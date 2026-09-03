IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?

·0·Жамият
IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?

Ўзбекистонда IELTS имтиҳонини топшириш истагида бўлганлар учун муҳим ўзгариш юз берди. Academic ва General Training форматларининг нархи 2 млн 798 минг сўмга етди.

Аввал ушбу имтиҳон учун 2 млн 664 минг сўм тўланган. Демак, нарх 134 минг сўмга, яъни қарийб 5 фоизга ошган.

Янги тариф Британ Кенгашининг Ўзбекистондаги расмий IELTS рўйхатдан ўтиш саҳифасида ҳам кўрсатилган. Унда Academic ва General Training имтиҳонларининг компьютердаги нархи бир хил — 2 798 000 сўм.

IELTS учун энди қанча тўланади?

Ҳозирги расмий тариф қуйидагича:

Имтиҳон тури

Янги нарх

Аввалги нарх

Фарқ

IELTS Academic

2 798 000 сўм

2 664 000 сўм

+134 000 сўм

IELTS General Training

2 798 000 сўм

2 664 000 сўм

+134 000 сўм

Шундай қилиб, имтиҳон топширувчи энди аввалгидан 134 минг сўм кўпроқ маблағ тайёрлаши керак бўлади.

Academic ва General Training нархи бир хил

IELTS’нинг икки асосий тури — Academic ва General Training учун тўлов миқдори бир хил.

Бироқ уларнинг мақсади фарқ қилади. IELTS расмий маълумотига кўра, Academic асосан олий таълим ва профессионал рўйхатдан ўтиш учун мос бўлса, General Training кўпроқ миграция, иш тажрибаси, касбий тайёргарлик ва айрим таълим дастурлари учун қўлланади.

Шунинг учун имтиҳонга рўйхатдан ўтишдан олдин қайси формат сизга кераклигини аниқлаб олиш муҳим.

Қарийб 2,8 миллион сўмлик имтиҳон

Янги нархни аввалги тариф билан солиштирганда:

  • аввал — 2 664 000 сўм;

  • ҳозир — 2 798 000 сўм;

  • қимматлашиш — 134 000 сўм;

  • ўсиш — тахминан 5 фоиз.

Бу сумма фақат имтиҳон тўлови эканини ҳам ҳисобга олиш керак. IELTS’га тайёргарлик учун курс, репетитор ёки қўшимча ўқув материалларига сарфланадиган маблағлар бундан ташқари бўлиши мумкин.

IELTS’га тайёрланаётганлар учун муҳим жиҳат

Имтиҳон нархи ошгани сабабли уни қайта-қайта топшириш қўшимча харажатни сезиларли равишда оширади.

Шунинг учун имтиҳон санасини белгилашдан олдин ўз билимини синов тестлари орқали баҳолаб, мақсад қилинган баллга қанчалик яқин эканини аниқлаш фойдали.

Британ Кенгаши IELTS тўлови таркибига тайёргарлик материаллари ва бепул машқ тестлари ҳам киришини маълум қилган.

IELTS топширмоқчи бўлганлар энди нимани билиши керак?

Янги тариф фонида энг муҳим маълумотлар қуйидагича:

IELTS Academic ва General Training — 2 млн 798 минг сўм.

Имтиҳон топширишни режалаштираётганлар рўйхатдан ўтишдан олдин расмий сайтда амалдаги нарх, имтиҳон санаси ва мавжуд жойларни текшириб олиши керак.

Бундан ташқари, IELTS for UKVI каби махсус имтиҳонларнинг нархи стандарт Academic ва General Training тарифидан фарқ қилади. Британ Кенгаши сайтида UKVI Academic ва General Training учун ҳозирги тўлов 3 млн 119 минг сўм деб кўрсатилган.

Энг муҳими — нарх эмас, биринчи уринишда керакли баллни олиш

IELTS нархининг 134 минг сўмга ошиши биринчи қарашда катта фарқдек кўринмаслиги мумкин. Аммо имтиҳонни бир неча марта топшириш зарурати пайдо бўлса, умумий харажат анча кўпайиб кетади.

Шу сабабли 2,8 миллион сўмга яқин тўлов қилган ҳолда имтиҳонга пухта тайёрланиш ва керакли натижани биринчи уринишда қўлга киритиш кўпчилик учун энг мақбул вариант бўлиб қолмоқда. Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда ҳаракатдаги икки машина устига дарахт қуладиТошкентда ҳаракатдаги икки машина устига дарахт қуладиКеча, 19:12Тошкентда эркак каналга тушиб кетган болани қутқардиТошкентда эркак каналга тушиб кетган болани қутқардиКеча, 19:09Каналга тушган Cobalt’даги аёлни ЙПХ ходими қутқардиКаналга тушган Cobalt’даги аёлни ЙПХ ходими қутқардиКеча, 18:55Тошкентда виза олиб беришда 31,2 минг долларлик фирибгарлик фош этилдиТошкентда виза олиб беришда 31,2 минг долларлик фирибгарлик фош этилдиКеча, 14:54Талаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб берадиТалаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб берадиКеча, 12:45Зафаробод тумани ҳокими ЙТҲга учради: аҳволи оғирлиги айтилмоқдаЗафаробод тумани ҳокими ЙТҲга учради: аҳволи оғирлиги айтилмоқдаКеча, 12:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди