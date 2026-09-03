NASA маблағ етишмаслиги сабабли New Horizons аппаратини қисман ўчириши мумкин

·2·Техно
NASA маблағ етишмаслиги сабабли New Horizons аппаратини қисман ўчириши мумкин

АҚШнинг Аэрокосмик маъмурияти — NASA октабр ойида New Horizons космик аппаратидаги иккита илмий асбобни молиялаштириш тўхтатилгани сабабли ўчириб қўйишга мажбур бўлиши мумкин. Ҳозирда тўлиқ соз ҳолатда бўлган зонд Қуёш тизимининг чекка ҳудудларига яқинлашиб бораётган бир пайтда юзага келган бу ҳолат илмий жамоатчиликда кескин эътирозларни келтириб чиқармоқда. ixbt.com маълумотига кўра, муаммо сўнгги икки молиявий йил давомида зарур бўлган 2 миллион доллар маблағнинг ажратилмагани билан боғлиқ. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асбобларни қўллаб-қувватлаш учун талаб этиладиган ушбу маблағ, жумладан, маълумотларни қабул қилувчи, қайта ишловчи ва таҳлил қилувчи муҳандислар ҳамда олимларнинг меҳнатига ҳақ тўлаш учун зарур. Агар молиялаштириш тикланмаса, Қуёш шамоли зарраларини ўрганувчи иккита муҳим қурилма — энергияга бой зарраларни қайд этувчи ПEПССИ ва камроқ энергияга эга Қуёш шамоли зарраларини ўлчовчи СВAP асбоблари фаолияти тўхтатилади.

Илмий ўлчовларнинг аҳамияти

Мазкур асбоблар ёрдамида олинган маълумотлар Қуёшнинг Плутон орбитасидан анча узоқдаги фазога таъсирини ўрганишда муҳим аҳамият касб этади. Хусусан, уларнинг ёрдамида юлдузлараро фазодаги нейтрал атомлар бўлган зарядсиз ионлар ўлчанади. Бу зарядсиз атомлар ионлашгандан сўнг Қуёш шамоли томонидан ушлаб қолинади ва унинг энергиясини олиб қўйиб, оқим кескин секинлашадиган ҳудуддаги жараёнларга таъсир кўрсатади.

Ҳозирги вақтда New Horizons космик аппарати Ерга нисбатан Қуёшдан 66 марта ва Плутондан икки баробар узоқроқда ҳаракатланмоқда. Яқин йилларда у Қуёш шамолининг ўта товушли оқими кескин тормозланадиган зарба тўлқинига етиб бориши ва сўнгра гелиопауза — Қуёш шамоли ҳосил қилган макон чегараси сари йўлини давом эттириши кутилмоқда. New Horizons «Voyager» аппаратларидан фарқли равишда бошқа йўналишда ҳаракатланаётгани боис эски қурилмалар учун мавжуд бўлмаган узоқ ҳудудлар ҳақида ноёб маълумотларни тақдим эта олади.

Қарорнинг салбий оқибатлари

Мутахассисларнинг фикрича, мазкур асбобларнинг ўчирилиб қўйилиши ортга қайтариб бўлмайдиган зарба бериши мумкин. Агар қурилмалар ҳозир ўчирилса ва бир неча йилдан сўнг NASA учун янги фазо ҳудудида кузатувлар олиб бориш зарурати туғилса ҳам, бой берилган ўлчовларни кейинчалик тиклаб бўлмайди. Ваҳоланки, New Horizons аппаратининг ўзи 2050-йилгача ишлашга қодир бўлиб, гелиопаузадаги чегарадан ўтиб юлдузлараро фазога чиққунга қадар тадқиқотларни давом эттириш салоҳиятига эга.

Молиявий муаммо NASA ичидаги маблағларни тақсимлаш жараёнида юзага келган. Миссиянинг асосий харажатлари — йилига тахминан 10 миллион доллар — планетология бўлинмаси томонидан қопланади, бироқ яна 2 миллион доллар ҳар йили геофизика бюджетидан келиб тушиши лозим эди. Ушбу маблағ бир неча йил давомида ажратиб келинган бўлса-да, 2025- ва 2026-молиявий йилларда молиялаштириш тўхтаб қолган.

New Horizons илмий гуруҳи муаммони идора ичида ҳал қила олмагач, уни оммага эълон қилди. Шунга қарамай, вазият ҳали ўзгариши мумкин. NASA маъмури Жаред Изакман агентлик бу масала билан шуғулланаётганини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, асосий маблағлар аллақачон New Horizons қурилишига киритилган, шу боис NASA нисбатан кичик жорий харажатлар эвазига аппаратдан максимал илмий натижа олишдан манфаатдор бўлиши керак. Ҳозирча эса асбобларни сақлаб қолиш бўйича расмий қарор қабул қилингани йўқ.

NASANew HorizonsКосмосИлмий тадқиқотларАстрономия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МапҚуест АҚШ App Store рейтингида биринчи ўринни эгалладиМапҚуест АҚШ App Store рейтингида биринчи ўринни эгалладиБугун, 01:24Oppo Финд X10 Pro Max флагмани учта 200 MP камера билан намойиш этилдиOppo Финд X10 Pro Max флагмани учта 200 MP камера билан намойиш этилдиБугун, 00:21Альфа Сентаури тизимига илк арзон космик аппарат юборилиши мумкинАльфа Сентаури тизимига илк арзон космик аппарат юборилиши мумкинКеча, 23:57Huawei Watch D3 ақлли соати тақдим этилди: босимни ўлчаш ва узоқ автономияHuawei Watch D3 ақлли соати тақдим этилди: босимни ўлчаш ва узоқ автономияКеча, 21:51Acer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этдиAcer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этдиКеча, 21:25Xiaomi 17 Max AnTuTu фойдаланувчилар рейтингида биринчи ўринни эгалладиXiaomi 17 Max AnTuTu фойдаланувчилар рейтингида биринчи ўринни эгалладиКеча, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди