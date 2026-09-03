«Гарри Поттер» сериали учун янги трейлер чиқди (видео)

·31·Маданият
«Гарри Поттер» сериали учун янги трейлер чиқди (видео)

«Гарри Поттер» мухлислари йил охирида яна Хогвартсга қайтиш имконига эга бўлади. HBO машҳур китоблар асосида тайёрланган янги сериалнинг навбатдаги расмий тизер-трейлерини тақдим этди. Премьера санаси ҳам маълум — сериалнинг биринчи қисми 25 декабрь куни намойиш этилади.

Янги лойиҳа Жоан Роулинг китобларининг телевизион адаптацияси бўлиб, биринчи мавсум «Гарри Поттер ва фалсафа тоши» воқеаларига бағишланади. Расмий маълумотларга кўра, сериал китоблардаги ҳикояни экранга янада батафсил олиб чиқишни мақсад қилган.

Янги трейлерда нималар кўрсатилди?

Навбатдаги ролик мухлисларга Хогвартснинг янги талқинини янада яқиндан кўриш имконини берди.

Трейлерда:

  • Гарри, Рон ва Гермиона образлари;

  • Хогвартс ва унинг машҳур хоналари;

  • Сеҳргарлик дарслари;

  • Квиддич саҳналари;

  • Сеҳргарлар оламининг бошқа таниш қаҳрамонлари;

  • биринчи китобдаги муҳим воқеалар акс этган.

Расмий «Wizarding World» маълумотига кўра, янги тизерда китобларда бор, аммо аввалги фильмларда кўрсатилмаган айрим деталлар ва янги саҳналар ҳам пайдо бўлади.

Бош қаҳрамонларни кимлар ўйнайди?

Янги сериалнинг асосий ролларида ёш актёрлар иштирок этади.

Доминик Маклафлин — Гарри Поттер,
Аластер Стоут — Рон Уизли,
Арабелла Стэнтон — Гермиона Грейнджер образини гавдалантиради.

Катталар образида эса Жон Литгоу — Дамблдор, Жанет МакТир — Макгонагалл, Паапа Эссиеду — Северус Снейп ва Ник Фрост — Рубеус Хагрид ролларини ижро этади.

Сериал қачон чиқади?

Янги «Harry Potter and the Philosopher’s Stone» сериали 2026 йил 25 декабрь, яъни Рождество кунида премьера қилади. У HBO телеканалида намойиш этилади, HBO Max мавжуд бўлган ҳудудларда эса стриминг орқали тақдим этилади.

Маълумот

Тафсилот

Сериал

«Harry Potter and the Philosopher’s Stone»

Премьера

25 декабрь, 2026 йил

Биринчи мавсум

«Фалсафа тоши»

Формат

Телесериал

Телеканал

HBO

Стриминг

HBO Max мавжуд бўлган ҳудудларда

Фильмлардан нимаси билан фарқ қилади?

Янги сериалнинг асосий устунлиги — ҳар бир китоб воқеаларини анча кенгроқ ёритиш имконияти.

Расмий маълумотларда сериал китобларга содиқ бўлиши ва фильмларда қолиб кетган айрим воқеа ҳамда деталларни ҳам экранга олиб чиқиши таъкидланган. Шунинг учун мухлислар аввалги фильмларда кўрмаган саҳналарни ҳам кўриши мумкин.

Энг қизиқ жиҳат шундаки, янги сериал «Гарри Поттер» ҳикоясини бошидан қайта сўзлаб бериш билан чекланмай, китобдаги айрим деталларни экранга қайтаришни ваъда қилмоқда.

Мухлисларни нима кутмоқда?

Янги трейлернинг чиқиши билан «Гарри Поттер» олами яна кун тартибига қайтди. Энди мухлисларни қизиқтираётган асосий савол — янги актёрлар машҳур қаҳрамонларни қандай талқин қилиши ва сериал китоблар руҳини қанчалик сақлаб қолишида.

Жавобни эса 25 декабрь куни — Хогвартс эшиклари яна бир бор очилганда билиш мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутдиЮлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутдиКеча, 15:25Хонанда Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темур кимга уйланмоқда? (видео)Хонанда Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темур кимга уйланмоқда? (видео)01.09, 10:59Болливуд қироли Шоҳрух Хон Ўзбекистонга келиши мумкинБолливуд қироли Шоҳрух Хон Ўзбекистонга келиши мумкин01.09, 09:01Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳЖоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ31.08, 18:33Рашид Холиқов учинчи ўғлини уйлантирмоқдаРашид Холиқов учинчи ўғлини уйлантирмоқда31.08, 18:27Жаҳон юлдузи Сара Брайтман Ўзбекистон мустақиллиги байрамида саҳнага чиқдиЖаҳон юлдузи Сара Брайтман Ўзбекистон мустақиллиги байрамида саҳнага чиқди31.08, 15:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди