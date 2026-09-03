Таиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қилади
Таиландга саёҳат қилишни режалаштираётган ўзбекистонликлар учун муҳим ўзгариш. 2026 йил 15 сентябрдан Ўзбекистон фуқаролари учун амалдаги 60 кунлик визасиз режим бекор қилинади.
Шу санадан бошлаб Таиландга туристик мақсадда бормоқчи бўлган Ўзбекистон фуқаролари визани олдиндан расмийлаштириши керак бўлади. Шунингдек, ҳозирги Visa on Arrival — мамлакатга етиб боргандан кейин виза олиш имконияти ҳам бекор қилинади. Бу маълумотни Uzbekistan Airways ҳам йўловчилар учун расмий эълон қилган.
Ўзбекистонликлар учун нима ўзгаради?
Амалдаги тартибга кўра, Ўзбекистон фуқаролари Таиландда 60 кунгача визасиз қолиши мумкин эди.
Бироқ 15 сентябрдан бу имконият тугайди.
Тартиб
14 сентябргача
15 сентябрдан
Туристик сафар
60 кунгача визасиз
Виза талаб этилади
Visa on Arrival
Амал қилган
Бекор қилинади
Визани расмийлаштириш
Талаб этилмаган
Олдиндан олинади
Таиланд ҳукумати 60 кунлик визасиз режимдан фойдаланиб келган 93 та давлат ва ҳудуд учун ушбу тартибни бекор қилиш бўйича қарор қабул қилган. Янги тизимда айрим давлатлар учун 30 кунлик, учта давлат учун эса 15 кунлик визасиз режим белгиланади.
Таиландга қачонгача визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон фуқаролари учун амалдаги 60 кунлик визасиз тартиб 2026 йил 14 сентябрь куни ҳам амал қилади.
15 сентябрдан эса янги талаблар кучга киради.
Бу ерда сафар санасига эътибор бериш айниқса муҳим.
Масалан, Тошкентдан 14 сентябрда учиб, Бангкокка 15 сентябрда етиб бориладиган рейс йўловчилари янги виза талабларига тушади.
Uzbekistan Airways айнан HY531 рейси йўловчиларига алоҳида эътибор қаратишни сўраган: самолёт 14 сентябрда Тошкентдан учади, аммо Бангкокка 15 сентябрда етиб боради. Шу сабабли улар янги тартиб бўйича виза талабларига риоя қилиши керак.
Визани қаердан олиш мумкин?
Таиландга туристик сафарни режалаштираётган Ўзбекистон фуқаролари визани олдиндан расмийлаштириши керак.
Аризани Таиланднинг расмий электрон виза тизими орқали топшириш имконияти мавжуд.
Шунинг учун 15 сентябрдан кейин Таиландга чипта олаётганлар сафардан аввал виза талабларини текшириб, ҳужжатларни олдиндан тайёрлаб қўйиши керак.
Нега Таиланд қоидаларни ўзгартирди?
Таиланд ҳукумати визасиз режимни қайта кўриб чиқишда бир нечта омилни ҳисобга олган.
Жумладан:
миллий хавфсизлик;
туризм ва иқтисодий манфаатлар;
давлатлар ўртасидаги ўзаролик;
турли визасиз имтиёзларнинг бир-бирига мос келиши;
электрон виза тизимидан фойдаланиш имкониятлари.
Бу қарор 2026 йил 19 май куни Таиланд Вазирлар Маҳкамаси томонидан маъқулланган эди. Кейин тегишли ҳужжатлар расмий тартибда эълон қилинди ва ўзгаришлар 15 сентябрдан кучга кириши белгиланди.
Таиландга борадиган ўзбекистонликлар учун асосий хулоса
14 сентябргача — 60 кунгача визасиз.
15 сентябрдан — туристик сафар учун визани олдиндан расмийлаштириш керак.
Шунингдек, Visa on Arrival ҳам бекор қилинади. Шу боис Таиландга сафар режалаштираётган ўзбекистонликлар янги қоидаларни ҳисобга олмасдан авиачипта харид қилса, аэропортда муаммога дуч келиши мумкин.
Яъни Таиландга саёҳат қилиш имконияти ёпилмайди — фақат Ўзбекистон фуқаролари учун сафардан олдин виза олиш талаби пайдо бўлади.
…