Ой базасида қандай ўсимликлар етиштирилиши маълум бўлди

·31·Техно
Ой базасида қандай ўсимликлар етиштирилиши маълум бўлди

Келгусида барпо этиладиган космик объектлар, жумладан, Ой базасида инсонлар учун зарур бўлган тўрт турдаги қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш режалаштирилмоқда. Ушбу лойиҳа келгусида узоқ муддатли космик экспедицияларни озиқ-овқат билан таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, бу ҳақда Россия Фанлар академияси Тиббий-биологик муаммолар институти илмий котиби, биология фанлари доктори Маргарита Левинских маълум қилди. Мутахассиснинг сўзларига кўра, келажакдаги ой базаларида буғдой, ширин қалампир, помидор ҳамда турли хил кўкатларни ўстириш кўзда тутилган.

Бироқ космос шароитида ўсимликларни парвариш қилиш ўзига хос мураккабликларга эга. Космик муҳитга мослашадиган экинлар нафақат оғир шароитларга бардош бериши, балки маълум ўлчамлар каби қатъий физик параметрларга ҳам мос келиши талаб этилади.

Тажрибалар ва олинган натижалар

«В космос со своим помидором» лойиҳаси доирасида россиялик ва беларуслик мактаб ўқувчилари Тиббий-биологик муаммолар институти олимлари билан ҳамкорликда тадқиқот олиб бордилар. Лойиҳа доирасида «Пиннокио», «Грошик», «Донецкий» ва «Биче сердсе» навларига мансуб уруғлар синовдан ўтказилди.

Ушбу уруғлар 2025-йилнинг август-сентябрь ойларида «Бион-М» №2 биосунағи бортига жойлаштирилиб, космосга жўнатилган эди. Ерга қайтиб келгандан сўнг, космосда бўлиб келган уруғлар назоратдаги ер намуналари билан биргаликда унтириб кўрилди.

Олимлар вазнсизлик, экстремал ҳароратлар ҳамда космик нурланишнинг ўсимликларга таъсирини диққат билан ўрганиб чиқдилар. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, космосда бўлиб қайтган помидор уруғлари ўзларининг асосий биокимёвий характеристикаларини тўлиқ сақлаб қолган.

Келгусидаги илмий режалар

Шунга қарамай, тадқиқот давомида олимлар молекуляр даражада айрим ўзгаришлар содир бўлганини аниқладилар. Космик нурланиш ва оғир муҳит таъсири изсиз кетмагани маълум бўлди.

Маргарита Левинскихнинг таъкидлашича, келгусида бу уруғларнинг бир қисмида генетик аппарат даражасида ҳам ўзгаришлар юзага келиши истисно қилинмайди. Мутахассислар бу каби омилларни ўрганиш келгуси космик парвозлар учун фундаментал пойдевор бўлишини таъкидлашмоқда.

КосмосОй базасиҚишлоқ хўжалигиИлмий тадқиқотБиология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эгаApple компаниясининг янги iPhone Дуо гаджети қандай имкониятларга эгаБугун, 14:24Apple компаниясининг янги iPhone Дуо смартфони тақдим этилдиApple компаниясининг янги iPhone Дуо смартфони тақдим этилдиБугун, 13:21Vivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилдиVivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилдиБугун, 12:51Xiaomi сунъий интеллектга эга илк хавфсиз газ плитасини тақдим этдиXiaomi сунъий интеллектга эга илк хавфсиз газ плитасини тақдим этдиБугун, 12:25Nubia раҳбари Apple компаниясининг янги смартфони ҳақида фикр билдирдиNubia раҳбари Apple компаниясининг янги смартфони ҳақида фикр билдирдиБугун, 11:53Қозоғистон йўловчи поездларига Starlink интернети уландиҚозоғистон йўловчи поездларига Starlink интернети уландиБугун, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади