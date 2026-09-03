Таиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қилади

·0·Дунё
Таиланд Ўзбекистон фуқаролари учун визасиз режимни бекор қилади

Таиландга саёҳат қилишни режалаштираётган ўзбекистонликлар учун муҳим ўзгариш. 2026 йил 15 сентябрдан Ўзбекистон фуқаролари учун амалдаги 60 кунлик визасиз режим бекор қилинади.

Шу санадан бошлаб Таиландга туристик мақсадда бормоқчи бўлган Ўзбекистон фуқаролари визани олдиндан расмийлаштириши керак бўлади. Шунингдек, ҳозирги Visa on Arrival — мамлакатга етиб боргандан кейин виза олиш имконияти ҳам бекор қилинади. Бу маълумотни Uzbekistan Airways ҳам йўловчилар учун расмий эълон қилган.

Ўзбекистонликлар учун нима ўзгаради?

Амалдаги тартибга кўра, Ўзбекистон фуқаролари Таиландда 60 кунгача визасиз қолиши мумкин эди.

Бироқ 15 сентябрдан бу имконият тугайди.

Тартиб

14 сентябргача

15 сентябрдан

Туристик сафар

60 кунгача визасиз

Виза талаб этилади

Visa on Arrival

Амал қилган

Бекор қилинади

Визани расмийлаштириш

Талаб этилмаган

Олдиндан олинади

Таиланд ҳукумати 60 кунлик визасиз режимдан фойдаланиб келган 93 та давлат ва ҳудуд учун ушбу тартибни бекор қилиш бўйича қарор қабул қилган. Янги тизимда айрим давлатлар учун 30 кунлик, учта давлат учун эса 15 кунлик визасиз режим белгиланади.

Таиландга қачонгача визасиз бориш мумкин?

Ўзбекистон фуқаролари учун амалдаги 60 кунлик визасиз тартиб 2026 йил 14 сентябрь куни ҳам амал қилади.

15 сентябрдан эса янги талаблар кучга киради.

Бу ерда сафар санасига эътибор бериш айниқса муҳим.

Масалан, Тошкентдан 14 сентябрда учиб, Бангкокка 15 сентябрда етиб бориладиган рейс йўловчилари янги виза талабларига тушади.

Uzbekistan Airways айнан HY531 рейси йўловчиларига алоҳида эътибор қаратишни сўраган: самолёт 14 сентябрда Тошкентдан учади, аммо Бангкокка 15 сентябрда етиб боради. Шу сабабли улар янги тартиб бўйича виза талабларига риоя қилиши керак.

Визани қаердан олиш мумкин?

Таиландга туристик сафарни режалаштираётган Ўзбекистон фуқаролари визани олдиндан расмийлаштириши керак.

Аризани Таиланднинг расмий электрон виза тизими орқали топшириш имконияти мавжуд.

Шунинг учун 15 сентябрдан кейин Таиландга чипта олаётганлар сафардан аввал виза талабларини текшириб, ҳужжатларни олдиндан тайёрлаб қўйиши керак.

Нега Таиланд қоидаларни ўзгартирди?

Таиланд ҳукумати визасиз режимни қайта кўриб чиқишда бир нечта омилни ҳисобга олган.

Жумладан:

  • миллий хавфсизлик;

  • туризм ва иқтисодий манфаатлар;

  • давлатлар ўртасидаги ўзаролик;

  • турли визасиз имтиёзларнинг бир-бирига мос келиши;

  • электрон виза тизимидан фойдаланиш имкониятлари.

Бу қарор 2026 йил 19 май куни Таиланд Вазирлар Маҳкамаси томонидан маъқулланган эди. Кейин тегишли ҳужжатлар расмий тартибда эълон қилинди ва ўзгаришлар 15 сентябрдан кучга кириши белгиланди.

Таиландга борадиган ўзбекистонликлар учун асосий хулоса

14 сентябргача — 60 кунгача визасиз.

15 сентябрдан — туристик сафар учун визани олдиндан расмийлаштириш керак.

Шунингдек, Visa on Arrival ҳам бекор қилинади. Шу боис Таиландга сафар режалаштираётган ўзбекистонликлар янги қоидаларни ҳисобга олмасдан авиачипта харид қилса, аэропортда муаммога дуч келиши мумкин.

Яъни Таиландга саёҳат қилиш имконияти ёпилмайди — фақат Ўзбекистон фуқаролари учун сафардан олдин виза олиш талаби пайдо бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистондаги сирли ресторан: мижозлар қабрлар орасида овқатланадиҲиндистондаги сирли ресторан: мижозлар қабрлар орасида овқатланадиКеча, 22:24«Россия қувғиндига айланмади»: Ғарбнинг Москвани дипломатик яккалаш режаси нега барбод бўлди?«Россия қувғиндига айланмади»: Ғарбнинг Москвани дипломатик яккалаш режаси нега барбод бўлди?Кеча, 21:34Германия энергетикасида бир кунда 2 та йирик диверсия: Электр станциялари тўхтатилдиГермания энергетикасида бир кунда 2 та йирик диверсия: Электр станциялари тўхтатилдиКеча, 21:01Хитой нефть гиганти Россия хомашёсини «супуриб олмоқда»: Хусусий заводлар хомашёсиз қолдиХитой нефть гиганти Россия хомашёсини «супуриб олмоқда»: Хусусий заводлар хомашёсиз қолдиКеча, 20:49Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!Европада янги энергетик зарба: Ямал газининг катта оқими Осиёга бурилди!Кеча, 20:44Сиёсий найранг: Пашинян Путин билан учрашувда ЕИга интилиш «стратегик танлов эмас»лигини айтдиСиёсий найранг: Пашинян Путин билан учрашувда ЕИга интилиш «стратегик танлов эмас»лигини айтдиКеча, 20:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!
95 фоизлик гўзаллик: Америкалик актриса Эмма Стоун дунёдаги энг гўзал аёл деб топилди!
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди