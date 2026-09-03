Сунъий интеллект инқилоби: Dyson камерали «ақлли» тиш чўткасини тақдим этди
Технология ва премиум маиший инновациялар соҳасидаги етакчи Dyson компанияси шахсий гигиена бозорини ларзага солувчи янги ишланмасини оммага тақдим этди. Компания тиш ювиш жараёнини бевосита назорат қилувчи махсус оптик микрокамера ва сунъий интеллект алгоритмлари билан жиҳозланган замонавий тиш чўткасини чиқарди. Ушбу гаджет тишдаги чала тозаланган соҳаларни реал вақт режимида мустақил аниқлаб, айнан ўша нуқтага йўналтирилган сув ва оғиз чайиш воситаси оқимини пуркайди ҳамда жараён бўйича тўлиқ маълумотларни смартфонга узатади.
Сониясига 28 кадр ва 0,1 сониялик реакция: Технология қандай ишлайди?
Dyson муҳандислари тиш тозалашдаги инсон омили ва чала қолиб кетадиган қийин соҳаларни бартараф этиш мақсадида юқори аниқликдаги оптик ва механик тизимни бирлаштирган:
Тезкор оптик таҳлил: Чўтка олд қисмига ўрнатилган камера сониясига 28 та кадрни таҳлил қилиб, тишларнинг ҳолати ҳамда улар орасидаги тор бўшлиқларни сканердан ўтказади;
Чақмоқдек аниқлик: Қурилма караш ёки чала қолган овқат қолдиқларини аниқлаши билан 0,1 сониядан камроқ вақт ичида айнан ўша координатага кучли оғиз чайиш воситаси оқимини йўналтиради;
Смартфонга синхронизация: Фойдаланувчи тозалаш сифати ва оғиз бўшлиғининг харитасини мобил илова орқали кузатиб, қайси соҳалар қўшимча парвариш талаб қилишини кўриб бориши мумкин.
470 минг тасвир ва 16 миллион қатор код: Қурилма қанчалик ақлли?
Тақдим этилган гаджет шунчаки оддий электрочўтка эмас, балки мураккаб дастурий таъминотга эга автоном экотизим ҳисобланади:
Маълумотлар базаси: Қурилма алгоритмлари тишлар ва милкларнинг 470 мингта реал тасвири асосида машинавий таълим ёрдамида ўқитилган бўлиб, у ҳар қандай анатомик тузилишни хатосиз таний олади;
Дастурий код кўлами: Маҳсулотнинг дастурий таъминоти 16 миллионга яқин код қаторини ўз ичига олади — бундай кўламли дастурий асос уни технологик нуқтаи назардан замонавий мураккаб тизимлар билан бир қаторга қўяди.
1 сентябрдан расмий сотувда: $499 нарх ўзини оқлайдими?
Инновацион гаджетнинг глобал сотувлари 1 сентябрдан расман бошланди. Қурилманинг нархи 499 доллар этиб белгиланди.
Бу анъанавий премиум электр тиш чўткаларига нисбатан анча қиммат кўрсаткич бўлса-да, ишлаб чиқарувчи унинг профессионал стоматологик тозалаш самарасини уй шароитида бера олишини асосий устунлик сифатида илгари сурмоқда.
Сизнингча, микрокамера ва сунъий интеллект билан жиҳозланган 499 долларлик бундай тиш чўткаси чиндан ҳам стоматолог ҳузурига бориш харажатларини тежай оладими ёки бу шунчаки навбатдаги қиммат маркетинг маҳсулотими? Сиз шундай гаджет учун ярим минг доллар сарфлаган бўлармидингиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…