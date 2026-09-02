Тошкентда эркак каналга тушиб кетган болани қутқарди
Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туманида бир фуқаронинг жасорати туфайли каналга оқиб кетган 3 ёшли бола қутқариб қолинди.
Воқеа жорий йилнинг 29 август куни содир бўлган. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда кичик боланинг канал сувида оқиб кетаётгани ва уни кўриб қолган эркак ёрдам бериш учун сувга тушгани акс этган.
Маълум бўлишича, фуқаро мазкур ҳудудга видеоролик суратга олиш мақсадида келган. Бироқ у ерда кутилмаганда боланинг каналга тушиб, сув оқимида оқиб кетаётганига гувоҳ бўлган.
Эркак вазиятни кўриб, бир зум ҳам иккиланмаган. У дарҳол сувга тушиб, болани оқимдан олиб чиққан ва хавфсиз жойга олиб ўтган.
Бола сувдан чиқарилганидан сўнг унга ёрдам кўрсатишга ҳаракат қилинган. Кейинчалик воқеа акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Қаҳрамон фуқаро ота-оналарни фарзандларини назоратсиз қолдирмасликка чақирди. Шунингдек, болаларни чўмилиш тақиқланган ва хавфли сув ҳавзаларига юбормаслик зарурлигини таъкидлади.
Бир неча дақиқалик эътиборсизлик катта фожиага олиб келиши мумкин. Бу воқеа эса болалар хавфсизлигига жиддий эътибор қаратиш қанчалик муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.
…