вақт бедарак йўқолганларнинг тирик топилиши имкониятини кескин камайтирмоқда, шу боис ишлар туну-кун тўхтатилмаяпти.

Глобал иқлим ўзгариши оқибатида Ҳимолай минтақасида музликларнинг тез эриши ва мавсумий ёғингарчиликларнинг кескин кучайиши тоғли ҳудудлардаги трансчегаравий хавфсизлик чораларини тубдан қайта кўриб чиқишни тақозо этмоқда.

Сизнингча, тоғли ҳудудларда бундай йирик кўламли табиий офатларнинг олдини олиш ва одамлар ҳаётини сақлаб қолиш учун давлатлар қандай қўшма эрта огоҳлантириш тизимларини ишга тушириши лозим? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нетаняху Ғазога ташриф буюриб, ҳудуднинг 60 фоизи эгалланганини эълон қилдиНетаняху Ғазога ташриф буюриб, ҳудуднинг 60 фоизи эгалланганини эълон қилдиБугун, 06:34Таиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қиладиТаиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қиладиБугун, 06:15Ҳиндистондаги сирли ресторан: мижозлар қабрлар орасида овқатланадиҲиндистондаги сирли ресторан: мижозлар қабрлар орасида овқатланадиКеча, 22:24«Россия қувғиндига айланмади»: Ғарбнинг Москвани дипломатик яккалаш режаси нега барбод бўлди?«Россия қувғиндига айланмади»: Ғарбнинг Москвани дипломатик яккалаш режаси нега барбод бўлди?Кеча, 21:34Германия энергетикасида бир кунда 2 та йирик диверсия: Электр станциялари тўхтатилдиГермания энергетикасида бир кунда 2 та йирик диверсия: Электр станциялари тўхтатилдиКеча, 21:01Хитой нефть гиганти Россия хомашёсини «супуриб олмоқда»: Хусусий заводлар хомашёсиз қолдиХитой нефть гиганти Россия хомашёсини «супуриб олмоқда»: Хусусий заводлар хомашёсиз қолдиКеча, 20:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди