Тошкентда ҳаракатдаги икки машина устига дарахт қулади

·0·Жамият
Тошкентда ҳаракатдаги икки машина устига дарахт қулади

Тошкентда эрталабки соатларда кутилмаган ҳодиса содир бўлди. Мирзо Улуғбек туманида ҳаракатланиб бораётган икки автомашина устига дарахт синиб, қулаб тушди.

Тошкент шаҳар Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси маълумотига кўра, воқеа 2 сентябрь куни соат 05:32 да Мирзо Улуғбек туманидаги “Шаҳрисабз” маҳалласи, Махтумқули кўчаси, 1-уй қаршисида юз берган.

Дарахтнинг кутилмаганда синиб кетиши натижасида йўлда ҳаракатланаётган икки автомобиль унинг остида қолган. Ҳодиса ҳақида хабар олиниши билан воқеа жойига қутқарув экипажлари ҳамда тегишли хизматлар жалб қилинган.

Qulagan ulkan daraxt shoxlari yo'l chetidagi yengil avtomobilni bosib qolgan.

Мутахассисларнинг тезкор ҳаракатлари натижасида йўлни тўсиб қолган дарахт қисмлари бартараф этилган. Шундан сўнг транспорт воситаларининг ҳаракати қайта тикланган.

Эътиборлиси, бахтсиз ҳодиса жиддий оқибатларга олиб келмаган. Расмий маълумотларга кўра, воқеа натижасида ҳеч ким тан жароҳати олмаган.

Ҳодиса Тошкент кўчаларида ҳаракатланаётган ҳайдовчилар учун табиат инжиқликлари ҳам кутилмаган хавфларни келтириб чиқариши мумкинлигини яна бир бор кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда эркак каналга тушиб кетган болани қутқардиТошкентда эркак каналга тушиб кетган болани қутқардиБугун, 19:09Каналга тушган Cobalt’даги аёлни ЙПХ ходими қутқардиКаналга тушган Cobalt’даги аёлни ЙПХ ходими қутқардиБугун, 18:55Тошкентда виза олиб беришда 31,2 минг долларлик фирибгарлик фош этилдиТошкентда виза олиб беришда 31,2 минг долларлик фирибгарлик фош этилдиБугун, 14:54Талаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб берадиТалаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб берадиБугун, 12:45Зафаробод тумани ҳокими ЙТҲга учради: аҳволи оғирлиги айтилмоқдаЗафаробод тумани ҳокими ЙТҲга учради: аҳволи оғирлиги айтилмоқдаБугун, 12:41Андижондаги шов-шувли можаро: «Ғамхўрлик» марказида ногирон болаларга зўравонлик қилинганАндижондаги шов-шувли можаро: «Ғамхўрлик» марказида ногирон болаларга зўравонлик қилинганБугун, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди