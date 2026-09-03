Нетаняху Ғазога ташриф буюриб, ҳудуднинг 60 фоизи эгалланганини эълон қилди

·2·Дунё
Нетаняху Ғазога ташриф буюриб, ҳудуднинг 60 фоизи эгалланганини эълон қилди

Яқин Шарқдаги қалтис вазият фонида Исроил Бош вазири Бинямин Нетаняху Ғазо секторига шахсан ташриф буюрди ва анклавдаги ҳарбий ҳаракатларнинг келгуси тақдири бўйича муҳим стратегик баёнот билан чиқди. Ҳукумат раҳбари Исроил армияси (ЦАХАЛ) айни пайтда ҳудуднинг катта қисмини тўлиқ назорат остига олганини ҳамда эгалланган чизиқлардан ҳеч қачон чекинмаслигини қатъий таъкидлади.

Ушбу очиқ баёнот халқаро ҳамжамият томонидан кутилаётган ўт очишни тўхтатиш ва қўшинларни олиб чиқиш бўйича музокаралар истиқболини янада мавҳум ҳолатга келтириб қўйди.

«Бу якуний кўрсаткич эмас»: Бош вазирнинг асосий баёнотлари

Ғазо секторидаги исроиллик ҳарбийлар позицияларини кўздан кечирган Нетаняху амалиётлар кўлами ва эришилган натижалар бўйича рақамларни очиқлади:

  • Ҳудуднинг 60 фоизи: «Исроил ҳозир Ғазо секторининг 60 фоизини тўлиқ назорат қилмоқда ва бу якуний кўрсаткич эмас», — дея таъкидлади Бош вазир кучлар назорат ҳудудини янада кенгайтириши мумкинлигига шама қилиб;

  • Кундалик нишонлар: Ҳарбий бўлинмалар мамлакат хавфсизлигига таҳдид солаётган террорчи гуруҳларни ҳар куни йўқ қилиш бўйича режали ҳаракатларни давом эттираётгани айтилди;

  • Чекинишнинг мутлақ инкори: Исроил кучлари эгалланган стратегик позициялар ва хавфсизлик йўлакларидан ҳеч қандай шароитда ортга чекинмаслиги ва назоратни қўлдан бой бермаслиги расман маълум қилинди.

Музокаралар истиқболи ва узоқ муддатли ҳарбий иштирок

Нетаняхунинг Ғазони тарк этмаслик ҳақидаги позицияси Исроилнинг анклав устидан узоқ муддатли хавфсизлик назоратини сақлаб қолиш ниятида эканини яққол кўрсатмоқда:

  • Ҳарбий буфер ҳудудлар: Экспертлар фикрича, назорат қилинаётган 60 фоизлик майдон стратегик йўлаклар, чегара олди буфер зоналари ҳамда муҳим транспорт артерияларини ўз ичига олади;

  • Дипломатик зиддият: Халқаро воситачилар — АҚШ, Миср ва Қатар томонидан илгари сурилаётган узоқ муддатли сулҳ режаси Исроил қўшинларини босқичма-босқич сектордан олиб чиқишни назарда тутар эди. Нетаняхунинг кескин риторикаси эса Тель-Авивнинг ҳарбий босимни сусайтириш нияти йўқлигидан дарак бермоқда.

Ғазодаги вазият бўйича билдирилган ушбу қатъий позиция минтақада янги сиёсий кескинлик тўлқинини бошлаб бериши ва музокаралар жараёнини янада бошиберк кўчага олиб кириши кутилмоқда.

Сизнингча, Исроилнинг Ғазо секторини тарк этмаслик ва назоратни сақлаб қолиш қарори узоқ муддатли барқарорликка олиб келадими ёки Яқин Шарқда янги ва янада шиддатли қуролли тўқнашувлар ўчоғини пайдо қиладими? Фикр ва хулосаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Непалдаги сув тошқини қурбонлари 1 114 нафарга етди — 4 минг киши қидирилмоқдаНепалдаги сув тошқини қурбонлари 1 114 нафарга етди — 4 минг киши қидирилмоқдаБугун, 06:38Таиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қиладиТаиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қиладиБугун, 06:15Ҳиндистондаги сирли ресторан: мижозлар қабрлар орасида овқатланадиҲиндистондаги сирли ресторан: мижозлар қабрлар орасида овқатланадиКеча, 22:24«Россия қувғиндига айланмади»: Ғарбнинг Москвани дипломатик яккалаш режаси нега барбод бўлди?«Россия қувғиндига айланмади»: Ғарбнинг Москвани дипломатик яккалаш режаси нега барбод бўлди?Кеча, 21:34Германия энергетикасида бир кунда 2 та йирик диверсия: Электр станциялари тўхтатилдиГермания энергетикасида бир кунда 2 та йирик диверсия: Электр станциялари тўхтатилдиКеча, 21:01Хитой нефть гиганти Россия хомашёсини «супуриб олмоқда»: Хусусий заводлар хомашёсиз қолдиХитой нефть гиганти Россия хомашёсини «супуриб олмоқда»: Хусусий заводлар хомашёсиз қолдиКеча, 20:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди