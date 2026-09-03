Нетаняху Ғазога ташриф буюриб, ҳудуднинг 60 фоизи эгалланганини эълон қилди
Яқин Шарқдаги қалтис вазият фонида Исроил Бош вазири Бинямин Нетаняху Ғазо секторига шахсан ташриф буюрди ва анклавдаги ҳарбий ҳаракатларнинг келгуси тақдири бўйича муҳим стратегик баёнот билан чиқди. Ҳукумат раҳбари Исроил армияси (ЦАХАЛ) айни пайтда ҳудуднинг катта қисмини тўлиқ назорат остига олганини ҳамда эгалланган чизиқлардан ҳеч қачон чекинмаслигини қатъий таъкидлади.
Ушбу очиқ баёнот халқаро ҳамжамият томонидан кутилаётган ўт очишни тўхтатиш ва қўшинларни олиб чиқиш бўйича музокаралар истиқболини янада мавҳум ҳолатга келтириб қўйди.
«Бу якуний кўрсаткич эмас»: Бош вазирнинг асосий баёнотлари
Ғазо секторидаги исроиллик ҳарбийлар позицияларини кўздан кечирган Нетаняху амалиётлар кўлами ва эришилган натижалар бўйича рақамларни очиқлади:
Ҳудуднинг 60 фоизи: «Исроил ҳозир Ғазо секторининг 60 фоизини тўлиқ назорат қилмоқда ва бу якуний кўрсаткич эмас», — дея таъкидлади Бош вазир кучлар назорат ҳудудини янада кенгайтириши мумкинлигига шама қилиб;
Кундалик нишонлар: Ҳарбий бўлинмалар мамлакат хавфсизлигига таҳдид солаётган террорчи гуруҳларни ҳар куни йўқ қилиш бўйича режали ҳаракатларни давом эттираётгани айтилди;
Чекинишнинг мутлақ инкори: Исроил кучлари эгалланган стратегик позициялар ва хавфсизлик йўлакларидан ҳеч қандай шароитда ортга чекинмаслиги ва назоратни қўлдан бой бермаслиги расман маълум қилинди.
Музокаралар истиқболи ва узоқ муддатли ҳарбий иштирок
Нетаняхунинг Ғазони тарк этмаслик ҳақидаги позицияси Исроилнинг анклав устидан узоқ муддатли хавфсизлик назоратини сақлаб қолиш ниятида эканини яққол кўрсатмоқда:
Ҳарбий буфер ҳудудлар: Экспертлар фикрича, назорат қилинаётган 60 фоизлик майдон стратегик йўлаклар, чегара олди буфер зоналари ҳамда муҳим транспорт артерияларини ўз ичига олади;
Дипломатик зиддият: Халқаро воситачилар — АҚШ, Миср ва Қатар томонидан илгари сурилаётган узоқ муддатли сулҳ режаси Исроил қўшинларини босқичма-босқич сектордан олиб чиқишни назарда тутар эди. Нетаняхунинг кескин риторикаси эса Тель-Авивнинг ҳарбий босимни сусайтириш нияти йўқлигидан дарак бермоқда.
Ғазодаги вазият бўйича билдирилган ушбу қатъий позиция минтақада янги сиёсий кескинлик тўлқинини бошлаб бериши ва музокаралар жараёнини янада бошиберк кўчага олиб кириши кутилмоқда.
Сизнингча, Исроилнинг Ғазо секторини тарк этмаслик ва назоратни сақлаб қолиш қарори узоқ муддатли барқарорликка олиб келадими ёки Яқин Шарқда янги ва янада шиддатли қуролли тўқнашувлар ўчоғини пайдо қиладими? Фикр ва хулосаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…