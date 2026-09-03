«Seoul Mun»да кутилмаган «совуқ душ»: фонтан овқатланаётган мижозларни сувга бўктирди (видео)
Тошкент шаҳрининг энг гавжум кўнгилочар ва гастрономик масканларидан бири бўлган «Seoul Mun» мажмуасида дам олувчилар учун нохуш ва кутилмаган ҳодиса юз берди. Мажмуа бўйлаб жойлашган сув иншоотлари тизимида юзага келган техник носозлик оқибатида сув оқими ўз йўналишини кескин ўзгартириб, очиқ ҳавода кечки овқатланаётган одамлар устига кучли босим билан отилган.
Кечки хордиқ қандай қилиб тартибсизликка айланди?
Ҳодиса гувоҳлари ва тармоқ фойдаланувчиларининг маълум қилишича, воқеа овқатланиш шохобчалари мижозлар билан гавжум бўлган паллада рўй берган:
Босимнинг нотўғри йўналиши: Сув бўйидаги очиқ террасалар ёнидаги фонтан форсункаларида носозлик келиб чиққан ва сув пуркагичлари тўғридан-тўғри одамлар ўтирган столлар томон отқилаган;
Кўрилган зарар: Бир неча сония ичида ташриф буюрувчиларнинг уст-боши, шахсий буюмлари ҳамда дастурхонга тортилган барча таом ва ичимликлар сувга бўккан;
Вазиятдан чиқиш: Нохуш «душ» остида қолган фуқаролар шоша-пиша жойларини тарк этишга ва ичкарига қочишга мажбур бўлган.
Ижтимоий тармоқлардаги муҳокамалар ва хизмат кўрсатиш маданияти
Воқеа жойидан олинган видеолавҳалар тез орада ижтимоий тармоқларда тарқалиб, қизғин баҳсларга сабаб бўлди. Тармоқ кузатувчиларининг фикрлари иккига бўлинди:
Истеъмолчи ҳуқуқлари ва хавфсизлик: Кўпчилик фойдаланувчилар замонавий ва қиммат мажмуаларда бундай техник камчиликларга йўл қўйилмаслиги кераклигини, маъмурият мижозларнинг бузилган кайфияти, ҳўл бўлган кийимлари ва беҳуда кетган таомлари учун тўлиқ компенсация тўлаши шартлигини таъкидламоқда;
Кутилмаган форс-мажор: Бошқа бир тоифа эса буни кутилмаган техник хатолик сифатида қабул қилиб, юз берган ҳолатга ҳазил ва кулги билан муносабат билдирмоқда.
Ҳозирча «Seoul Mun» мажмуаси мутасаддилари ёки ушбу ҳудуддаги умумий овқатланиш шохобчалари раҳбарияти томонидан ҳолат юзасидан расмий изоҳ ва жабрланган мижозларга кўрсатилган ёрдам бўйича маълумот берилмади.
Сизнингча, бу каби кутилмаган носозликларда ресторанлар ва мажмуа маъмурияти мижозларга кўрилган моддий ҳамда маънавий зарарни қандай қоплаши лозим: ҳисоб-китобни бекор қилишнинг ўзи етарлими ёки алоҳида компенсация тўланиши керакми? Сиз шундай вазиятга тушиб қолсангиз қандай йўл тутардингиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…