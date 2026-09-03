Сунъий интеллект инқилоби: Dyson камерали «ақлли» тиш чўткасини тақдим этди

·1·Техно
Сунъий интеллект инқилоби: Dyson камерали «ақлли» тиш чўткасини тақдим этди

Технология ва премиум маиший инновациялар соҳасидаги етакчи Dyson компанияси шахсий гигиена бозорини ларзага солувчи янги ишланмасини оммага тақдим этди. Компания тиш ювиш жараёнини бевосита назорат қилувчи махсус оптик микрокамера ва сунъий интеллект алгоритмлари билан жиҳозланган замонавий тиш чўткасини чиқарди. Ушбу гаджет тишдаги чала тозаланган соҳаларни реал вақт режимида мустақил аниқлаб, айнан ўша нуқтага йўналтирилган сув ва оғиз чайиш воситаси оқимини пуркайди ҳамда жараён бўйича тўлиқ маълумотларни смартфонга узатади.

Сониясига 28 кадр ва 0,1 сониялик реакция: Технология қандай ишлайди?

Dyson муҳандислари тиш тозалашдаги инсон омили ва чала қолиб кетадиган қийин соҳаларни бартараф этиш мақсадида юқори аниқликдаги оптик ва механик тизимни бирлаштирган:

  • Тезкор оптик таҳлил: Чўтка олд қисмига ўрнатилган камера сониясига 28 та кадрни таҳлил қилиб, тишларнинг ҳолати ҳамда улар орасидаги тор бўшлиқларни сканердан ўтказади;

  • Чақмоқдек аниқлик: Қурилма караш ёки чала қолган овқат қолдиқларини аниқлаши билан 0,1 сониядан камроқ вақт ичида айнан ўша координатага кучли оғиз чайиш воситаси оқимини йўналтиради;

  • Смартфонга синхронизация: Фойдаланувчи тозалаш сифати ва оғиз бўшлиғининг харитасини мобил илова орқали кузатиб, қайси соҳалар қўшимча парвариш талаб қилишини кўриб бориши мумкин.

470 минг тасвир ва 16 миллион қатор код: Қурилма қанчалик ақлли?

Тақдим этилган гаджет шунчаки оддий электрочўтка эмас, балки мураккаб дастурий таъминотга эга автоном экотизим ҳисобланади:

  • Маълумотлар базаси: Қурилма алгоритмлари тишлар ва милкларнинг 470 мингта реал тасвири асосида машинавий таълим ёрдамида ўқитилган бўлиб, у ҳар қандай анатомик тузилишни хатосиз таний олади;

  • Дастурий код кўлами: Маҳсулотнинг дастурий таъминоти 16 миллионга яқин код қаторини ўз ичига олади — бундай кўламли дастурий асос уни технологик нуқтаи назардан замонавий мураккаб тизимлар билан бир қаторга қўяди.

1 сентябрдан расмий сотувда: $499 нарх ўзини оқлайдими?

Инновацион гаджетнинг глобал сотувлари 1 сентябрдан расман бошланди. Қурилманинг нархи 499 доллар этиб белгиланди.

Бу анъанавий премиум электр тиш чўткаларига нисбатан анча қиммат кўрсаткич бўлса-да, ишлаб чиқарувчи унинг профессионал стоматологик тозалаш самарасини уй шароитида бера олишини асосий устунлик сифатида илгари сурмоқда.

Сизнингча, микрокамера ва сунъий интеллект билан жиҳозланган 499 долларлик бундай тиш чўткаси чиндан ҳам стоматолог ҳузурига бориш харажатларини тежай оладими ёки бу шунчаки навбатдаги қиммат маркетинг маҳсулотими? Сиз шундай гаджет учун ярим минг доллар сарфлаган бўлармидингиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA маблағ етишмаслиги сабабли New Horizons аппаратини қисман ўчириши мумкинNASA маблағ етишмаслиги сабабли New Horizons аппаратини қисман ўчириши мумкинБугун, 01:28МапҚуест АҚШ App Store рейтингида биринчи ўринни эгалладиМапҚуест АҚШ App Store рейтингида биринчи ўринни эгалладиБугун, 01:24Oppo Финд X10 Pro Max флагмани учта 200 MP камера билан намойиш этилдиOppo Финд X10 Pro Max флагмани учта 200 MP камера билан намойиш этилдиБугун, 00:21Альфа Сентаури тизимига илк арзон космик аппарат юборилиши мумкинАльфа Сентаури тизимига илк арзон космик аппарат юборилиши мумкинКеча, 23:57Huawei Watch D3 ақлли соати тақдим этилди: босимни ўлчаш ва узоқ автономияHuawei Watch D3 ақлли соати тақдим этилди: босимни ўлчаш ва узоқ автономияКеча, 21:51Acer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этдиAcer ультра енгил Свифт Бладе 14 ноутбукини тақдим этдиКеча, 21:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди