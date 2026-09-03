«Гарри Поттер» сериали учун янги трейлер чиқди (видео)
«Гарри Поттер» мухлислари йил охирида яна Хогвартсга қайтиш имконига эга бўлади. HBO машҳур китоблар асосида тайёрланган янги сериалнинг навбатдаги расмий тизер-трейлерини тақдим этди. Премьера санаси ҳам маълум — сериалнинг биринчи қисми 25 декабрь куни намойиш этилади.
Янги лойиҳа Жоан Роулинг китобларининг телевизион адаптацияси бўлиб, биринчи мавсум «Гарри Поттер ва фалсафа тоши» воқеаларига бағишланади. Расмий маълумотларга кўра, сериал китоблардаги ҳикояни экранга янада батафсил олиб чиқишни мақсад қилган.
Янги трейлерда нималар кўрсатилди?
Навбатдаги ролик мухлисларга Хогвартснинг янги талқинини янада яқиндан кўриш имконини берди.
Трейлерда:
Гарри, Рон ва Гермиона образлари;
Хогвартс ва унинг машҳур хоналари;
Сеҳргарлик дарслари;
Квиддич саҳналари;
Сеҳргарлар оламининг бошқа таниш қаҳрамонлари;
биринчи китобдаги муҳим воқеалар акс этган.
Расмий «Wizarding World» маълумотига кўра, янги тизерда китобларда бор, аммо аввалги фильмларда кўрсатилмаган айрим деталлар ва янги саҳналар ҳам пайдо бўлади.
Бош қаҳрамонларни кимлар ўйнайди?
Янги сериалнинг асосий ролларида ёш актёрлар иштирок этади.
Доминик Маклафлин — Гарри Поттер,
Аластер Стоут — Рон Уизли,
Арабелла Стэнтон — Гермиона Грейнджер образини гавдалантиради.
Катталар образида эса Жон Литгоу — Дамблдор, Жанет МакТир — Макгонагалл, Паапа Эссиеду — Северус Снейп ва Ник Фрост — Рубеус Хагрид ролларини ижро этади.
Сериал қачон чиқади?
Янги «Harry Potter and the Philosopher’s Stone» сериали 2026 йил 25 декабрь, яъни Рождество кунида премьера қилади. У HBO телеканалида намойиш этилади, HBO Max мавжуд бўлган ҳудудларда эса стриминг орқали тақдим этилади.
Маълумот
Тафсилот
Сериал
«Harry Potter and the Philosopher’s Stone»
Премьера
25 декабрь, 2026 йил
Биринчи мавсум
«Фалсафа тоши»
Формат
Телесериал
Телеканал
HBO
Стриминг
HBO Max мавжуд бўлган ҳудудларда
Фильмлардан нимаси билан фарқ қилади?
Янги сериалнинг асосий устунлиги — ҳар бир китоб воқеаларини анча кенгроқ ёритиш имконияти.
Расмий маълумотларда сериал китобларга содиқ бўлиши ва фильмларда қолиб кетган айрим воқеа ҳамда деталларни ҳам экранга олиб чиқиши таъкидланган. Шунинг учун мухлислар аввалги фильмларда кўрмаган саҳналарни ҳам кўриши мумкин.
Энг қизиқ жиҳат шундаки, янги сериал «Гарри Поттер» ҳикоясини бошидан қайта сўзлаб бериш билан чекланмай, китобдаги айрим деталларни экранга қайтаришни ваъда қилмоқда.
Мухлисларни нима кутмоқда?
Янги трейлернинг чиқиши билан «Гарри Поттер» олами яна кун тартибига қайтди. Энди мухлисларни қизиқтираётган асосий савол — янги актёрлар машҳур қаҳрамонларни қандай талқин қилиши ва сериал китоблар руҳини қанчалик сақлаб қолишида.
Жавобни эса 25 декабрь куни — Хогвартс эшиклари яна бир бор очилганда билиш мумкин.
…