«Seoul Mun»да кутилмаган «совуқ душ»: фонтан овқатланаётган мижозларни сувга бўктирди (видео)

·35·Жамият
«Seoul Mun»да кутилмаган «совуқ душ»: фонтан овқатланаётган мижозларни сувга бўктирди (видео)

Тошкент шаҳрининг энг гавжум кўнгилочар ва гастрономик масканларидан бири бўлган «Seoul Mun» мажмуасида дам олувчилар учун нохуш ва кутилмаган ҳодиса юз берди. Мажмуа бўйлаб жойлашган сув иншоотлари тизимида юзага келган техник носозлик оқибатида сув оқими ўз йўналишини кескин ўзгартириб, очиқ ҳавода кечки овқатланаётган одамлар устига кучли босим билан отилган.

Кечки хордиқ қандай қилиб тартибсизликка айланди?

Ҳодиса гувоҳлари ва тармоқ фойдаланувчиларининг маълум қилишича, воқеа овқатланиш шохобчалари мижозлар билан гавжум бўлган паллада рўй берган:

  • Босимнинг нотўғри йўналиши: Сув бўйидаги очиқ террасалар ёнидаги фонтан форсункаларида носозлик келиб чиққан ва сув пуркагичлари тўғридан-тўғри одамлар ўтирган столлар томон отқилаган;

  • Кўрилган зарар: Бир неча сония ичида ташриф буюрувчиларнинг уст-боши, шахсий буюмлари ҳамда дастурхонга тортилган барча таом ва ичимликлар сувга бўккан;

  • Вазиятдан чиқиш: Нохуш «душ» остида қолган фуқаролар шоша-пиша жойларини тарк этишга ва ичкарига қочишга мажбур бўлган.

Ижтимоий тармоқлардаги муҳокамалар ва хизмат кўрсатиш маданияти

Воқеа жойидан олинган видеолавҳалар тез орада ижтимоий тармоқларда тарқалиб, қизғин баҳсларга сабаб бўлди. Тармоқ кузатувчиларининг фикрлари иккига бўлинди:

  • Истеъмолчи ҳуқуқлари ва хавфсизлик: Кўпчилик фойдаланувчилар замонавий ва қиммат мажмуаларда бундай техник камчиликларга йўл қўйилмаслиги кераклигини, маъмурият мижозларнинг бузилган кайфияти, ҳўл бўлган кийимлари ва беҳуда кетган таомлари учун тўлиқ компенсация тўлаши шартлигини таъкидламоқда;

  • Кутилмаган форс-мажор: Бошқа бир тоифа эса буни кутилмаган техник хатолик сифатида қабул қилиб, юз берган ҳолатга ҳазил ва кулги билан муносабат билдирмоқда.

Ҳозирча «Seoul Mun» мажмуаси мутасаддилари ёки ушбу ҳудуддаги умумий овқатланиш шохобчалари раҳбарияти томонидан ҳолат юзасидан расмий изоҳ ва жабрланган мижозларга кўрсатилган ёрдам бўйича маълумот берилмади.

Сизнингча, бу каби кутилмаган носозликларда ресторанлар ва мажмуа маъмурияти мижозларга кўрилган моддий ҳамда маънавий зарарни қандай қоплаши лозим: ҳисоб-китобни бекор қилишнинг ўзи етарлими ёки алоҳида компенсация тўланиши керакми? Сиз шундай вазиятга тушиб қолсангиз қандай йўл тутардингиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Боланинг тақдирини ўзгартирувчи 10 та «сеҳрли» ибора: Ота-оналар учунБоланинг тақдирини ўзгартирувчи 10 та «сеҳрли» ибора: Ота-оналар учунБугун, 07:03Тилла тақинчоқлар оёқ кийим пошнасида: Ушбу заргарлик буюмлари тўхтатиб қолиндиТилла тақинчоқлар оёқ кийим пошнасида: Ушбу заргарлик буюмлари тўхтатиб қолиндиБугун, 06:24Магистратура натижалари эълон қилинди: уларни қаердан кўриш мумкин?Магистратура натижалари эълон қилинди: уларни қаердан кўриш мумкин?Бугун, 06:20IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?Бугун, 06:10Тошкентда ҳаракатдаги икки машина устига дарахт қуладиТошкентда ҳаракатдаги икки машина устига дарахт қуладиКеча, 19:12Тошкентда эркак каналга тушиб кетган болани қутқардиТошкентда эркак каналга тушиб кетган болани қутқардиКеча, 19:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди