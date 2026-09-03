Kia АҚШ бозорида янги рекорд ўрнатди ва гибридлар савдосини кескин оширди
Жанубий Кореянинг автомобил ишлаб чиқарувчи Kia компанияси АҚШ бозорида ўз тарихидаги энг яхши август ойи натижасини қайд этиб, янги савдо рекордини ўрнатди. ixbt.com маълумотига кўра, ўтган ойда Америка дилерлари жами 83 793 та автомобилни сотишга муваффақ бўлди, бу ўтган йилнинг август кўрсаткичидан 786 тага кўпдир. Ушбу муваффақият бренднинг Шимолий Америка бозоридаги мавқеи нафақат барқарорлигини, балки автомобилларга бўлган талаб ўсишда давом этаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жорий йилнинг январ–август ойлари якунларига кўра эса Kia Қўшма Штатларда жами 590 377 та автомобил сотган. Таққослаш учун, 2025 йилнинг мос даврида бу кўрсаткич 570 641 тани ташкил этган бўлиб, умумий ўсиш суръати қарийб 3,5 фоизга етди. Бир қатор оммабоп моделлар, жумладан Kia K4, K5, Карнивал, Seltos, Sportage ва Теллуриде ўз сегментларида рекорд натижаларни намойиш этди.
Гибрид автомобилларга талабнинг кескин ўсишиМазкур савдо сакрашининг асосий омилларидан бири сифатида гибрид моделларига бўлган қизиқишнинг мисли кўрилмаган даражада ошгани қайд этилди. Хабарга кўра, АҚШда Kia гибридларининг савдоси йиллик ҳисобда бирйўла 99 фоизга ўсди. Мутахассислар бу тенденцияни Эрондаги ҳарбий ҳаракатлар фонида мамлакатда ёқилғи нархининг қимматлашуви билан боғламоқда. Ҳайдовчилар тежамкорроқ ва муқобил қувват қурилмаларига эга транспорт воситаларига фаолроқ ўтмоқда.
Аксинча, тўлиқ электр қувватида ишлайдиган электромобиллар сегменти мутлақо қарама-қарши динамикани кўрсатди. Жумладан, Kia EV6 моделлари савдоси август ойида 60 фоизга камайиб, 1796 тадан 712 донагача тушиб кетди. Йирикроқ EV9 электрокари ҳам харидорларнинг учдан бир қисмини йўқотиб, сотув ҳажми 2679 тадан 1789 машинагача пасайди. Бозорда илк қадамларини қўяётган ва АҚШда бошланғич нархи 29 890 доллардан бошланадиган янги бюджетли EV3 электромобилидан эса августда бор-йўғи олтита нусха сотилди.
Етакчи моделлар ва бозордаги истиқболларКомпания линиясида Sportage кроссовери энг оммабоп модел мақомини сақлаб қолди. Бир ой ичида америкаликлар 18 723 та шундай кроссоверни харид қилишди, йил бошидан буён унинг савдоси эса қарийб 8,5 фоизга ошиб, 129 713 автомобилни ташкил этди. Иккинчи ўринни 12 881 дона натижа билан K4 эгаллаган бўлса, учинчи ўриндан 12 693 нусхада сотилган Теллуриде жой олди. Теллуриде савдолари йил бошидан бери 16,7 фоизга ўсди, бунга унинг гибрид версияси бозорга чиққани ҳам ижобий таъсир кўрсатди.
Шунингдек, янги Seltos модели ҳам сезиларли сакрашни қайд этиб, август ойида унинг савдоси 65,3 фоизга кўпайди ва 9214 автомобилни ташкил этди. Маълумотларга кўра, 2026 йил охиригача ушбу модел ҳам гибрид модификациясига эга бўлиши кутилмоқда. Бу эса компанияга ёқилғи нархлари ўзгариб турган шароитда АҚШ бозорида ўз ўрнини янада мустаҳкамлаш имконини беради.
…