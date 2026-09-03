Катта хатлов: 6,5 миллион кишининг даромади расмий ҳисобда йўқ — бизнесни нималар кутмоқда?

·0·Иқтисодиёт
Катта хатлов: 6,5 миллион кишининг даромади расмий ҳисобда йўқ — бизнесни нималар кутмоқда?

Ўзбекистонда яширин иқтисодиёт улушини қисқартириш, тадбиркорлик субъектларининг ҳақиқий манзарасини аниқлаш ва меҳнат бозорини тартибга солиш бўйича муҳим қадам қўйилмоқда. Жорий йилнинг 15 октябридан 30 ноябрига қадар республика бўйлаб бизнесни рўйхатга олиш ва иқтисодий субъектларни ялпи хатловдан ўтказиш бўйича кенг кўламли тадбир ўтказилади. Мазкур муҳим қарор Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ҳузурида бўлиб ўтган соҳага оид тақдимотда маълум қилинди.

Рақамлар ва ҳақиқат: 42 фоиз даромад «соя»да қолмоқда

Йиғилишда мамлакат иқтисодиёти ва меҳнат бозоридаги бугунги реал ҳолатни кўрсатувчи жиддий кўрсаткичлар очиқланди:

  • 15,2 миллион нафар: Ўзбекистонда расман меҳнат билан банд бўлган жами аҳоли сони;

  • 6,5 миллион киши (42%): Меҳнат қилаётган фуқароларнинг салкам ярмига яқинининг даромадлари давлатнинг расмий ҳисоб-китобларида тўлиқ акс этмаяпти;

  • «Қоғоздаги» корхоналар: Давлат рўйхатидан ўтган кичик ва ўрта бизнес субъектларининг салмоқли қисми амалда ишламаётгани ёки ўз фаолиятини номаълум муддатга тўхтатиб қўйгани маълум бўлди.

Бундай номутаносиблик иқтисодиётда яширин айланмалар ҳажми ҳали ҳам юқорилигидан ҳамда меҳнат қилаётган фуқароларнинг ижтимоий кафолатлари (пенсия жамғармаси, стаж ва суғурта) тўлиқ ҳимояланмаётганидан далолат беради.

15 октябрдан бошланадиган хатловдан нима мақсад кўзланган?

Мажлис баёнотида таъкидланишича, 30 ноябрга қадар давом этадиган тадбир доирасида қуйидаги вазифалар ҳал этилади:

  • Тўлиқ инвентаризация: Мамлакатда фаолият юритаётган барча иқтисодий бирликлар тўлиқ хатловдан ўтказилади;

  • Ҳақиқий ҳолатга баҳо бериш: Субъектларнинг реал ҳолати, ишчи ўринлари сони ва иқтисодиёт тармоқлари бўйича тақсимотига ойдинлик киритилади;

  • Сохта кўрсаткичлардан воз кечиш: Фақат рўйхатда туриб, ишламаётган корхоналар ажратиб олиниб, амалда иш ўрни яратаётган ҳақиқий бизнесга тўғри баҳо берилади.

Мутахассислар фикрича, бу хатлов шунчаки текширув эмас, балки давлат томонидан солиқ сиёсатини тўғри режалаштириш, «соя»даги капитални қонуний майдонга олиб чиқиш ҳамда тадбиркорларга манзилли имтиёз ва субсидиялар ажратиш учун зарур бўлган аниқ статистик базани яратиб беради.

Сизнингча, 15 октябрдан бошланадиган ялпи хатлов 6,5 миллион нафар аҳоли даромадини «соя»дан чиқаришга ёрдам берадими? Иш берувчилар ходимлар маошини тўлиқ расмийлаштириши учун солиқ тизимида яна қандай ўзгаришлар қилиниши керак? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

3 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди3 сентябрь учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 17:50Катта хушхабар: Декларациясиз нақд валюта олиб чиқиш лимити 10 минг долларга оширилмоқдаКатта хушхабар: Декларациясиз нақд валюта олиб чиқиш лимити 10 минг долларга оширилмоқдаКеча, 15:123 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда3 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 11:12Муомалада қанча нақд пул бор? Ўзбекистон молия тизимидаги янги рекордларМуомалада қанча нақд пул бор? Ўзбекистон молия тизимидаги янги рекордлар31.08, 22:222,2 млрд долларлик Тошкент–Самарқанд пулли йўлига Ҳонконг банклари пул тикади2,2 млрд долларлик Тошкент–Самарқанд пулли йўлига Ҳонконг банклари пул тикади31.08, 11:09Ўзбекистон ва Ҳиндистон савдони 5 миллиард долларга етказмоқчи (фото)Ўзбекистон ва Ҳиндистон савдони 5 миллиард долларга етказмоқчи (фото)30.08, 16:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
28 август учун валюта курслари эълон қилинди
28 август учун валюта курслари эълон қилинди