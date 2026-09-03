Kia АҚШ бозорида янги рекорд ўрнатди ва гибридлар савдосини кескин оширди

·0·Авто
Kia АҚШ бозорида янги рекорд ўрнатди ва гибридлар савдосини кескин оширди

Жанубий Кореянинг автомобил ишлаб чиқарувчи Kia компанияси АҚШ бозорида ўз тарихидаги энг яхши август ойи натижасини қайд этиб, янги савдо рекордини ўрнатди. ixbt.com маълумотига кўра, ўтган ойда Америка дилерлари жами 83 793 та автомобилни сотишга муваффақ бўлди, бу ўтган йилнинг август кўрсаткичидан 786 тага кўпдир. Ушбу муваффақият бренднинг Шимолий Америка бозоридаги мавқеи нафақат барқарорлигини, балки автомобилларга бўлган талаб ўсишда давом этаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жорий йилнинг январ–август ойлари якунларига кўра эса Kia Қўшма Штатларда жами 590 377 та автомобил сотган. Таққослаш учун, 2025 йилнинг мос даврида бу кўрсаткич 570 641 тани ташкил этган бўлиб, умумий ўсиш суръати қарийб 3,5 фоизга етди. Бир қатор оммабоп моделлар, жумладан Kia K4, K5, Карнивал, Seltos, Sportage ва Теллуриде ўз сегментларида рекорд натижаларни намойиш этди.

Гибрид автомобилларга талабнинг кескин ўсиши

Мазкур савдо сакрашининг асосий омилларидан бири сифатида гибрид моделларига бўлган қизиқишнинг мисли кўрилмаган даражада ошгани қайд этилди. Хабарга кўра, АҚШда Kia гибридларининг савдоси йиллик ҳисобда бирйўла 99 фоизга ўсди. Мутахассислар бу тенденцияни Эрондаги ҳарбий ҳаракатлар фонида мамлакатда ёқилғи нархининг қимматлашуви билан боғламоқда. Ҳайдовчилар тежамкорроқ ва муқобил қувват қурилмаларига эга транспорт воситаларига фаолроқ ўтмоқда.

Аксинча, тўлиқ электр қувватида ишлайдиган электромобиллар сегменти мутлақо қарама-қарши динамикани кўрсатди. Жумладан, Kia EV6 моделлари савдоси август ойида 60 фоизга камайиб, 1796 тадан 712 донагача тушиб кетди. Йирикроқ EV9 электрокари ҳам харидорларнинг учдан бир қисмини йўқотиб, сотув ҳажми 2679 тадан 1789 машинагача пасайди. Бозорда илк қадамларини қўяётган ва АҚШда бошланғич нархи 29 890 доллардан бошланадиган янги бюджетли EV3 электромобилидан эса августда бор-йўғи олтита нусха сотилди.

Етакчи моделлар ва бозордаги истиқболлар

Компания линиясида Sportage кроссовери энг оммабоп модел мақомини сақлаб қолди. Бир ой ичида америкаликлар 18 723 та шундай кроссоверни харид қилишди, йил бошидан буён унинг савдоси эса қарийб 8,5 фоизга ошиб, 129 713 автомобилни ташкил этди. Иккинчи ўринни 12 881 дона натижа билан K4 эгаллаган бўлса, учинчи ўриндан 12 693 нусхада сотилган Теллуриде жой олди. Теллуриде савдолари йил бошидан бери 16,7 фоизга ўсди, бунга унинг гибрид версияси бозорга чиққани ҳам ижобий таъсир кўрсатди.

Шунингдек, янги Seltos модели ҳам сезиларли сакрашни қайд этиб, август ойида унинг савдоси 65,3 фоизга кўпайди ва 9214 автомобилни ташкил этди. Маълумотларга кўра, 2026 йил охиригача ушбу модел ҳам гибрид модификациясига эга бўлиши кутилмоқда. Бу эса компанияга ёқилғи нархлари ўзгариб турган шароитда АҚШ бозорида ўз ўрнини янада мустаҳкамлаш имконини беради.

KiaАвтомобилАҚШСавдоГибрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихий инқироз: Volkswagen 4 та йирик заводни ёпиб, 40 минг ходимни қисқартирмоқчиТарихий инқироз: Volkswagen 4 та йирик заводни ёпиб, 40 минг ходимни қисқартирмоқчиКеча, 20:26Митсубиши компанияси янги авлод Пажеро йўлтанламасини тақдим этдиМитсубиши компанияси янги авлод Пажеро йўлтанламасини тақдим этдиКеча, 12:26Ҳайдовчилар диққатига: 1 сентябрдан ЙҲҚ бузганлик учун жарималар миқдори ошдиҲайдовчилар диққатига: 1 сентябрдан ЙҲҚ бузганлик учун жарималар миқдори ошди01.09, 20:56Kia ўзининг янги PV7 электр фургонини 14 сентябрь куни тақдим этадиKia ўзининг янги PV7 электр фургонини 14 сентябрь куни тақдим этади01.09, 17:28Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайдиИккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди31.08, 14:28Li Auto раҳбари янги Мега минивенини биринчи iPhone билан таққосладиLi Auto раҳбари янги Мега минивенини биринчи iPhone билан таққослади31.08, 13:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Range Rover қандай қилиб Rolls-Royce билан рақобат қила олади
Range Rover қандай қилиб Rolls-Royce билан рақобат қила олади