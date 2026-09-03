IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?
Ўзбекистонда IELTS имтиҳонини топшириш истагида бўлганлар учун муҳим ўзгариш юз берди. Academic ва General Training форматларининг нархи 2 млн 798 минг сўмга етди.
Аввал ушбу имтиҳон учун 2 млн 664 минг сўм тўланган. Демак, нарх 134 минг сўмга, яъни қарийб 5 фоизга ошган.
Янги тариф Британ Кенгашининг Ўзбекистондаги расмий IELTS рўйхатдан ўтиш саҳифасида ҳам кўрсатилган. Унда Academic ва General Training имтиҳонларининг компьютердаги нархи бир хил — 2 798 000 сўм.
IELTS учун энди қанча тўланади?
Ҳозирги расмий тариф қуйидагича:
Имтиҳон тури
Янги нарх
Аввалги нарх
Фарқ
IELTS Academic
2 798 000 сўм
2 664 000 сўм
+134 000 сўм
IELTS General Training
2 798 000 сўм
2 664 000 сўм
+134 000 сўм
Шундай қилиб, имтиҳон топширувчи энди аввалгидан 134 минг сўм кўпроқ маблағ тайёрлаши керак бўлади.
Academic ва General Training нархи бир хил
IELTS’нинг икки асосий тури — Academic ва General Training учун тўлов миқдори бир хил.
Бироқ уларнинг мақсади фарқ қилади. IELTS расмий маълумотига кўра, Academic асосан олий таълим ва профессионал рўйхатдан ўтиш учун мос бўлса, General Training кўпроқ миграция, иш тажрибаси, касбий тайёргарлик ва айрим таълим дастурлари учун қўлланади.
Шунинг учун имтиҳонга рўйхатдан ўтишдан олдин қайси формат сизга кераклигини аниқлаб олиш муҳим.
Қарийб 2,8 миллион сўмлик имтиҳон
Янги нархни аввалги тариф билан солиштирганда:
аввал — 2 664 000 сўм;
ҳозир — 2 798 000 сўм;
қимматлашиш — 134 000 сўм;
ўсиш — тахминан 5 фоиз.
Бу сумма фақат имтиҳон тўлови эканини ҳам ҳисобга олиш керак. IELTS’га тайёргарлик учун курс, репетитор ёки қўшимча ўқув материалларига сарфланадиган маблағлар бундан ташқари бўлиши мумкин.
IELTS’га тайёрланаётганлар учун муҳим жиҳат
Имтиҳон нархи ошгани сабабли уни қайта-қайта топшириш қўшимча харажатни сезиларли равишда оширади.
Шунинг учун имтиҳон санасини белгилашдан олдин ўз билимини синов тестлари орқали баҳолаб, мақсад қилинган баллга қанчалик яқин эканини аниқлаш фойдали.
Британ Кенгаши IELTS тўлови таркибига тайёргарлик материаллари ва бепул машқ тестлари ҳам киришини маълум қилган.
IELTS топширмоқчи бўлганлар энди нимани билиши керак?
Янги тариф фонида энг муҳим маълумотлар қуйидагича:
IELTS Academic ва General Training — 2 млн 798 минг сўм.
Имтиҳон топширишни режалаштираётганлар рўйхатдан ўтишдан олдин расмий сайтда амалдаги нарх, имтиҳон санаси ва мавжуд жойларни текшириб олиши керак.
Бундан ташқари, IELTS for UKVI каби махсус имтиҳонларнинг нархи стандарт Academic ва General Training тарифидан фарқ қилади. Британ Кенгаши сайтида UKVI Academic ва General Training учун ҳозирги тўлов 3 млн 119 минг сўм деб кўрсатилган.
Энг муҳими — нарх эмас, биринчи уринишда керакли баллни олиш
IELTS нархининг 134 минг сўмга ошиши биринчи қарашда катта фарқдек кўринмаслиги мумкин. Аммо имтиҳонни бир неча марта топшириш зарурати пайдо бўлса, умумий харажат анча кўпайиб кетади.
Шу сабабли 2,8 миллион сўмга яқин тўлов қилган ҳолда имтиҳонга пухта тайёрланиш ва керакли натижани биринчи уринишда қўлга киритиш кўпчилик учун энг мақбул вариант бўлиб қолмоқда. Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…