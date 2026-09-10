1 ноябрдан ППХ, ЙПХ ва маҳалла инспекторларининг ваколатлари кескин кенгаяди
Ўзбекистон ички ишлар органлари фаолиятида жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва кўчалардаги тартибни кучайтиришга қаратилган муҳим ўзгаришлар кучга кирмоқда. 1 ноябрдан бошлаб мамлакат бўйлаб патруль-пост хизмати (ППХ), йўл-патруль хизмати (ЙПХ) ходимлари ҳамда маҳаллалардаги профилактика инспекторларининг хизмат ваколатлари сезиларли даражада кенгайтирилади. Эндиликда улар ўзларининг одатий тор доирадаги вазифалари билан чекланиб қолмасдан, кўчалардаги тирбандликларни бартараф этишдан тортиб, жамоат тартибини бузувчиларга нисбатан жарима қўллашгача бўлган кенг кўламли ҳуқуқларга эга бўлишади. Энг муҳими, маҳалла ичидаги йўл ҳаракати қоидаларини бузганлик учун жазо тизимида янги енгиллик ва огоҳлантириш тартиби жорий этилади. Хўш, ППХ ходимлари йўлларда қандай ваколатга эга бўлади, ЙПХ инспекторлари пиёдалар ва безориларни қандай жазолайди ҳамда маҳалла нозирлари қайси 17 турдаги қоидабузарлик учун жарима ўрнига огоҳлантириш беради? Мақола охирида эса — ҳар бир фуқаро билиши шарт бўлган янги тартиб ва ички ишлар тизимидаги ушбу ислоҳотнинг асл мазмуни бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
ППХ ходимлари энди йўлларда: Тирбандликларни тарқатиш ва тезкор чоралар
Патруль-пост хизмати ходимларининг кундалик масъулиятига йўл ҳаракати хавфсизлигига оид янги вазифалар юклатилмоқда:
Тирбандликларга қарши кураш: ППХ ходимлари нафақат жамоат тартибини сақлайди, балки чорраҳалар, бозорлар, йирик савдо марказлари, мактаблар, олийгоҳлар ва марказий кўчаларда пайдо бўладиган сунъий тирбандликларни тартибга солишда бевосита иштирок этади;
ЙПХни кутиб ўтирмасдан ҳаракат қилиш: Йўлларда бирор-бир қоидабузарлик ёки жиноят содир этилганда, ППХ ходимлари ЙПХ инспекторларининг етиб келишини кутиб ўтирмасдан, ҳолатнинг олдини олиш, хавфсизликни таъминлаш ва жабрланганларга зудлик билан биринчи ёрдамни кўрсатиш ҳуқуқини олади.
«Бундай интеграция шаҳар кўчаларидаги фавқулодда ҳолатлар ва автоҳалокатлар вақтида ёрдам бериш тезлигини кескин оширади ҳамда тирбандликларни қисқа вақтда бартараф этишга хизмат қилади», — дейилади янги тартиб таҳлилида.
ЙПХ ваколати фақат ҳайдовчилар билан чекланмайди
Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ходимларининг ваколатлари янада кенгроқ кўриниш олади:
Кўчадаги тартиббузарларга чора: Эндиликда ЙПХ инспекторлари фақатгина транспорт воситаларини тўхтатиш билан банд бўлмайди;
Жамоат жойларидаги назорат: Кўчаларда ва умумий фойдаланишдаги жамоат жойларида тартибни бузган, фуқаролар осойишталигига халақит берган ҳар қандай шахсларга нисбатан ЙПХ ходимлари ҳам қонуний чора кўриш ва уларни жавобгарликка тортиш ваколатига эга бўлади.
Маҳалла нозирлари: 17 турдаги қоидабузарлик учун жарима эмас, огоҳлантириш!
Профилактика инспекторларига берилаётган янги ҳуқуқлар аҳоли турар жойлари ичидаги хавфсизликни тубдан яхшилашга қаратилган:
Маҳалла кўчалари ва тротуарлар назорати: Инспекторлар маҳалла ҳудудидаги ички йўллар, кўчалар ва пиёдалар йўлакларида содир этиладиган йўл ҳаракати қоидабузарликлари бўйича мустақил маъмурий чоралар кўра олади;
Жарима ўрнига расмий огоҳлантириш: Аҳолига қулайлик яратиш мақсадида, биринчи марта содир этилган 17 турдаги енгил қоидабузарлик учун фуқароларга дарҳол жарима солинмайди, балки расмий огоҳлантириш қўлланилади;
Мустақил қарор қабул қилиш: Илгари ички ишлар тизимининг бошқа тармоқлари томонидан кўриб чиқилган айрим турдаги ҳуқуқбузарликларни энди профилактика инспекторларининг ўзлари жойида ҳал қилиш ваколатига эга бўлади.
Кўчалардаги янги тартиб ва ички ишлар хизматидаги катта интеграция
1 ноябрдан кучга кирадиган ушбу кенг қамровли ўзгаришлар ички ишлар соҳасида бюрократияни камайтириш ва хизматлараро «чегаралар»ни йўқотишга йўналтирилган. Илгари ППХ ходими йўлдаги тирбандлик ёки қоидабузарликка эътибор қаратмаган, ЙПХ ходими эса кўчадаги майда безориликка аралашмаган бўлса, эндиликда уларнинг барчаси ягона жамоат хавфсизлиги кучи сифатида ҳаракатланади. Маҳаллаларда профилактика инспекторларининг ички кўчаларда қоидабузарликларни назорат қилиши эса турар-жой мавзеларида болалар ва пиёдалар хавфсизлигини таъминлайди. Шу билан бирга, 17 турдаги енгил хатоликлар учун жарима ўрнига огоҳлантириш бериш тизими фуқаролар ва ҳуқуқ-тартибот органлари ўртасидаги ишончни мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Сизнингча, ППХ ходимларининг тирбандликларни тартибга солишга жалб этилиши шаҳар кўчаларидаги тиқилинч муаммосини юмшата оладими? Маҳалла ичидаги қоидабузарликлар учун жарима ўрнига огоҳлантириш берилиши ҳайдовчиларни тартибга чақирадими ёки аксинча, бепарволикни оширадими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва 1 ноябрдан бошлаб амалга кирадиган ушбу муҳим янгиликни яқинларингиз, дўстларингиз ҳамда барча ҳайдовчиларга улашинг!
…